São João de Arcoverde encerra programação com grandes shows e celebração da cultura nordestina

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Último fim de semana reuniu nomes como Limão com Mel e Nathanzinho Lima no polo principal, encerrando dias de festa em grande estilo

Os festejos juninos em Arcoverde chegaram ao fim no último domingo (28), após uma programação que reuniu grandes shows, celebrações da cultura e a verdadeira tradição popular. Ao todo, foram 16 dias intensos, que reuniram grande público entre moradores e turistas, além de nomes de peso para compor as apresentações.

Nomes como Matheus & Kauan, Limão com Mel, Noda de Caju, Flávio Leandro, Nathanzinho Lima e Harry Estigado passaram pelo Polo Multicutural entre sexta (26) e domingo (28).

Consolidando-se como uma das festas mais seguras do Nordeste, o São João de Arcoverde é a porta de entrada para a verdadeira cultura sertaneja, dialogando entre poesia, o forró pé de serra e a música contemporânea.

São João de Arcoverde foi um verdadeiro sucesso



São João de Arcoverde contou com 19 dias de festa - Divulgação

A festa de São João em Arcoverde impactou diferentes segmentos na região, desde turismo, economia, cultura e afins. O resultado é a movimentação direta em setores como comércio, serviços, turismo, além de mais oportunidades para ambulantes, artistas e trabalhadores da cultura. Tudo isso reforça a imagem do município como referência em organização e segurança durante o período junino.

Para o prefeito Zeca Cavalcanti, o resultado é o equilíbrio entre tradição, organização e desenvolvimento econômico.

"Encerrar mais uma edição do São João de Arcoverde com essa dimensão é motivo de orgulho para todos nós. Foram dias de uma festa construída com muito planejamento, que valoriza nossa cultura, fortalece a economia local e garante oportunidade para artistas, trabalhadores e empreendedores", analisa.