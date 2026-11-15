Enem 2026: Mais de 15 cidades de Pernambuco têm alerta de chuvas neste domingo

460 cidades do Brasil tem chuvas, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia e de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

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Segundo levantamento do g1, com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ao menos 460 municípios onde haverá aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 estão sob alertas de chuvas intensas ou tempestades neste domingo (15).

Em Pernambuco, 17 cidades estão na área de alerta: Afrânio, Araripina, Belém do São Francisco, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Exu, Floresta, Ipubi, Lagoa Grande, Mirandiba, Ouricuri, Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, São José do Belmonte, Serra Talhada e Trindade.

Todos os municípios estão sob alerta amarelo, que indica perigo potencial e corresponde ao nível menos grave na escala de avisos do instituto.

O levantamento foi realizado a partir do cruzamento das listas de municípios incluídos em dois alertas do Inmet com as cidades que receberão provas do Enem 2026.

Ao todo, 247 municípios, com 678.482 inscrições confirmadas, estão sob aviso de tempestades. Outros 213 municípios, que concentram 392.513 inscritos, aparecem na lista de alerta para chuvas intensas.

Em Pernambuco, os 17 municípios concentram mais de 42 mil inscrições confirmadas. Petrolina lidera a lista, com 14.724 inscritos, seguida por Serra Talhada, com 3.620, Salgueiro, com 3.525, e Ouricuri, com 3.172.

Confira a relação dos municípios e o número de inscritos: