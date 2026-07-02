Promoção "Levo essa para Casa" sorteia prêmios para sua casa toda semana; saiba mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em parceria com o programa Momento Cotidiano, os produtos Levo vão sortear de robôs aspiradores a lavadoras de 8kg; saiba como participar

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Manter a casa limpa, cheirosa e organizada é bom, mas ganhar prêmios incríveis para facilitar o seu dia a dia é ainda melhor! Agora, a TV Jornal Interior, em parceria com os produtos Levo e o programa Momento Cotidiano, da TV Jornal Caruaru, traz para você a promoção "Levo essa para Casa".

Entre os dias 26 de maio e 12 de agosto, os moradores de mais de 100 municípios de Pernambuco poderão usar a criatividade para concorrer a prêmios que todo mundo deseja: robôs aspiradores de pó, panelas antiaderentes Tramontina, lavadoras Suggar de 8kg e, claro, kits recheados com produtos de limpeza Levo.

Como Participar?

Participar é muito fácil e você não precisa preencher cupons complicados. Basta seguir o passo a passo:

Grave um vídeo criativo mostrando qualquer produto da marca Levo. No vídeo, responda à pergunta: “Por que não pode faltar produto Levo na minha casa?” Envie o vídeo para o WhatsApp oficial da promoção: (81) 99409-1523.

Junto com o vídeo, envie seus dados obrigatórios: Nome completo, e-mail e telefone.

Atenção: A promoção é válida apenas para maiores de 18 anos residentes nas cidades polo e arredores do interior de Pernambuco atendidas pela cobertura (confira a lista completa no regulamento abaixo). Cada participante pode cadastrar um único número/cadastro.

Prêmios Semanais e Resultados



Produtos LEVO sorteados em ação com a TV Jornal Interior - Divulgação

Os vencedores serão escolhidos por uma comissão julgadora da produção da TV Jornal, que vai selecionar os vídeos mais originais e criativos enviados.

Os anúncios dos grandes sortudos da semana acontecem todas as quintas-feiras, ao vivo, durante o programa Momento Cotidiano. Fique de olho no calendário de prêmios:

Maio e Junho (Sorteios dias 28/05, 04/06, 11/06 e 18/06): 01 Robô Aspirador de Pó Wap + Kit Levo por semana;

(Sorteios dias 28/05, 04/06, 11/06 e 18/06): 01 Robô Aspirador de Pó Wap + Kit Levo por semana; Junho e Julho (Sorteios dias 25/06, 02/07, 09/07 e 16/07): 01 Panela Antiaderente Tramontina + Kit Levo por semana;

(Sorteios dias 25/06, 02/07, 09/07 e 16/07): 01 Panela Antiaderente Tramontina + Kit Levo por semana; Julho e Agosto (Sorteios dias 23/07, 30/07, 06/08 e 13/08): 01 Lavadora Suggar 8Kg Preta + Kit Levo por semana.

Confira os ganhadores da promoção Levo essa para Casa:

1ª Ganhadora - Stephannie Wastcy França de Oliveira



2ª Ganhadora - Marília Nathália Marques de Vasconcelos



3ª ganhadora - Edna Cristina Bezerra de Lima



4ª ganhadora - Michelynne Dayse Zacarias de Sousa Matias