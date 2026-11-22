Importante é curar, unir e superar polarizações diz o Papa
Após sua viagem à América do Sul o papa disse: "Se pudesse dar um nome a esta viagem à América Latina, a teria chamado de "Magnifica humanitas"
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Entusiasmado após sua viagem à América do Sul o papa se expressou assim: “Se pudesse dar um nome a esta viagem à América Latina, a teria chamado de “Magnifica humanitas”, como a sua encíclica, de tão bela que foi a experiência de "encontrar pessoas, diferentes culturas, diferentes povos, diferentes cidades e áreas rurais", reconhecendo "o grande dom da humanidade, como criação de Deus". Diz que no seu ministério o importante é curar, unir e superar polarizações.
Jovens Sarados
Começou dia 19 deste mês e encerra-se hoje (22) na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), o “Aprofundamento Jovens Sarados”, com o tema “Geração Radical”. O evento reunirá jovens, terá a participação do padre Edmilson Lopes, Frei Gilson e Irmã Adriana. A programação traz diversos momentos de espiritualidade, como missas, pregações, Noite Oracional, Adoração ao Santíssimo Sacramento, shows católicos e apresentação de teatro.
Palestra doutrinária
“A casa Espírita e seu relevante papel assumido na formação moral da criança e o jovem”. Este será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove hoje (22). Como expositor, André Luiz Oliveira, trabalhador voluntário da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629, no Espinheiro, a programação poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.
FEP Friday
Segue até o dia 4 de dezembro, a "FEP Friday". Com peças no valor de R$ 5,00, a liquidação é promovida pelo Bazar Solidário da Federação Espírita Pernambucana (FEP). O espaço funciona na Av. João de Barros, 1629, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, nos seguintes dias e horários: Segunda-feira, das 14h às 16h30; quarta e sexta-feira, das 10h às 11h30 e das 14h às 16h30; e no sábado, das 9h às 11h.
Amai-vos
“O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor; Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração”. Romanos 12:9-12
Jesus de Nazaré
O professor Fernando Gonçalves indica nestas festividades natalinas uma leitura para quem deseja e precisa conhecer a caminhada de Jesus recém-nascido. Fernando diz que se trata de uma leitura muito aclaradora editada no Brasil: “Jesus de Nazaré: Vida Ensinamento e Significado, Samuel Pagan, São Paulo Editora Hagnos, 2015,239. O autor hoje residindo em Jerusalém teve como objetivo esclarecer os princípios básicos do maior revolucionário da história da humanidade.
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Seminário Presbiteriano
O Seminário Presbiteriano do Norte que fica localizado na Madalena, aos poucos está reformando o seu casarão para acolher universitários que vem dos estados do Nordeste. A parte superior já está mobiliada, assim como toda a parte administrativa. Agora é a vez da biblioteca. Estão sendo montadas todas as mobílias para o seu funcionamento.
Coroa do Advento
O Departamento de Audiovisuais da Canção Nova que já está no clima natalino, tem um leque de produtos de evangelização preparados para essa época do ano, que é a “Coroa do Advento. Mais do que um ornamento, é uma proposta para a vivência da fé em família durante as quatro semanas que antecedem o Natal.
Coroa do Advento 2
A Coroa do Advento é composta por quatro velas de parafina coloridas, de 5,5 cm de altura e 3,5 cm de diâmetro cada, que devem ser acesas, conforme as instruções na embalagem do produto, a partir do primeiro Domingo do Advento, este ano celebrado em 29 de novembro de 2026. A data marca também o início de um novo Ano Litúrgico na Igreja Católica.