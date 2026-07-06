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Irmãos empresários sequestrados são encontrados mortos dentro de carro no Sertão de Pernambuco

Vítimas foram levadas por homens armados em Ouricuri e localizadas com marcas de tiros em Exu; suspeito de 49 anos foi preso em flagrante

Por JC Publicado em 06/07/2026 às 21:10 | Atualizado em 06/07/2026 às 21:37
Irmãos empresários sequestrados são encontrados mortos dentro de carro no Sertão de Pernambuco
Irmãos empresários sequestrados são encontrados mortos dentro de carro no Sertão de Pernambuco - TV Jornal/Reprodução
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Dois irmãos empresários foram encontrados mortos dentro de um carro às margens da PE-122, no município de Exu, no Sertão de Pernambuco, após terem sido sequestrados por homens armados em Ouricuri. As vítimas foram identificadas como Edivaldo Salviano, conhecido como Valdo, de 41 anos, e Edmilson Salviano, conhecido como Bill, de 48 anos.

Os irmãos foram levados na manhã do dia anterior ao crime, enquanto participavam de um momento de confraternização com familiares. Homens armados chegaram ao local, colocaram as vítimas em um veículo e fugiram.

Os corpos foram encontrados dentro do carro, abandonado às margens da PE-122, em Exu, próximo à divisa com o Ceará. A perícia constatou diversas marcas de disparos de arma de fogo nos corpos.

Os empresários eram bastante conhecidos em Ouricuri e atuavam nos ramos de frigorífico e de peças para motocicletas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada pela Delegacia de Exu como homicídio consumado. A corporação confirmou que os corpos de dois homens, de 41 e 48 anos, foram localizados no interior de um veículo às margens da rodovia estadual.

Ainda segundo a polícia, um homem de 49 anos foi detido e autuado em flagrante delito. Após os procedimentos administrativos, ele foi encaminhado para audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil não divulgou informações sobre a motivação do crime nem detalhes da prisão para não comprometer as investigações. O caso segue em apuração para identificar outros possíveis envolvidos no duplo homicídio.

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