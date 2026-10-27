Rádio Jornal Caruaru celebra aniversário com promoção que vai distribuir prêmios aos ouvintes
Rádio Jornal Caruaru promove dinâmica com prêmios que vão de air fryer a lavadora novinhas; confira o regulamento para participar
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Em comemoração ao aniversário da Rádio Jornal Caruaru, os ouvintes terão a oportunidade de participar da promoção “Liga na Jornal”, que será realizada entre os dias 31 de outubro e 23 de novembro de 2026. A ação vai distribuir diversos prêmios ao longo do mês, incluindo eletrodomésticos e equipamentos para a casa.
Entre os itens que serão sorteados estão lavadora Suggar (Tanquinho) de 6,7 kg, fritadeira elétrica Air Fryer de 4,2 litros, aspirador de pó Britânia 2 em 1, churrasqueira elétrica de mesa, liquidificador Mondial, ferro Multi, furadeira/parafusadeira de bateria, lavadora portátil de alta pressão e ventilador Mondial de 30 cm Super Power.
Como participar
Para concorrer, é necessário ser maior de 18 anos e participar pelo WhatsApp da Rádio Jornal Caruaru, no número (81) 99601-7448. O ouvinte deve responder à pergunta “Qual é a sua Rádio preferida?” com a frase “Rádio Jornal Caruaru” e, em seguida, enviar nome completo, e-mail e telefone.
A apuração dos participantes será realizada nos dias 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 de novembro de 2026.
A promoção “Liga na Jornal” é uma das ações preparadas pela Rádio Jornal Caruaru para celebrar mais um ano de história e reforçar a proximidade com os ouvintes da região.