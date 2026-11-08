A coragem nasce da presença de Cristo em nós

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O papa diz aos jovens que "a coragem cristã não nasce da nossa força, mas sim da presença de Cristo", mesmo com tempestades e águas agitadas

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Leão XIV reflete sobre o tema “Tenham coragem: Eu venci o mundo” - Jo 16, 33, já em preparação para a Jornada Mundial da Juventude nas Igrejas locais, em 22 de novembro, e com vistas ao encontro internacional de Seul, de 3 a 8 de agosto de 2027. O papa observa aos jovens que "a coragem cristã não nasce, em primeiro lugar, da nossa força: nasce da presença de Cristo” que "conhece, ama e acompanha" no caminho, mesmo com tempestades e águas agitadas



Cristo Rei

Dia 12 de novembro o arcebispo dom Paulo Jackson estará no Cabo de Santo Agostinho na festa de Cristo Rei, e será recebido pelo pároco padre Laureano dos Santos. Às 19h30 o arcebispo presidirá missa solene às 19h30 na Paróquia do Cristo Rei no bairro da Cohab.



Laicado

Hoje no encontro do Conselho Nacional do Laicado do Brasil, da Regional Nordeste 2, na Comunidade Boa Nova, tem avaliação e planejamento do CNLB Regional Nordeste 2 dos Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Participação do arcebispo dom Paulo Jackson.

Missa no IRB



Os padres Josenildo Cândido e João Bosco se alternam nas celebrações religiosas que movimentam o primeiro e terceiro domingo do mês de novembro na capela Nossa Senhora das Graças, no Instituto RB. No domingo passado já teve missa, às 12h com o padre Josenildo e no domingo 15 será a vez do padre Joãos Bosco ministrar a celebração, sempre ao meio-dia. Os que desejam conhecer melhor o templo religioso pode chegar ao espaço a partir das 11h. O acesso a essa visitação é gratuito.

Evidências primitivas



Jesus Fora do Novo Testamento: Uma Introdução às Evidências Primitivas, Robert E. Van Voorst, RJ, Biblioteca Teológica, 2022, 302 p. é leitura recomenda pelo professor e teólogo Fernando Gonçalves que diz: “Um fascinante registro dos primitivos atos e fatos cristãos e não cristãos”. O autor mostra como e em que medida tais escritos antigos podem ajudar a reconstruir o Jesus histórico. Robert E. Van Voorst é um teólogo e professor norte-americano que lecciona Estudos do Novo Testamento no Western Theological Seminary em Michigan.



Cáritas

A Assembleia Geral Ordinária da Cáritas Arquidiocesana está programada para o dia 30 deste mês, na Cúria Metropolitana de Olinda e Recife na Av. Rui Barbosa, nº A A09, Graças, Recife - PE. Às 18h tem a 1ª convocação) e 18h30 a 2ª convocação. A pauta principal será a apresentação de filiações/desfiliações, aprovação de balanços financeiros (2024–2025), apresentação do novo Diretor Presidente em exercício, eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal, e reforma.



Unicap

A boa notícia é que a Universidade Católica -PE está com as inscrições abertas para o Vestibular 2027.1. A instituição oferece 2.380 vagas distribuídas entre 43 cursos de graduação – nas modalidades presencial, EaD e semipresencial. Os interessados no vestibular Unicap devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial www.unicap.br.



Finados

Dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, celebrou missa no dia de Finados no Cemitério de Santo. Na ocasião, reforçou a mensagem cristã de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida junto de Deus. Muitos fiéis acenderam velas e depositaram flores sobre os túmulos de família e parentes!!!

Dou-lhes a vida eterna



“As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem; E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos; e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um”. João 10:27-30

Palestra espírita



A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove hoje (8), dia 08 das 16h às 17h, reunião pública doutrinária. O tema "O perdão em ação: oportunidade de amar" será apresentado por Andrea Cardoso, do Grupo Espírita Lar Sem Fronteiras. Realizada no Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro/Recife), a programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.

350 anos



Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito, compartilha a alegria de fazer parte da história da Arquidiocese de Olinda e Recife e convida todos a celebrar conosco este momento especial, no dia 15 de novembro, no Pátio do Carmo, no Recife, quando se comemora os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife!



Fé e saudade

A Igreja católica esteve presente no Dia de Finados, no Cemitério de Santo Amaro, com missa celebrada por dom Nereude Freire, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Foi um momento de fé oração e saudade, recordando aqueles que partiram e renovando a esperança na ressurreição e na vida eterna.

Universidade Católica

Quatro novos cursos presenciais estão sendo oferecidos pela Universidade Católica: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Terapia Ocupacional. Dentre os semipresenciais, as novidades são Produção Audiovisual e Mídias Sociais Digitais.