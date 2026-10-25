350 Anos de Fé, História e Evangelização!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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O dia 15 de novembro será dedicado inteiramente às festividades dos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife com programação especial

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A Arquidiocese de Olinda Recife já vem comemorando seus 350 anos, mas o arcebispo dom Paulo Jackson convida os fiéis para a programação do dia 15 de novembro, data inteiramente dedicada às festividades com programação especial. Às 11h, será inaugurada a casa das pastorais sociais na Rua da Conceição, no bairro da Boa Vista. O local foi pensado como um espaço de acolhimento e cuidado com os necessitados, refletindo o olhar da Igreja para os mais vulneráveis. No período da tarde, em frente à Basílica do Carmo, a partir das 14h, as regiões eclesiásticas Norte, Sul, Centro e Oeste se encontram em pontos diferentes do centro da cidade para partir em procissão até o Pátio do Carmo. No palco, o padre Damião Silva acolherá os fiéis com louvores e cânticos.



AOR 350 anos

A Missa Solene do dia 15 de novembro será iniciada às 16h e presidida pelo Cardeal dom Paulo Cezar Costa, arcebispo Metropolitano de Brasília. Também estarão presentes o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson; os seus bispos auxiliares, dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire, além dos bispos pertencentes ao Regional Nordeste 2 da CNBB e o todo o clero da Arquidiocese de Olinda e Recife.



Futebol, Sonhos e desafios

O livro “Futebol, Sonhos e Desafios - Novos Unidos: O Pontapé Inicial” de autoria de Roberval Góis, presidente da APEL – Academia Pernambucana Evangélica de Letras é uma ficção que aborda valores como amizade, caráter, disciplina, fé, coragem e superação, usando o futebol como pano de fundo. A obra convida o leitor a acompanhar uma jornada em que nem sempre o maior desafio está dentro de campo, mas em história que vai muito além das quatro linhas. O lançamento foi ontem (24), às 10h, na Sociedade Bíblica do Brasil.

Devoção colonial

No Instituto RB a coleção de imagens, objetos e mobiliário de sacristia, tapeçarias com ilustrações, altares, vitrais ilustrativos, paredes com passagens bíblicas mescla a devoção colonial brasileira com influências artísticas e litúrgicas, vindas da Europa medieval e moderna. Arte Barroca com esculturas de santos feitas em madeira policromada, marfim, pedra-sabão refletem a devoção que moldou o Brasil colonial através das ordens católicas.



Cura Interior

A “Jornada de Cura Interior” - uma ação conjunta do Departamento de Audiovisuais (DAVI) e do Portal Canção Nova - possibilitará aos participantes um olhar para a própria história sob a perspectiva da fé e de modo a transformar em superação as experiências dolorosas. O caminho a ser percorrido está estruturado em cinco movimentos: reconhecer, desejar a mudança, preparar-se, começar a escalada e perseverar.



Cura Interior 2

A jornada que começou na última segunda-feira (19) e vai até 30 de novembro será conduzida pelos missionários da Canção Nova, padre Reinaldo Cazumbá e Gabrielle Sanchotene. Semanalmente, um vídeo será disponibilizado no Portal Canção Nova. Nele, o sacerdote aprofundará o conteúdo do livro “A Escalada – Um Itinerário de Cura Interior”, de sua autoria, e Gabrielle conduzirá os exercícios para a aplicação do tema trabalhado naquele momento.



Nascimento de Jesus

As crianças que integram o Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana das Graças, no bairro do Espinheiro, preparam-se com ensaios para apresentarem, por meio de peças infantis e narração, a história do nascimento de Jesus. Cenários e figurinos serão criados e montados para a representação dia 15 de dezembro!!!



Deixo-vos a minha paz

“Quem não me ama não guarda as minhas palavras; ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize…” João 14:23-26



Missas nas Graças

Para os fiéis da Paróquia de N. Sra. das Graças seguem os horários de missas durante a semana: domingo: 7h, 9h e 19h; segunda-feira: 19h (Missa da Luz); terça a sexta-feira: 17h (ou 16h30, conforme o cronograma oficial da Arquidiocese); quinta-feira: 15h e 20h (Missas de Cura e Libertação) e Adoração às 20h. Sexta-feira: 19h (Missa Penitencial na 1ª sexta-feira do mês), Sábado: 17h (Missa da Medalha Milagrosa / Missa da Saúde no 1º sábado do mês.



Palestra espírita

Neste domingo (25), das 16h às 17h, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove reunião pública doutrinária. O tema “Deixai vir a mim os pequeninos” será apresentado por Raquel do Monte, trabalhadora voluntária da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação poderá ser acompanhada, ainda, pelas redes sociais da Federação.