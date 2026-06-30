São João de Arcoverde encerra programação com grandes shows e celebração da cultura nordestina

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
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técnicas e recursos específicos.
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É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Os festejos juninos em Arcoverde chegaram ao fim no último domingo (28), após uma programação que reuniu grandes shows, celebrações da cultura e a verdadeira tradição popular. Ao todo, foram 16 dias intensos, que reuniram grande público entre moradores e turistas, além de nomes de peso para compor as apresentações.
Nomes como Matheus & Kauan, Limão com Mel, Noda de Caju, Flávio Leandro, Nathanzinho Lima e Harry Estigado passaram pelo Polo Multicutural entre sexta (26) e domingo (28).
Consolidando-se como uma das festas mais seguras do Nordeste, o São João de Arcoverde é a porta de entrada para a verdadeira cultura sertaneja, dialogando entre poesia, o forró pé de serra e a música contemporânea.
São João de Arcoverde foi um verdadeiro sucesso
A festa de São João em Arcoverde impactou diferentes segmentos na região, desde turismo, economia, cultura e afins. O resultado é a movimentação direta em setores como comércio, serviços, turismo, além de mais oportunidades para ambulantes, artistas e trabalhadores da cultura. Tudo isso reforça a imagem do município como referência em organização e segurança durante o período junino.
Para o prefeito Zeca Cavalcanti, o resultado é o equilíbrio entre tradição, organização e desenvolvimento econômico.
"Encerrar mais uma edição do São João de Arcoverde com essa dimensão é motivo de orgulho para todos nós. Foram dias de uma festa construída com muito planejamento, que valoriza nossa cultura, fortalece a economia local e garante oportunidade para artistas, trabalhadores e empreendedores", analisa.