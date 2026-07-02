Promoção "Levo essa para Casa" sorteia prêmios para sua casa toda semana; saiba mais
Em parceria com o programa Momento Cotidiano, os produtos Levo vão sortear de robôs aspiradores a lavadoras de 8kg; saiba como participar
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Manter a casa limpa, cheirosa e organizada é bom, mas ganhar prêmios incríveis para facilitar o seu dia a dia é ainda melhor! Agora, a TV Jornal Interior, em parceria com os produtos Levo e o programa Momento Cotidiano, da TV Jornal Caruaru, traz para você a promoção "Levo essa para Casa".
Entre os dias 26 de maio e 12 de agosto, os moradores de mais de 100 municípios de Pernambuco poderão usar a criatividade para concorrer a prêmios que todo mundo deseja: robôs aspiradores de pó, panelas antiaderentes Tramontina, lavadoras Suggar de 8kg e, claro, kits recheados com produtos de limpeza Levo.
Como Participar?
Participar é muito fácil e você não precisa preencher cupons complicados. Basta seguir o passo a passo:
- Grave um vídeo criativo mostrando qualquer produto da marca Levo.
- No vídeo, responda à pergunta: “Por que não pode faltar produto Levo na minha casa?”
- Envie o vídeo para o WhatsApp oficial da promoção: (81) 99409-1523.
Junto com o vídeo, envie seus dados obrigatórios: Nome completo, e-mail e telefone.
Atenção: A promoção é válida apenas para maiores de 18 anos residentes nas cidades polo e arredores do interior de Pernambuco atendidas pela cobertura (confira a lista completa no regulamento abaixo). Cada participante pode cadastrar um único número/cadastro.
Prêmios Semanais e Resultados
Os vencedores serão escolhidos por uma comissão julgadora da produção da TV Jornal, que vai selecionar os vídeos mais originais e criativos enviados.
Os anúncios dos grandes sortudos da semana acontecem todas as quintas-feiras, ao vivo, durante o programa Momento Cotidiano. Fique de olho no calendário de prêmios:
- Maio e Junho (Sorteios dias 28/05, 04/06, 11/06 e 18/06): 01 Robô Aspirador de Pó Wap + Kit Levo por semana;
- Junho e Julho (Sorteios dias 25/06, 02/07, 09/07 e 16/07): 01 Panela Antiaderente Tramontina + Kit Levo por semana;
- Julho e Agosto (Sorteios dias 23/07, 30/07, 06/08 e 13/08): 01 Lavadora Suggar 8Kg Preta + Kit Levo por semana.
Confira os ganhadores da promoção Levo essa para Casa:
- 1ª Ganhadora - Stephannie Wastcy França de Oliveira
- 2ª Ganhadora - Marília Nathália Marques de Vasconcelos
- 3ª ganhadora - Edna Cristina Bezerra de Lima
- 4ª ganhadora - Michelynne Dayse Zacarias de Sousa Matias