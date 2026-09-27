Congresso reúne milhares de evangélicos em Gravatá

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O Congresso da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação APECOM- Nordeste encerra-se neste domingo (27) e começou na última sexta-feira. Entre os preletores três expoentes do evangelho como os reverendos Ronaldo Lidório, Lutero Rocha e Rosther Guimarães. O Pr. Antônio Sávio da Igreja Presbiteriana das Graças, ministrará em oficinas. São três dias em que milhares de fiéis do Nordeste se reúnem no Hotel Canarius, de Gravatá, para louvar, adorar e mergulhar na Palavra de Deus!!



Em Aldeia

Dom Paulo Jackson e dom Josivaldo Bezerra fizeram visita pastoral à Paróquia de São João Batista, em Aldeia, no município de Camaragibe, -PE. No encontro foram ouvidos os fiéis que se dedicam às pastorais. Depois foi a vez das crianças fazerem perguntas ao arcebispo e ouvir também suas recomendações. O encerramento foi com missa na Igreja Matriz.

Escola Bíblica

Hoje é dia da Escola Bíblica, que nas Igrejas evangélicas ocorrem após o culto matinal e tornou-se um dos pilares na educação cristã e na vida das Igrejas. A história da Escola Bíblica remonta ao século XIX, quando os missionários escoceses Robert e Sara Kalley organizaram a primeira aula em 1855, na cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro. A Igreja Presbiteriana do Brasil estabeleceu o terceiro domingo de setembro, para celebrar esta data.



O pastor e suas ovelhas

“Eu sou o bom Pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco; também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um Pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la”. João 10:14-17 | ACF

Fé e Ciência

O prof. Fernando Gonçalves recomenda a leitura de FÉ & CIÊNCIA, Victor Hugo Danielichen, Bragança Paulista, SP, Editora Autor da Fé, 2025, 126 p. O livro não trata do duelo entre Ciência e Fé ou entre Ciência e Religião, mas explicita concordância entre as duas áreas. O autor é um estudioso na imbricação entre a Física e o Meio Ambiente. Fernando acrescenta: Saibamos assimilar racionalmente as mensagens do Criador do Todo.



Reunião do CFE

Hoje (27), das 8h às 12h30, será realizada a 5ª reunião do Conselho Federativo Estadual (CFE), da Federação Espírita Pernambucana (FEP), em 2026. Promovido de forma presencial, nas instalações da FEP na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, com algumas participações remotas, via Google Meet –, o encontro irá reunir representantes das casas espíritas de todo Estado. Serão debatidos temas como assistência e promoção social; evangelização infantojuvenil; atendimento espiritual; estudos doutrinários; mediunidade; família; arte espírita; e comunicação social. Apoio jurídico-contábil-administrativo também será disponibilizado no CFE.



Palestra espírita

A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove reunião pública doutrinária, neste domingo, dia 27. O tema “Eu vim para que tenham vida (Jesus)” será apresentado por Gisele de Souza, do Centro Espírita Irmãos de Boa Vontade. Realizada, das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro, a palestra poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Mostra Espírita 2027

"O legado de 'O Livro dos Espíritos' para o terceiro milênio: justiça divina e evolução do ser". Este é o tema central da próxima Mostra Espírita, programada para os dias 17, 18 e 19 de setembro de 2027. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), o evento contará com palestras de Frederico Menezes (PE), Jacobson Trovão (DF), Jorge Elarrat (RO), Juselma Coelho (MG) e Marluce Ferreira (AL). A 36ª edição da Mostra marcará a celebração dos 170 anos de ‘O Livro dos Espíritos’. A primeira obra básica da Codificação Espírita foi lançada por Allan Kardec, em 1857.

IALTH Talks

O IALTH - Instituto Aliança de Linguística, Teologia e Humanidades realiza o IALTH Talks, dia 24 de outubro, na CAF - Casa Apostólica Filadélfia na Rua Rio Jordão, 33, Ipsep) Palestras sobre Teologia, Psicanálise, Neurociência e Psicologia. Informações: 81 3033-5004 / 99683-06705 / @intituto_alianca. E se um único dia mudasse a forma como você enxerga o ser humano?