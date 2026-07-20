Indígenas bloqueiam BR-116 e BR-428 durante protesto no Sertão pernambucano

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Segundo a PRF, manifestação reúne etnias indígenas de Pernambuco e da Bahia, que reivindicam inclusão no programa Minha Casa, Minha Vida

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Indígenas de diversas etnias de Pernambuco e da Bahia bloqueiam, na manhã desta segunda-feira (20), trechos da BR-116 e da BR-428, em Belém do São Francisco, no Sertão pernambucano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação ocorre na rotatória do Trevo do Ibó, no km 82 da BR-116, onde a pista está interditada no sentido Salgueiro. Pelo mesmo motivo, o km 0 da BR-428 permanece fechado nos dois sentidos.

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Bloqueios seguem sem previsão de liberação

Segundo a PRF, os manifestantes reivindicam a inclusão das comunidades indígenas no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. O protesto reúne representantes de diferentes etnias de Pernambuco e da Bahia.

Ainda de acordo com a PRF, os bloqueios continuam em andamento e afetam o tráfego nas duas rodovias. Até a publicação desta matéria, não havia previsão para a liberação dos trechos interditados.

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