fechar
Caminhos da fé | Notícia

Festa de São Francisco de Assis em Paulista

A Festa de São Francisco na Paróquia de Paulista-PE inclui hoje bênção dos animais às 9h, procissão às 18h e missa solene com por Dom Paulo Jackson

Por JC Publicado em 04/10/2026 às 0:00
Missa hoje em homenagem a São Francisco é presidida por dom Paulo Jackson
Missa hoje em homenagem a São Francisco é presidida por dom Paulo Jackson - Dom Paulo Jackson

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O encerramento hoje (4) da Festa em homenagem a São Francisco de Assis, na Paróquia que leva o nome do santo, em Paulista, no bairro Vila Torres Galvão, inclui a bênção dos animais às 9h, procissão às 18h e, logo após, a missa solene presidida por Dom Paulo Jackson, com participação do padre Osvaldo Lopes, pároco local. As festividades começaram desde o último dia 25 de setembro.


Senatus Recife
Mais de 2.500 legionários de Maria, vindos de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, participaram de um grande encontro promovido pelo Senatus Recife da Legião de Maria. O momento de fé e devoção mariana contou com a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.


Família Salesiana
Encerrou-se dia 27 de setembro deste ano, o Encontro de Delegados e Responsáveis de Grupos da Família Salesiana do Cone Sul, realizado em Buenos Aires, na Argentina. Participaram representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai para diálogo, partilha e reflexão sobre os desafios e os caminhos da missão salesiana na região.


Allan Kardec
Hoje (4), das 16h às 17h, a Federação Espírita Pernambucana promove reunião pública doutrinária em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "Allan Kardec: O missionário da razão e da fé" será apresentado por Ana Champloni, diretora do Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da FEP. A sessão solene celebra o nascimento de Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita. A palestra também pode ser acompanhada pelo YouTube, Facebook e Instagram) da FEP.

Área da família
Nos dias 10 e 11 de outubro, será promovido nas dependências da Federação Espírita Pernambucana o "I Encontro Regional Nordeste da Área da Família". Promovido pelo Conselho Regional Nordeste da Área da Família, com apoio da Federação Espírita Brasileira (FEB), o tema do evento será: “Construção da Paz no ambiente familiar”. Destinado aos trabalhadores espíritas de todas as áreas, dirigentes e interessados na temática da família, o encontro será um momento de união, aprendizado e troca de experiências. A inscrição gratuita: https://forms.gle/zQoDjCKRoG3F9hny8.

Palestras da APEL
A Academia Pernambucana Evangélica de Letras, que reúne escritores e evangelistas está promovendo uma séria de palestras. Esta semana foi a vez da Professora Universitária Graça Ataíde que falou para os acadêmicos e convidados no Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades- IALTH sobre o “Estado e a Igreja” em sessão concorrida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Preservação Histórica
Nesta última semana o Pesquisa em Debate do Seminário Presbiteriano do Norte recebe o Reverendos e professores José Roberto de Souza, Eduardo Abrunhosa e o Rev. Me. Davi Luna para uma conversa sobre a importância dos acervos da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) na preservação da sua história e da memória.


Jesus o Amigo
“O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer”. João 15:12-15 | ACF.


Missas no IRB
O Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, terá alteração na sua tradicional programação das missas realizadas na capela Nossa Senhora das Graças sempre nos primeiros e terceiros domingos de cada mês. Neste outubro, em razão do 1º turno das eleições hoje (4), a celebração será transferida para o próximo domingo, 11 de outubro, às 12h. Já a celebração do dia 18 está mantida, também a partir do meio-dia e será presidida pelo padre Josenildo Cândido. O acesso à capela Nossa Senhora das Graças para essa agenda sacra é gratuito, com transporte disponibilizado da portaria até o local.


Faculdade Canção Nova
O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas, oferecido pela Faculdade Canção Nova (FCN), vem ao encontro da necessidade do mercado atualmente. Com duração de um ano e meio, carga horária de 360 horas, o curso está com inscrições abertas (40 vagas) para o processo seletivo da nova turma. As aulas são presenciais e quinzenais, ministradas aos sábados nas dependências da Faculdade, em Cachoeira Paulista (SP).


Testemunhos sobre Jesus
O professor e teólogo Fernando Gonçalves indica o livro em edição primorosa de: JESUS CRISTO NAS FONTES PATRÍSTICAS, Guilhermo Pons (organizador), São Paulo, Paulus, 2025, 245 p. É uma coletânea de testemunhos sobre Jesus Cristo, relatos que ressaltam a missão redentora do Filho Divino encarnado de Maria e José, enviado pelo Criador do Todo. Leitura que muito amplia o conhecimento sobre o maior revolucionário de todas as eras planetárias.


Basílica do Sagrado Coação de Jesus
Os horários de missas na Basílica do Sagrado Coração de Jesus são os seguintes: Segunda a Sexta-feira: 6h25 e 17h (exceto às quartas-feiras). Quarta-feira: 6h25 e 19h. Sábado: 6h25 e 17h. Domingo: 7h, 10h, 17h e 19h.

 

Leia também

O Tráfico de Pessoas é uma Changa

O Tráfico de Pessoas é uma Changa
O Voto Evangélico e as Eleições

O Voto Evangélico e as Eleições

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.