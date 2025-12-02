Festival de Literatura de Amaraji tem Aramis Trindade com peça de Ariano; confira programação
II FLIAMAR será realizado desta quarta-feira (3) ao sábado (6), homenageando o jornalista Ricardo Leitão e a Comunidade Escolar da Educação Municipal
O município de Amaraji, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, receberá o II FLIAMAR – Festival de Literatura de Amaraji, realizado desta quarta-feira (3) ao sábado (6).
Neste ano, o festival terá como homenageados o jornalista e escritor Ricardo Leitão e a Comunidade Escolar da Educação Municipal de Amaraji. Você confere a programação no final da matéria.
O projeto busca aplicar e estimular o acesso à literatura, além de visibilizar a produção de autores e artistas locais e estimular a produção escrita dos alunos da rede pública de ensino. O Fliamar também ocupa diversos equipamentos da cidade, integrando e aproximando seus moradores, através da cultura e da literatura.
"Temos aqui a Biblioteca Municipal Dom Carlos Coelho, que possui uma característica muito singular: funciona ininterruptamente das sete da manhã às nove da noite. Isso, por si só, já diz muito sobre o interesse da cidade pela leitura. Celebrações como o Fliamar e a primeira Expo Educ reafirmam essa identidade do nosso povo e ajudam a fortalecer a cultura do livro e da leitura", diz Clara Angélica, realizadora do evento.
Curadoria
A jornalista Adriana Dória Matos, curadora do II Fliamar, ressalta que Amaraji tem uma rede de ensino que incentiva e fomenta a leitura.
"Nosso trabalho, na curadoria, foi pensar a interregionalidade: trazer pessoas de outras regiões que já desenvolvem e fortalecem a literatura onde atuam, somando ao que já existe aqui. Fizemos um recorte enxuto de autores e de editoras alternativas, que dialogam com editoras maiores, tendo como foco principal o livro produzido em Pernambuco — as pessoas que fazem literatura no estado e como elas podem contribuir para ampliar a rede de leitores e criadores de Amaraji".
Parceria com o município
A secretária de Educação de Amaraji, Maria Tereza da Silva, afirma que a parceria entre o Fliamar e a Expo-Educ, da secretaria municipal, simboliza a busca por modelos pedagógicos mais participativos e significativos, que aproximam os estudantes do conhecimento por meio de experiências transformadoras.
"No cenário educacional atual, atravessado por transformações sociais e tecnológicas, a Secretaria de Educação tem buscado renovar e aprimorar seus modelos pedagógicos. A união entre Fliamar e Expo-Educ nasce exatamente desse compromisso: criar ambientes de aprendizagem mais profundos, inspiradores e conectados com o cotidiano dos estudantes", reflete a educadora.
Confira a programação:
Quarta-feira (3 de dezembro)
Auditório de Música – Escola Sebastião Ferreira Oliveira
- 8h às 12h – Oficina Ilustrando Palavras, com Rodrigo Fischer
Pátio de Eventos Valmir Soares
15h – Abertura oficial do Fliamar e da I Expo-Educ
• Apresentação da Filarmônica 04 de Outubro
• Entrega de troféus aos homenageados: Ricardo Leitão e Comunidade Escolar da Rede Municipal (II Fliamar); Undime-PE e professora Mariinha Guerra (I Expo-Educ)
16h – Apresentações e vivências da I Expo-Educ
• Lançamento do livro Romances que Deram Errado – Contos de Afrodite, de Ian Serpa
• Alto-Falante – Prosa e Poesia, com Ian Serpa e estudantes das escolas Nieta Tabosa, São José da Boa Esperança, EREM Antônio Alves de Araújo e Dom Luiz de Brito
19h – Circuito Poético, com alunos da rede municipal
21h – Apresentação dos alunos da Escola de Música Sebastião Ferreira Oliveira e integrantes do NUCA
Quinta-feira (4 de dezembro)
Auditório da Escola Sebastião Ferreira Oliveira
- 9h30 – Oficina de Escrita Criativa, com Adriana Dória Matos
Pátio de Eventos Valmir Soares
16h – Lançamento dos livros "Olinda e Mia", de Gianni Gianni, e "O Coelho e o Leão", de Júlio Cavani, com conversa com os autores
19h – "Alto-Falante A Voz da Mata", com convidados das cidades vizinhas
20h30 – Espetáculo "Cadê Ascenso?", com Adriano Cabral e Chico Fuá
21h – Apresentação musical com artistas dos municípios convidados
Sexta-feira (5 de dezembro)
Biblioteca Dom Carlos Coelho
9h – Oficina Construindo o Cordel, com Ivaldo Batista
Pátio de Eventos Valmir Soares
16h – Palco Som na Rural
• Lançamento do livro "Histórias saídas do mar", de Olívia Mindêlo
• Conversa com Patrícia Vasconcellos sobre a Editora Pó de Estrelas
19h – Alto-Falante "A Voz do Cordel e da Poesia", com Severino Silva, Ivaldo Batista e Vitinho Gouveia
20h – Performance "MedusaMusaMulher", de Cida Pedrosa, com Fabiana Pirro
21h – Cantoria Conversada – Histórias do Repente Nordestino, com o poeta Antonio Marinho
Sábado (6 de dezembro)
Pátio de Eventos Valmir Soares
10h – Feira Literária
15h – Lançamento dos livros "Balaclava", de Ezter Liu; Metades e Torres e muralhas, de Thiago Corrêa; e "O menino que faz xixi fica verde", de Rodrigo Fischer, seguido de conversa com os autores
16h – Palco Som na Rural
• Alto-Falante A Voz Delas, com Ezter Liu, Fabiana Pirro, Ana Nogueira, Aline da Costa Gomes Cavalcanti e Ana Paula Santiago
17h – Intervenções filosóficas com Dona Pequena e Uruba (Coletivo Violetas da Aurora)
19h30 – Romeu e Julieta, cordel de Ariano Suassuna, com Aramis Trindade
21h – Show de Mônica Feijó e o Xote Delas