Centro de Atendimento ao Turista valoriza cultura popular e celebra tradição em Arcoverde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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São João de Arcoverde se aproxima dos últimos dias, e contou com serviços e acolhimento aos turistas no período junino graças ao CAT

O São João de Arcoverde se aproxima dos seus últimos dias consolidado como um dos principais destinos do ciclo junino de Pernambuco. Para além dos grandes shows no Pátio de Eventos, o público que visita a cidade conta com um importante suporte de acolhimento e serviços na Praça Winston Siqueira: o Centro de Atendimento ao Turista (CAT).

Funcionando desde o dia 19 de junho, o equipamento volta a receber o público neste sábado (27) e domingo (28), das 15h às 22h. Localizado estrategicamente entre os polos Pé de Serra, Poesia, Artes, Corredor Cultural e Multimusical, o CAT vai muito além do fornecimento da programação: ele funciona como um portal para a história e a identidade da Capital do Samba de Coco.

Experiência, serviços e o passaporte do São João



Centro de Atendimento ao Turista no São João de Arcoverde - Divulgação

Mais do que um balcão de informações, o espaço foi desenhado como uma área de conveniência e experiência para moradores e turistas. O local oferece:

Espaço para descanso, pontos para carregamento de celulares e mapas com a programação completa de todos os polos.

Distribuição de materiais sobre os atrativos da região e informativos de secretarias municipais como Saúde, Mulher e Assistência Social.

Entrega do concorrido Passaporte do São João de Arcoverde, onde os turistas podem colecionar os carimbos oficiais da cidade e da festa como lembrança.

Pesquisas para identificar o perfil dos visitantes, municiando a gestão com dados para o aperfeiçoamento das próximas edições.

"Estamos vivendo um São João que movimenta toda Arcoverde. O grande fluxo de turistas aquece a economia, fortalece hotéis, pousadas, bares, restaurantes, comerciantes, artesãos e centenas de famílias que aproveitam este período para aumentar sua renda. Ao mesmo tempo, investimos naquilo que nos torna únicos: nossa cultura", destaca o prefeito Zeca Cavalcanti.

Tradição na Praça e grandes shows no Pátio

A localização do CAT permite que o turista saia dali direto para vivenciar a essência da cultura nordestina. Na própria Praça Winston Siqueira, o Polo da Poesia reúne cordelistas e repentistas; o Polo Pé de Serra garante o arrasta-pé autêntico; e o Corredor Cultural ecoa o som patrimonial das bandas de pífano.

Para quem deseja se despedir da temporada curtindo os grandes palcos, o Polo Multicultural (no Pátio de Eventos da Estação) preparou um encerramento de peso. No sábado (27), os destaques ficam por conta de Flávio Leandro, Noda de Caju e Limão com Mel. Já no domingo (28), a despedida oficial do São João 2026 acontece ao som de Carlos e Fábio, Forrozão Chacal e a dupla Matheus & Kauan.