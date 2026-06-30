São João: com maior esquema de segurança, Arcoverde se consolida como um dos mais seguros do Nordeste
Em 2026, Prefeitura de Arcoverde monta força-tarefa e se destaca pelo investimento em tecnologia, no maior esquema de segurança já visto na região
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Conhecida pela riqueza de suas tradições juninas, Arcoverde festejou o verdadeiro São João com uma infraestrutura de proteção sem precedentes no interior de Pernambuco. A iniciativa integra múltiplos órgãos estaduais e municipais para blindar os polos de animação, transformando o município em um modelo de tranquilidade e organização para todo o Nordeste.
O investimento reflete o desejo da gestão municipal de consolidar a cidade como a principal referência de segurança e organização entre as grandes festas juninas do Nordeste.
"Nosso compromisso é garantir que as famílias possam aproveitar o São João com tranquilidade. Estamos realizando um trabalho integrado com todas as forças de segurança para oferecer um ambiente organizado, acolhedor e seguro", destaca o prefeito Zeca Cavalcanti. "Arcoverde já é reconhecida pela sua cultura e pela grandiosidade da festa, e queremos que também continue sendo lembrada como o São João mais seguro do Nordeste."
Esquema de segurança no São João de Arcoverde
O plano operacional deste ano unificou as forças de segurança estaduais e municipais. O policiamento ganhou um reforço histórico, sendo ele:
- 150 policiais militares atuando diariamente na cidade;
- patrulhamento municipal: com plantão da Guarda Municipal com 16 agentes fixos, além de rondas permanentes com viaturas e motocicletas em todos os polos juninos;
- equipes da Arcotrans para coordenar o fluxo de veículos nas redondezas, totalizando 64 profissionais de apoio, 28 bombeiros civis e 16 bombeiros militares para suporte em solo.
Centro Integrado e tecnologia de ponta no Pátio
O grande diferencial da edição de 2026 é a descentralização dos serviços de urgência e fiscalização. No Colégio Antônio Japiassu, foi instalado o Centro Integrado de Segurança.
O espaço reúne representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Criminalística (IC), IML, Conselho Tutelar e a Delegacia da Mulher. Assim, permite respostas rápidas e resolutivas para qualquer ocorrência.
Além disso, a festa conta com outros tipos de monitoramento. São eles:
- videomonitoramento por câmeras e suporte de drones das forças de segurança para monitoramento da multidão em tempo real;
- Delegacia móvel: uma carreta da Polícia Civil está estrategicamente posicionada no Pátio de Eventos;
- portões com equipes de revista especializada e detectores de metais para controlar o acesso do público.
Alerta Celular na Tenda do Turismo
Pensando também na segurança dos bens dos visitantes, o São João de Arcoverde trouxe uma ação preventiva inovadora para este ano. Na Tenda do Turismo, localizada na Praça Winston Siqueira, a Polícia Militar está realizando o cadastramento de celulares dos cidadãos nos sistemas de segurança do Estado. A medida inibe furtos e facilita a recuperação de aparelhos na região.
Com um olhar atento aos detalhes e forte investimento em infraestrutura, o São João de Arcoverde prova, na prática, que é possível celebrar a maior manifestação cultural do Nordeste com modernidade, ordem e, acima de tudo, proteção para todos.