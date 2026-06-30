Centro de Atendimento ao Turista valoriza cultura popular e celebra tradição em Arcoverde
São João de Arcoverde se aproxima dos últimos dias, e contou com serviços e acolhimento aos turistas no período junino graças ao CAT
O São João de Arcoverde se aproxima dos seus últimos dias consolidado como um dos principais destinos do ciclo junino de Pernambuco. Para além dos grandes shows no Pátio de Eventos, o público que visita a cidade conta com um importante suporte de acolhimento e serviços na Praça Winston Siqueira: o Centro de Atendimento ao Turista (CAT).
Funcionando desde o dia 19 de junho, o equipamento volta a receber o público neste sábado (27) e domingo (28), das 15h às 22h. Localizado estrategicamente entre os polos Pé de Serra, Poesia, Artes, Corredor Cultural e Multimusical, o CAT vai muito além do fornecimento da programação: ele funciona como um portal para a história e a identidade da Capital do Samba de Coco.
Experiência, serviços e o passaporte do São João
Mais do que um balcão de informações, o espaço foi desenhado como uma área de conveniência e experiência para moradores e turistas. O local oferece:
- Espaço para descanso, pontos para carregamento de celulares e mapas com a programação completa de todos os polos.
- Distribuição de materiais sobre os atrativos da região e informativos de secretarias municipais como Saúde, Mulher e Assistência Social.
- Entrega do concorrido Passaporte do São João de Arcoverde, onde os turistas podem colecionar os carimbos oficiais da cidade e da festa como lembrança.
- Pesquisas para identificar o perfil dos visitantes, municiando a gestão com dados para o aperfeiçoamento das próximas edições.
"Estamos vivendo um São João que movimenta toda Arcoverde. O grande fluxo de turistas aquece a economia, fortalece hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comerciantes, artesãos e centenas de famílias que aproveitam este período para aumentar sua renda. Ao mesmo tempo, investimos naquilo que nos torna únicos: nossa cultura", destaca o prefeito Zeca Cavalcanti.
Tradição na Praça e grandes shows no Pátio
A localização do CAT permite que o turista saia dali direto para vivenciar a essência da cultura nordestina. Na própria Praça Winston Siqueira, o Polo da Poesia reúne cordelistas e repentistas; o Polo Pé de Serra garante o arrasta-pé autêntico; e o Corredor Cultural ecoa o som patrimonial das bandas de pífano.
Para quem deseja se despedir da temporada curtindo os grandes palcos, o Polo Multicultural (no Pátio de Eventos da Estação) preparou um encerramento de peso. No sábado (27), os destaques ficam por conta de Flávio Leandro, Noda de Caju e Limão com Mel. Já no domingo (28), a despedida oficial do São João 2026 acontece ao som de Carlos e Fábio, Forrozão Chacal e a dupla Matheus & Kauan.