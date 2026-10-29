Feira de Imóveis de Caruaru reúne opções de casas e apartamentos e espera movimentar R$ 80 milhões

Os visitantes também poderão consultar as condições do Minha Casa, Minha Vida e verificar a possibilidade de combinar os programas habitacionais

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De 29 de outubro a 1 de novembro, a Feira de Imóveis de Caruaru reúne 19 construtoras e imobiliárias e apresenta oportunidades para quem deseja adquirir a casa própria.

A feira acontece na Estação Ferroviária de Caruaru e espera movimentar mais de 80 milhões em negócios, onde os visitantes poderão conhecer diferentes empreendimentos, entre casas e apartamentos, imóveis na planta e unidades prontas para morar.

O cliente poderá conhecer e utilizar o programa Morar Bem Pernambuco, na modalidade Entrada Garantida, que oferece um subsídio estadual de R$ 20 mil para auxiliar famílias no pagamento da entrada do primeiro imóvel. A iniciativa é voltada a pessoas que atendam aos critérios estabelecidos pelo programa e tenham o financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal.

Em Caruaru, o programa já contabiliza 6.529 famílias aprovadas e disponibilizou 8.679 unidades habitacionais, distribuídas em 58 empreendimentos. Desse total, 2.147 imóveis ainda estão disponíveis. Durante a feira, um estande do Governo de Pernambuco estará aberto para orientar os interessados sobre os critérios de participação e o processo de inscrição.

O prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinehrio esteve na abertura da Feira de Imóveis e destacou o evento como um grande impulsionador da economia da cidade. "Estamos garantindo Caruaru como a cidade que tem mais imóveis à disposição dentro do programa Morar Bem e sendo campeã em contratos assinados junto à Caixa Econômica Federal", garante.

Os visitantes também poderão consultar as condições do Minha Casa, Minha Vida e verificar a possibilidade de combinar os benefícios dos programas habitacionais. Conforme os critérios de enquadramento, os incentivos podem chegar a R$ 75 mil em descontos na entrada do financiamento.

O diretor da Feira, Pedro Vieira, destaca a parceria de orgãos elevando o vídeo na feira. "Esta é uma edição de quebra de recordes, temos pela primeira vez em conjunto os presidentes da Ademi e do Sinduscon que têm um olhar especial para o interior, elevando a construção civil no interior, e mudando a vida de famílias que vão não só realizar o sonho da casa própria, mas ter dignidade", acrescenta.

A expectativa da organização é receber milhares de visitantes e movimentar aproximadamente R$ 80 milhões em negócios realizados e prospectados a partir da feira. "São mais de 4 mil imóveis disponíveis na Feira de Imóveis com a maioria dentro do programa Morar Bem, uma grande oportunidade para que o cidadão saia do aluguel, destaca Paulo Lira, Diretor da CEHAB.



Quem pode participar do Morar Bem Pernambuco?

Para ter acesso ao benefício Entrada Garantida, é necessário residir em Pernambuco, atender ao limite de renda familiar estabelecido pelo programa, não possuir imóvel próprio e ter a documentação e o financiamento aprovados pela Caixa Econômica Federal. Também é necessário não ter recebido anteriormente atendimento habitacional definitivo.

As inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do programa, morarbempe.com.br. Durante a feira, os visitantes também poderão receber orientações sobre o processo de inscrição e os requisitos necessários.

Serviço

Feira de Imóveis de Caruaru 2026.2

Data: 29 de outubro a 1º de novembro de 2026;

Horário: das 9h às 20h;

Local: Estação Ferroviária de Caruaru, no Centro, em frente ao Estação Shopping;

Participantes: 19 construtoras e imobiliárias, além da Caixa Econômica Federal e do Governo de Pernambuco.