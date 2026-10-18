Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Hoje (18) na Festa do Sagrado Coração de Jesus em Jaboatão dos Guararapes, dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da AOR presidirá missa às 18h30

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Hoje (18) no encerramento da Festa do Sagrado Coração de Jesus, no Curado II, em Jaboatão dos Guararapes, dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, presidirá às 18h30, missa solene. O pároco padre Irmael Vieira Moreira também participa da solenidade.

Renovação Carismática

Hoje (18) o evento “Enchei-vos do Espírito Santo de Deus” será um encontro promovido pela Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Olinda e Recife no Classic Hall. Os portões já estarão abertos às 8h da manhã. O evento contará com a presença do padre Taciano, conselheiro espiritual da RCC; Wellington Carvalho, presidente estadual da RCC; e Huanderson Leite, coordenador da comissão da unidade do Conselho Nacional da RCC.

Festa de N. Sra Aparecida

No encerramento da festa de N. Sra. Aparecida na última segunda-feira (12), às 19h, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, celebrou a missa em honra à santa no bairro do Ipsep, no Recife. Antes da missa às 16h30, houve procissão pelas ruas do bairro com participação do pároco padre José Amaro dos Santos Neto.



Retiro Delas

Com o tema: “Glória ao Rei” o Retiro das Mulheres da Igreja Presbiteriana das Graças, começou na sexta-feira 16 e encerra-se hoje (18) em Igarassu. Haverá momentos de louvor, orações e palestras com lideranças da igreja como Juliene Tavares, Christiany Sani e Flávia Pereira

Sustentabilidade

Será realizado neste domingo (18), das 9h às 11h30, o “Encontro Nordeste de Comunicação Social Espírita”. Organizada pelas federações espíritas da Região Nordeste, a live será transmitida pelo canal da Federação Espírita Paraibana (FEPB) no Youtube. Na ocasião, o tema “Casas Espíritas e os desafios para tornarem-se sustentáveis” será apresentado por Monica Folena, diretora do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita (DAPSE) da Federação Espírita Pernambucana (FEP).



Palestra doutrinária

“Das chamas à luz: o legado do Auto de Fé de Barcelona”. Este será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita -PE promove hoje (18). Como expositora, Karla Júlia Marcelino, do Centro Espírita Manoel Quintão. A palestra fará alusão ao Auto de Fé, como ficou conhecida a queima de livros espíritas, em plena praça pública de Barcelona, na Espanha, no dia 09 de outubro de 1861. Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação conta com interpretação em Libras e ainda pode ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Paróquia de N. Sra de Fátima

Na última terça-feira (13), no encerramento da festa de Nossa Senhora de Fátima, no bairro: Mangabeira no Recife, a missa, às 19h30, foi presidida por dom Josivaldo Bezerra, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife. Houve participação do pároco padre Maurício Florêncio de Lima.



Cura e Libertação

O Acampamento de Cura e Libertação realizado anualmente pela Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), começou dia 5 deste mês e encerra-se hoje (18). O tradicional evento conta com a presença do padre Duarte Lara, doutor em Teologia e membro da Associação Internacional dos Exorcistas. O sacerdote fez pregações, presidiu missa, fará e conduziu ontem a Adoração ao Santíssimo Sacramento.



Em Serra Talhada

"Que estamos fazendo do novo Cristianismo?” Este é o tema central da Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (Intecepe) em 2026. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), a terceira edição do evento ocorrerá nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Estado. Organizada pelo Departamento de Integração Federativa (DIFE) da FEP, a dinâmica do INTECEPE conta com palestra, oficinas e momentos de arte. A programação será realizada nas dependências do Grupo Espírita Novo Horizonte, localizado no bairro Vila do Ipsep, em Serra Talhada.

Mensagens consoladoras

No Dia de Finados, 02 de novembro, a Federação Espírita -PE promoverá uma ação solidária em cemitérios da Região Metropolitana. Nesta data, trabalhadores voluntários da FEP vão distribuir mensagens consoladoras com as pessoas que forem visitar os túmulos dos seus entes queridos. Eles estarão nos cemitérios Morada da Paz, em Paulista; Santo Amaro, Parque das Flores e Casa Amarela – todos no Recife. Neste dia, haverá, ainda, palestr

Missas

Os horários de missas durante a semana na Igreja Nossa Senhora da Penha, no bairro de São José são os seguintes: Terças-feiras: 11h

Quintas-feiras: 16h; Sextas-feiras: 6h; 8h; 10h; 12h; 15h e 17h; Domingos: 8h.

Maiores informações: 3424.8500

Cirurgia do papa

Na última terça-feira o papa Leão XIV por uma cirurgia para retirada do lobo inferior do pulmão direito por meio de uma técnica de videoaassistida. O papa passa bem. No exame do tecido removido ficou confirmado um adenocarcinoma pulmonar, tipo de câncer de pulmão. A operação foi considerada bem-sucedida, sem complicações, segundo o Vaticano. O papa foi atendido no Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma, na Itália.