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Interior | Notícia

Meu Mundinho na TV anima Dia das Crianças no Parque Ambientalista Severino Montenegro

Evento acontece novamente no Parque Ambientalista Severino Montenegro, no bairro de Indianópolis, em Caruaru. Celebração tem início às 8h

Por Paloma Xavier Publicado em 05/10/2026 às 15:19 | Atualizado em 05/10/2026 às 15:33
O 'Meu Mundinho na TV' celebra o Dia das Crianças com momentos de alegria e diversão para toda a família
O 'Meu Mundinho na TV' celebra o Dia das Crianças com momentos de alegria e diversão para toda a família - TV Jornal Interior
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O Meu Mundinho na TV desembarca no Parque Ambientalista Severino Montenegro, em Indianópolis (Caruaru), para alegrar ainda mais o Dia das Crianças em mais uma edição. O evento realizado pela TV Jornal tem início às 8h nesta segunda-feira (12).

Seguindo a tradição, a festa gratuita promete momentos de alegria e diversão para toda a família com brinquedos infláveis, cama elástica, distribuição de pipoca, algodão-doce e brindes. 

Além de personagens do imaginário infantil, a banda Turma de Ztheus, o Mágico Soates e a trupe Vivarte animam mais ainda essa manhã especial. 

A celebração conta, ainda, com a transmissão de um programa especial ao vivo a partir das 11h na TV Jornal, com apresentação de Givanildo e Boquinha.

TV Jornal Interior
Givanildo e Boquinha apresentam o programa especial do 'Meu Mundinho na TV' - TV Jornal Interior

O projeto neste ano tem patrocínio de Treloso, CH Utilidades, Hexagonal e Colégio Interativo.

"O Meu Mundinho, da TV Jornal Caruaru, comemora sua 20ª edição com um dia inteiro de alegria e diversão para a criançada, direto do Parque Ambientalista Severino Montenegro. Vai ter Givanildo e Boquinha ao vivo, além de muita música, brincadeiras e momentos especiais para toda a família.
A TV Jornal une diversão e responsabilidade social, fortalecendo o compromisso com as crianças e com a comunidade", celebra a gerente de Marketing do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Helena Lôbo.

Relembre a edição do "Meu Mundinho na TV" do ano passado

 

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Paloma Xavier

pleite@jc.com.br

Jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pós-graduada em Escrita Criativa e, desde 2021, faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

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