Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Hoje é o dia em que a Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos de criação, consolidando uma trajetória de fé e de esperança

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Recital de Natal no Ária Social

Nos dias 1º e 2 de dezembro, o Aria Social celebra o Natal com um recital especial na parte interna da Capela do Instituto Ricardo Brennand, com suas apresentações cada dia: às 17h e às 19h30. Será um belo encontro entre arte e fé, em que a delicadeza das vozes e dos movimentos dá vida a um repertório natalino, celebrando a esperança em Jesus. Serão momentos que nos convidam a contemplar, por meio da música e da dança, a beleza de Jesus.



350 anos da AOR

É hoje dia em que a Arquidiocese de Olinda e Recife celebra 350 anos de criação, consolidando uma trajetória de fé de esperança no território pernambucano. Logo mais à tarde, a grande celebração dos 350 anos da AOR ocorrerá em frente à Basílica do Carmo. A partir das 14h, as regiões eclesiásticas Norte, Sul, Centro e Oeste se encontrarão em pontos diferentes do centro da cidade para seguir em procissão até o Pátio do Carmo, onde o padre Damião Silva acolherá os fiéis com louvores e cânticos.



Celebração

A Missa Solene dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, terá início às 16h e será presidida pelo cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo metropolitano de Brasília. Também estarão presentes o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson; os seus bispos auxiliares, dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire; os bispos pertencentes ao Regional Nordeste 2 da CNBB; e todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife.



69 Anos de fé e Avivamento

No dia 28, a partir das 18h, no Pátio de Eventos da cidade de Carpina, os evangélicos celebram juntos 69 anos da Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo, em Pernambuco, uma obra que Deus levantou para abençoar gerações. Será um evento marcante, um momento de gratidão, de louvor e de unidade, diz o Pr, Samuel Germano! Caravanas de todo o estado, pastores, obreiros e suas famílias, todo o povo que faz parte desse ministério no Estado, estarão reunidos em um só lugar, celebrando o que Deus tem feito.



Livro da AOR

Na última sexta-feira (13) foi lançado o livro em comemoração aos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife com apresentação musical do espetáculo “Canto do chão: a música litúrgica de Olinda e Recife”, sob a direção artística de Roberto Dutra e frei Wanderson Freitas,.



Para quem vai se preparar paras as comemorações natalinas,o teólogo e professor Fernando Gonçalves o livro: Para que servem os cristãos? De Volta a uma Doutrina Social Protestante, de Jake Meador, RJ, Editora Thomas Nelson Brasil e São Paulo, Editora Pilgrim, 2022, 224 p.Fernando acrescenta: “Saibamos avaliar bem, para cada vez melhor efetivar a ação libertadora do Evangelho e como ela deve ser aplicada em sociedade, em todas as camadas sociais. A autora é editora da revista Fé Cristã, de grande aceitação”.

Por hoje não

Acampamento PHN – “Por Hoje Não!” promovido há 28 anos, na sede da Canção Nova, ganha um novo capítulo em sua história e passa a integrar oficialmente o calendário de eventos da Diocese de Lorena -SP, sob o pastoreio de dom Joaquim Wladimir Lopes Dias. Significa que essa inserção do Acampamento PHN no calendário da Diocese de Lorena é um marco histórico, deixa de ser somente um evento para se tornar um Patrimônio da Igreja.Pequenos Grupos

No fim deste mês os pequenos grupos da Igreja Presbiteriana das Graças que se reúnem uma vez por semana, com o objetivo de estudar a Bíblia, orar e louvar, despedem-se este ano em momentos de confraternização e retornam em 2027, para nova jornada evangelística.



Reunião doutrinária

"A Pátria do Evangelho e a sua maioridade espiritual". Este é o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita-PE promove hoje (15). Como expositor, Charlton Mendonça, da Associação Espírita Lar de Silas. Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro no Recife, a programação contará com interpretação em Libras e também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.



Intecepe

Hoje (15), trabalhadores voluntários de vários departamentos da Federação Espírita Pernambucana estarão em Vitória de Santo Antão. Na cidade, vão realizar atividades da Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (Intecepe) que, este ano, tem como tema central "Que estamos fazendo do novo Cristianismo?". A programação, que inclui palestra e oficinas, será realizada das 9h às 16h, nas dependências da União Espírita Servidores do Cristo, no bairro Livramento, em Vitória de Santo Antão.