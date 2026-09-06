Rádio Jornal Caruaru celebra 75 anos de história e pioneirismo no jornalismo do Agreste pernambucano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veículo é sinônimo de tradição, prestação de serviço e compromisso com a informação de qualidade, ao mesmo tempo que inova na comunicação

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A voz do Agreste de Pernambuco e regiões. Essa é a responsabilidade assumida pela Rádio Jornal de Caruaru, que celebra 75 anos de trajetória em setembro, levando notícias, cultura, música e uma programação recheada para os ouvintes diários.

Fundada em 1951, a Rádio Jornal Caruaru carrega na sua história o desenvolvimento social e econômico do município. Como resultado, a emissora conquistou a confiança do público, reforçando sua credibilidade e inovação no segmento da radiodifusão e plataformas digitais.

"A Rádio Jornal é a voz de Caruaru e do Agreste de Pernambuco. Tem sido assim nos períodos de festa, como o São João, mas não tem sido diferente no dia a dia das pessoas, das comunidades. Estamos juntos nos dias bons e nos dias difíceis. É isso que nos aproxima. Essa parceria com nossos ouvintes tem sido cada dia mais sólida. Por isso vamos comemorar mais este aniversário", destaca Laurindo Ferreira, diretor de Jornalismo das TV e Rádio Jornal do Commercio.

De 1951 ao ecossistema digital: pioneirismo que faz história

Rádio Jornal Caruaru completa 75 anos de história em 2026 - Rádio Jornal Caruaru

Fundada no dia 6 de setembro de 1951, a Rádio Jornal Caruaru estreou em um município que respirada expansão, já se destacando pelas feiras livres e indústrias locais. Na época, o empresário e político Francisco Pessoa de Queiroz resolveu apostar na comunicação, fundando uma das primeiras emissoras do Agreste, na Avenida Agamenon Magalhães - hoje reconhecida como uma das principais vias da cidade.

A virada de chave, no entanto, aconteceu em 1991, quando João Carlos Paes Mendonça, do grupo JCPM, adquiriu a então chamada Rádio Difusora. A partir daí, com a integração ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a estação passou a se chamar Rádio Jornal. A transformação resultou uma maior grade de programação, produção jornalística e valorização do interior do Estado.

Desde 2018 localizada no bairro de Indianópolis, o espaço da Rádio Jornal hoje é atrelado a inovação e investimento, onde detém de tecnologia de ponta para melhores transmissões em áudio e vídeo para o ouvinte.

"Neste momento em que a Rádio Jornal Caruaru completa 75 anos, fazemos questão de reafirmar nossa missão de informar com seriedade e compromisso com a notícia, valorizando Caruaru e toda a força do Agreste", celebra Vladimir Melo, superintendente do SJCC. "A emissora faz parte de um ecossistema de informação junto ao Jornal do Commercio, à TV Jornal/SBT e a todas as mídias digitais do SJCC, e buscamos fazer uma entrega à altura da confiança que os caruaruenses e os pernambucanos depositam em nosso trabalho".

Programação a serviço do ouvinte

A programação da Rádio Jornal Caruaru ocupa faixas estratégicas, com conteúdos de informação, prestação de serviço, entretenimento, música e religiosidade. O objetivo é valorizar o cotidiano da região, suas pautas, seus personagens, tradições e manifestações culturais, reforçando a conexão com a audiência e a identificação com Caruaru e o Agreste.

"A Rádio Jornal Caruaru mantém o compromisso há 75 anos de levar informação com credibilidade, com uma linguagem próxima da população. Nossos comunicadores tem uma relação muito forte com nossos ouvintes e damos voz aos problemas da cidade, como também fortalecemos tudo que há de melhor em nossa terra", celebra Izabela Barbosa, gerente de redação da TV e Rádio Jornal Caruaru.

Sinônimo de modernização, a estação também acompanhou as tendências tecnológicas, facilitando ainda mais o acesso do público aos conteúdos. Atualmente, a Rádio Jornal Caruaru pode ser acessada via aplicativo, disponível tanto no Google Play Store quanto no Apple Store.

Atualmente, a estação conta com a seguinte grade: