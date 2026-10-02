Meu Mundinho na TV anima Dia das Crianças no Parque Ambientalista Severino Montenegro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento acontece novamente no Parque Ambientalista Severino Montenegro, no bairro de Indianópolis, em Caruaru. Celebração tem início às 8h

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O Meu Mundinho na TV desembarca no Parque Ambientalista Severino Montenegro, em Indianópolis (Caruaru), para alegrar ainda mais o Dia das Crianças em mais uma edição. O evento realizado pela TV Jornal tem início às 8h nesta segunda-feira (12).

Seguindo a tradição, a festa gratuita promete momentos de alegria e diversão para toda a família com brinquedos infláveis, cama elástica, distribuição de pipoca, algodão-doce e brindes.

Além de personagens do imaginário infantil, a banda Turma de Ztheus, o Mágico Soates e a trupe Vivarte animam mais ainda essa manhã especial.

A celebração conta, ainda, com a transmissão de um programa especial ao vivo a partir das 11h na TV Jornal, com apresentação de Givanildo e Boquinha.

Givanildo e Boquinha apresentam o programa especial do 'Meu Mundinho na TV' - TV Jornal Interior

O projeto neste ano tem patrocínio de Treloso, CH Utilidades, Hexagonal e Colégio Interativo.



"O Meu Mundinho, da TV Jornal Caruaru, comemora sua 20ª edição com um dia inteiro de alegria e diversão para a criançada, direto do Parque Ambientalista Severino Montenegro. Vai ter Givanildo e Boquinha ao vivo, além de muita música, brincadeiras e momentos especiais para toda a família.

A TV Jornal une diversão e responsabilidade social, fortalecendo o compromisso com as crianças e com a comunidade", celebra a gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Helena Lôbo.

Relembre a edição do "Meu Mundinho na TV" do ano passado