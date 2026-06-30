Cordel do Fogo Encantado retorna à Arcoverde para celebrar a cultura do São João
Polo Multicultural do São João de Arcoverde celebra as verdadeiras tradições juninas, em uma programação de shows que promete emocionar o público
Na véspera de São João, Arcoverde reúne o público em uma das suas noites mais aguardadas. É que, nesta terça-feira (13), o Polo Multicultural, no Pátio de Eventos da Estação, recebe grandes nomes para celebrar a cultura popular nordestina.
Em uma programação 'raiz', o São João de Arcoverde contará com o Samba de Coco Raízes de Arcoverde para abrir a programação no seu palco principal. Considerado um dos mais importantes do município, o grupo reúne toda a tradição, dança e cultura que dão ao local a alcunha de capital do samba de coco.
Na sequência, o cantor George Silva leva o melhor do forró nordestino para o público, especialmente para quem não abre mão de dançar agarradinho. O clima fica ainda melhor com Jorge de Altinho, que promete entoar grandes sucessos e conquistar o coro dos presentes.
A noite de véspera de São João será ainda mais marcante com a apresentação de Cordel do Fogo Encantado, que retorna a Arcoverde com sua teatralidade e presença de palco sem igual. A banda, natural da região, deve agitar o público com músicas como 'Chover', 'Boi Luzeiro' e 'Ai Se Sesse'.
A música não para em Arcoverde
Além do Polo Multicultural, o São João de Arcoverde conta com outros polos na cidade. O Polo Raízes do Coco recebe atrações como Samba de Coco d'Malandro, Joyce Alane e Laís Senna.
Já o Polo Pé de Serra contará com apresentações de James Vaqueiro, Lorenção e Boka Diniz, mantendo viva a tradição do forró genuíno.
O Corredor Cultural receberá a Banda de Pífano Zabumba São Miguel, enquanto o Polo das Artes Henry Pereira abre espaço para o Reisado Mirim Nossa Senhora do Rosário, En'cantos do Coco, Jú Cavalcanti e Gabi da Pele Preta. O Polo Multimusical terá Felixdi, DJ Diego Mira, Guira e a Eletro Banda Cabaçal e MC Oh Brabo.
Sendo assim, a véspera de São João comprova como a cidade une tradição e contemporaneidade, consolidando Arcoverde como um dos principais destinos juninos do Nordeste.
Parceria com a TV Jornal: ‘Vem que Tem’ fortalece o turismo e a cultura de Arcoverde
A parceria entre a Prefeitura de Arcoverde e a TV Jornal Interior ganha destaque nesta edição através do projeto "Vem que Tem". A iniciativa une uma cobertura jornalística completa, que leva informação e os detalhes da festa para todo o estado com total independência editorial, a ações estratégicas de divulgação que expandem o alcance do evento na programação da emissora.
Essa união de esforços fortalece a imagem do município, valoriza a cultura local e impulsiona a economia, atraindo mais turistas, público e novas oportunidades para a Capital do Sertão do Moxotó.
"Arcoverde é um dos principais polos do São João no interior do Estado. Uma festa repleta de cultura e musicalidade, que mistura o tradicional côco de Arcoverde com o forró, xaxado e baião. Por isso, a Tv Jornal se faz presente como forma de valorizar essa tradição e convidar a todos a festejar o São João em Arcoverde, a porta de entrada do Sertão de Pernambuco", destaca a apresentadora e Gerente de Conteúdo da TV Jornal Interior, Izabela Barbosa.