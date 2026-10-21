Rádio Jornal Caruaru celebra de 75 anos com shows e serviços gratuitos nesta sexta-feira (23)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento será realizado na sexta-feira (23), a partir das 7h, na Estação Ferroviária de Caruaru, com atrações musicais e serviços gratuitos

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A Rádio Jornal Caruaru vai celebrar seus 75 anos de história com uma programação especial nesta sexta-feira (23), na Estação Ferroviária. O evento será realizado a partir das 7h, em frente ao Tiro de Guerra, com apresentações musicais e oferta de serviços gratuitos à população.

A programação terá shows de Wanessa Roger, Lívia Soares, Trio Pé-de-Serra Tabajara e Ricardinho. As atrações incluem ritmos como forró, pé-de-serra, sertanejo e brega romântico. A proposta é reunir ouvintes e moradores da região em uma manhã de comemoração.

Além das apresentações, o público terá acesso a serviços gratuitos de saúde e bem-estar, como vacinação, massoterapia, aferição de pressão arterial, teste de glicose e atendimento em saúde bucal. Também haverá corte de cabelo e outras atividades de prestação de serviço.

Prestação de serviço à população no aniversário de 74 anos da Rádio Jornal Caruaru - DIVULGAÇÃO/ RÁDIO JORNAL CARUARU

Helena Lôbo, gerente de marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, celebra a história e tradição da Rádio Jornal Caruaru. "Estamos comemorando mais um aniversário e nós preparamos um dia muito especial para celebrar essa data junto com nossos ouvintes, afinal essa história também é feita por cada um deles, que nos acompanha todos os dias", diz.

Gabriele Oliveira, gerente comercial do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, destaca a força da parceria entre a rádio e as marcas na prestação de serviço para a população durante o evento. "Ficamos felizes em ver a força entre a rádio e grandes marcas que acreditam no nosso propósito e se unem a nós para levar benefícios aos nossos ouvintes e a toda a comunidade. É uma iniciativa que reforça o nosso compromisso de estar cada vez mais próximos das pessoas e de retribuir à sociedade a confiança construída ao longo de tantos anos", analisa.

75 anos de história em Caruaru

Fundada em 6 de setembro de 1951, a Rádio Jornal Caruaru acompanhou diferentes fases do desenvolvimento do município e da região. A emissora surgiu em um período de expansão econômica da cidade, marcada pela força das feiras livres e da atividade industrial, e consolidou sua atuação na cobertura jornalística, na música e no entretenimento.

Em 1991, o empresário João Carlos Paes Mendonça, do Grupo JCPM, adquiriu a então Rádio Difusora. Com a integração ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a estação passou a se chamar Rádio Jornal e ampliou sua atuação no interior de Pernambuco.

Rádio Jornal Caruaru é transmitida pela 91.3 FM - Rádio Jornal Caruaru

Desde 2018, a emissora funciona no bairro de Indianópolis, em Caruaru. Ao longo de sua trajetória, também incorporou recursos tecnológicos para transmissões em áudio e vídeo e ampliou as possibilidades de acesso à programação por meio de plataformas digitais. O conteúdo pode ser acompanhado pelo aplicativo da Rádio Jornal, disponível para dispositivos Android e iOS.

A programação reúne jornalismo, prestação de serviço, música, entretenimento e conteúdos ligados à cultura e às tradições do Agreste. A emissora também mantém cobertura de temas do cotidiano dos municípios da região.

"A Rádio Jornal Caruaru mantém o compromisso há 75 anos de levar informação com credibilidade, com uma linguagem próxima da população. Nossos comunicadores tem uma relação muito forte com nossos ouvintes e damos voz aos problemas da cidade, como também fortalecemos tudo que há de melhor em nossa terra", comenta Izabela Barbosa, gerente de redação da TV e Rádio Jornal Caruaru.