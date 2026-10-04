Festa de São Francisco de Assis em Paulista

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A Festa de São Francisco na Paróquia de Paulista-PE inclui hoje bênção dos animais às 9h, procissão às 18h e missa solene com por Dom Paulo Jackson

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O encerramento hoje (4) da Festa em homenagem a São Francisco de Assis, na Paróquia que leva o nome do santo, em Paulista, no bairro Vila Torres Galvão, inclui a bênção dos animais às 9h, procissão às 18h e, logo após, a missa solene presidida por Dom Paulo Jackson, com participação do padre Osvaldo Lopes, pároco local. As festividades começaram desde o último dia 25 de setembro.



Senatus Recife

Mais de 2.500 legionários de Maria, vindos de Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, participaram de um grande encontro promovido pelo Senatus Recife da Legião de Maria. O momento de fé e devoção mariana contou com a celebração da Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.



Família Salesiana

Encerrou-se dia 27 de setembro deste ano, o Encontro de Delegados e Responsáveis de Grupos da Família Salesiana do Cone Sul, realizado em Buenos Aires, na Argentina. Participaram representantes do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai para diálogo, partilha e reflexão sobre os desafios e os caminhos da missão salesiana na região.



Allan Kardec

Hoje (4), das 16h às 17h, a Federação Espírita Pernambucana promove reunião pública doutrinária em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "Allan Kardec: O missionário da razão e da fé" será apresentado por Ana Champloni, diretora do Departamento de Infância e Juventude (DIJ) da FEP. A sessão solene celebra o nascimento de Allan Kardec, o Codificador da Doutrina Espírita. A palestra também pode ser acompanhada pelo YouTube, Facebook e Instagram) da FEP.



Área da família

Nos dias 10 e 11 de outubro, será promovido nas dependências da Federação Espírita Pernambucana o "I Encontro Regional Nordeste da Área da Família". Promovido pelo Conselho Regional Nordeste da Área da Família, com apoio da Federação Espírita Brasileira (FEB), o tema do evento será: “Construção da Paz no ambiente familiar”. Destinado aos trabalhadores espíritas de todas as áreas, dirigentes e interessados na temática da família, o encontro será um momento de união, aprendizado e troca de experiências. A inscrição gratuita: https://forms.gle/zQoDjCKRoG3F9hny8.



Palestras da APEL

A Academia Pernambucana Evangélica de Letras, que reúne escritores e evangelistas está promovendo uma séria de palestras. Esta semana foi a vez da Professora Universitária Graça Ataíde que falou para os acadêmicos e convidados no Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades- IALTH sobre o “Estado e a Igreja” em sessão concorrida.



Preservação Histórica

Nesta última semana o Pesquisa em Debate do Seminário Presbiteriano do Norte recebe o Reverendos e professores José Roberto de Souza, Eduardo Abrunhosa e o Rev. Me. Davi Luna para uma conversa sobre a importância dos acervos da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) na preservação da sua história e da memória.



Jesus o Amigo

“O meu mandamento é este: Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer”. João 15:12-15 | ACF.



Missas no IRB

O Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, terá alteração na sua tradicional programação das missas realizadas na capela Nossa Senhora das Graças sempre nos primeiros e terceiros domingos de cada mês. Neste outubro, em razão do 1º turno das eleições hoje (4), a celebração será transferida para o próximo domingo, 11 de outubro, às 12h. Já a celebração do dia 18 está mantida, também a partir do meio-dia e será presidida pelo padre Josenildo Cândido. O acesso à capela Nossa Senhora das Graças para essa agenda sacra é gratuito, com transporte disponibilizado da portaria até o local.



Faculdade Canção Nova

O curso de Pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Pessoas, oferecido pela Faculdade Canção Nova (FCN), vem ao encontro da necessidade do mercado atualmente. Com duração de um ano e meio, carga horária de 360 horas, o curso está com inscrições abertas (40 vagas) para o processo seletivo da nova turma. As aulas são presenciais e quinzenais, ministradas aos sábados nas dependências da Faculdade, em Cachoeira Paulista (SP).



Testemunhos sobre Jesus

O professor e teólogo Fernando Gonçalves indica o livro em edição primorosa de: JESUS CRISTO NAS FONTES PATRÍSTICAS, Guilhermo Pons (organizador), São Paulo, Paulus, 2025, 245 p. É uma coletânea de testemunhos sobre Jesus Cristo, relatos que ressaltam a missão redentora do Filho Divino encarnado de Maria e José, enviado pelo Criador do Todo. Leitura que muito amplia o conhecimento sobre o maior revolucionário de todas as eras planetárias.



Basílica do Sagrado Coação de Jesus

Os horários de missas na Basílica do Sagrado Coração de Jesus são os seguintes: Segunda a Sexta-feira: 6h25 e 17h (exceto às quartas-feiras). Quarta-feira: 6h25 e 19h. Sábado: 6h25 e 17h. Domingo: 7h, 10h, 17h e 19h.