Papa apela para o diálogo e multilateralismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Na sua Encíclica “Magnifica humanitas”, o Papa Leão XIV faz apelo aos fiéis pela preservação de “uma magnífica humanidade habitada por Deus”, promovendo a verdade, a dignidade do trabalho, a justiça social e a paz. Na era digital, é preciso desarmar a IA e superar a teoria da “guerra justa”, relançando o diálogo e o multilateralismo, diz o papa.



Capela de São Benedito

Dom Paulo Jackson celebrou missa na reabertura da Capela São Benedito, em Jardim Monte Verde, no município de Jaboatão dos Guararapes, e assim após quatro anos, marca o retorno da comunidade aquela Igreja. O local foi um dos mais atingidos pelas enchentes em 2022, onde 48 pessoas morreram.



Festividades religiosas

As festas de Nossa Senhora do Rosário, foram comemoradas no bairro de Boa Viagem e na Várzea. As celebrações começaram dia 02 e encerrou-se no último domingo. Em Boa Viagem o tema foi: "Do ventre puríssimo da Virgem Maria, ao Corpo Místico da Eucaristia", reunindo novenas, missas e momentos marianos. Na Várzea o tema das celebrações foi: - PE.



Mãe Rainha

O Santuário Mãe Rainha, em Olinda, promove a 34ª Novena e Festa do Santuário que começou dia 2 deste mês e encerra-se nesta segunda-feira (12). Com o tema “Mãe, na Cruz, com Teu Filho Nasce a Vida Nova”, a programação reúne missas, terços, quermesses, vigília luminosa, a Terceira Romaria Arquidiocesana do Terço dos Homens e uma atividade especial para as crianças.



A Videira e o lavrador

“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estais limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós; como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim”. João 15:1-4 | ACF

Últimos Dias

O teólogo e professor Fernando Gonçalves fala de sua admiração pelo bispo anglicano N. T. Wright, um dos mais respeitados pesquisadores do Novo Testamento do mundo cristão contemporâneo. Indica excelente análise dele, elaborada com outro pesquisador: “Os Últimos Dias de Jesus: O que de fato aconteceu” N. T. Wright e Craig A. Evans, Viçosa MG, Editora Ultimato, 2020, 128 p. Um relato amplo e muito pesquisado.



Palestra doutrinária

“A Família e a Educação para a Paz”, será o tema da reunião doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (11). Como palestrantes, Marco Leite e Tereza Cristina Leite, da Federação Espírita Brasileira (FEB). Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife), a programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Casas Espíritas sustentáveis

Dia 18 de outubro, das 9h às 11h30, tem o “Encontro Nordeste de Comunicação Social Espírita”. O tema ‘Casas Espíritas e os desafios para tornarem-se sustentáveis´ será apresentado por Monica Folena, diretora do Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita (DAPSE) da Federação Espírita Pernambucana (FEP). Organizada pelas federações espíritas da Região Nordeste, a live será transmitita pelo canal da Federação Espírita Paraibana (FEPB) no Youtube.



Auto de Fé de Barcelona

No domingo, dia 18 de outubro, a Federação Espírita Pernambucana promove em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, reunião pública doutrinária. O tema “Das chamas à luz: o legado do Auto de Fé de Barcelona” será apresentado por Karla Júlia Marcelino, do Centro Espírita Manoel Quintão, que fica no bairro de Boa Viagem, zona sul do Recife. A palestra fará alusão ao Auto de Fé, como ficou conhecida a queima de livros espíritas, em plena praça pública de Barcelona, na Espanha, no dia 09 de outubro de 1861. Realizada das 16h às 17h, a programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (YouTube, Facebook e Instagram).



Intecepe em Serra Talhada

"Que estamos fazendo do novo Cristianismo?” Este é o tema central da Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (Intecepe) em 2026. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), a terceira edição do evento ocorrerá nos dias 31 de outubro e 01 de novembro, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Estado. Organizada pelo Departamento de Integração Federativa (DIFE) da FEP, a dinâmica do INTECEPE conta com palestra, oficinas e momentos de arte. A programação será realizada nas dependências do Grupo Espírita Novo Horizonte, localizado no bairro Vila do Ipsep, em Serra Talhada.



Mensagens consoladoras

No Dia de Finados, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) irá promover uma ação solidária em cemitérios da Região Metropolitana. Ao longo do dia 02 de novembro próximo, trabalhadores voluntários da FEP vão distribuir mensagens consoladoras com as pessoas que forem visitar os túmulos dos seus entes queridos. Eles estarão nos cemitérios Morada da Paz, em Paulista; Santo Amaro, Parque das Flores e Casa Amarela – todos no Recife. Neste dia, haverá, ainda, palestras doutrinárias em torno do tema "O O amor e a paz: A mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”.



Missa

Excepcionalmente, neste mês de outubro, a tradicional missa dominical na Capela Nossa Senhora das Graças acontecerá apenas no terceiro domingo, 18 de outubro, e será ministrada pelo padre Josenildo Cândido. O acesso ao espaço é gratuito, a partir das 11h, com transporte disponibilizado da portaria até o local.



Cultos hoje

Hoje é dia de culto na Igreja Presbiteriana das Graças no Espinheiro nos seguintes horários: Durante a manhã cultos às 8h, Às 9h30, e nos intervalos Escola Dominical. À tarde Culto às 17h.



O verdadeiro Presente

Na Igreja Presbiteriana das Graças o departamento Infantil organiza para o dia 5 de dezembro, às 16h, a Expô Graças que contará com a produção e participação das crianças. A partir do tema: “Jesus é o Verdadeiro Presente” as crianças passam a encenar, cantar e contar o nascimento de Jesus que contarão a história do nascimento de Jesus.