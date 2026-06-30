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São João de Arcoverde encerra programação com grandes shows e celebração da cultura nordestina

Último fim de semana reuniu nomes como Limão com Mel e Nathanzinho Lima no polo principal, encerrando dias de festa em grande estilo

Por JC360 Publicado em 30/06/2026 às 11:42 | Atualizado em 30/06/2026 às 11:44
- Divulgação

Os festejos juninos em Arcoverde chegaram ao fim no último domingo (28), após uma programação que reuniu grandes shows, celebrações da cultura e a verdadeira tradição popular. Ao todo, foram 16 dias intensos, que reuniram grande público entre moradores e turistas, além de nomes de peso para compor as apresentações.

Nomes como Matheus & Kauan, Limão com Mel, Noda de Caju, Flávio Leandro, Nathanzinho Lima e Harry Estigado passaram pelo Polo Multicutural entre sexta (26) e domingo (28).

Consolidando-se como uma das festas mais seguras do Nordeste, o São João de Arcoverde é a porta de entrada para a verdadeira cultura sertaneja, dialogando entre poesia, o forró pé de serra e a música contemporânea.

São João de Arcoverde foi um verdadeiro sucesso

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São João de Arcoverde contou com 19 dias de festa - Divulgação

A festa de São João em Arcoverde impactou diferentes segmentos na região, desde turismo, economia, cultura e afins. O resultado é a movimentação direta em setores como comércio, serviços, turismo, além de mais oportunidades para ambulantes, artistas e trabalhadores da cultura. Tudo isso reforça a imagem do município como referência em organização e segurança durante o período junino.

Para o prefeito Zeca Cavalcanti, o resultado é o equilíbrio entre tradição, organização e desenvolvimento econômico.

"Encerrar mais uma edição do São João de Arcoverde com essa dimensão é motivo de orgulho para todos nós. Foram dias de uma festa construída com muito planejamento, que valoriza nossa cultura, fortalece a economia local e garante oportunidade para artistas, trabalhadores e empreendedores", analisa.

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