Rádio Jornal Caruaru celebra 75 anos de história e pioneirismo no jornalismo do Agreste pernambucano
Veículo é sinônimo de tradição, prestação de serviço e compromisso com a informação de qualidade, ao mesmo tempo que inova na comunicação
tudo o que você precisa Seguir no Google
A voz do Agreste de Pernambuco e regiões. Essa é a responsabilidade assumida pela Rádio Jornal de Caruaru, que celebra 75 anos de trajetória em setembro, levando notícias, cultura, música e uma programação recheada para os ouvintes diários.
Fundada em 1951, a Rádio Jornal Caruaru carrega na sua história o desenvolvimento social e econômico do município. Como resultado, a emissora conquistou a confiança do público, reforçando sua credibilidade e inovação no segmento da radiodifusão e plataformas digitais.
"A Rádio Jornal é a voz de Caruaru e do Agreste de Pernambuco. Tem sido assim nos períodos de festa, como o São João, mas não tem sido diferente no dia a dia das pessoas, das comunidades. Estamos juntos nos dias bons e nos dias difíceis. É isso que nos aproxima. Essa parceria com nossos ouvintes tem sido cada dia mais sólida. Por isso vamos comemorar mais este aniversário", destaca Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo das TV e Rádio Jornal do Commercio.
De 1951 ao ecossistema digital: pioneirismo que faz história
Fundada no dia 6 de setembro de 1951, a Rádio Jornal Caruaru estreou em um município que respirada expansão, já se destacando pelas feiras livres e indústrias locais. Na época, o empresário e político Francisco Pessoa de Queiroz resolveu apostar na comunicação, fundando uma das primeiras emissoras do Agreste, na Avenida Agamenon Magalhães - hoje reconhecida como uma das principais vias da cidade.
A virada de chave, no entanto, aconteceu em 1991, quando João Carlos Paes Mendonça, do grupo JCPM, adquiriu a então chamada Rádio Difusora. A partir daí, com a integração ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a estação passou a se chamar Rádio Jornal. A transformação resultou uma maior grade de programação, produção jornalística e valorização do interior do Estado.
Desde 2018 localizada no bairro de Indianópolis, o espaço da Rádio Jornal hoje é atrelado a inovação e investimento, onde detém de tecnologia de ponta para melhores transmissões em áudio e vídeo para o ouvinte.
"Neste momento em que a Rádio Jornal Caruaru completa 75 anos, fazemos questão de reafirmar nossa missão de informar com seriedade e compromisso com a notícia, valorizando Caruaru e toda a força do Agreste", celebra Vladimir Melo, superintendente do SJCC. "A emissora faz parte de um ecossistema de informação junto ao Jornal do Commercio, à TV Jornal/SBT e a todas as mídias digitais do SJCC, e buscamos fazer uma entrega à altura da confiança que os caruaruenses e os pernambucanos depositam em nosso trabalho".
Programação a serviço do ouvinte
A programação da Rádio Jornal Caruaru ocupa faixas estratégicas, com conteúdos de informação, prestação de serviço, entretenimento, música e religiosidade. O objetivo é valorizar o cotidiano da região, suas pautas, seus personagens, tradições e manifestações culturais, reforçando a conexão com a audiência e a identificação com Caruaru e o Agreste.
"A Rádio Jornal Caruaru mantém o compromisso há 75 anos de levar informação com credibilidade, com uma linguagem próxima da população. Nossos comunicadores tem uma relação muito forte com nossos ouvintes e damos voz aos problemas da cidade, como também fortalecemos tudo que há de melhor em nossa terra", celebra Izabela Barbosa, gerente de redação da TV e Rádio Jornal Caruaru.
Sinônimo de modernização, a estação também acompanhou as tendências tecnológicas, facilitando ainda mais o acesso do público aos conteúdos. Atualmente, a Rádio Jornal Caruaru pode ser acessada via aplicativo, disponível tanto no Google Play Store quanto no Apple Store.
Atualmente, a estação conta com a seguinte grade: