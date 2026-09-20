Caminhos da fé | Notícia Jesus das Santas Chagas Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje Por JC Publicado em 20/09/2026 às 0:00 X Pernambuco Segurança Saúde e Bem-Estar Enem e Educação Mobilidade Política Economia Cultura Mundo TV Jornal Rádio Jornal Interior Blog do Torcedor Social1 Receita da Boa Opinião Anuncie aqui Siga JC Facebook Instagram x Linkedin youtube tiktok fechar Caminhos da fé | Notícia Jesus das Santas Chagas Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje Por JC Publicado em 20/09/2026 às 0:00 X Notícia É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida. Artigo Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas. Investigativa Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos. Content Commerce Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras. Análise É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados. Editorial Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados. Patrocinada É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem. Checagem de fatos Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado. Contexto É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia. Especial Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado. Entrevista Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas. Crítica Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais. Dom Paulo Jackson - Arcebispo de Olinda e Recife - ARTUR BORBA / JC IMAGENS Clique aqui e escute a matéria Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa Seguir no Google O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu missa na Festa Arquidiocesana de Jesus das Santas Chagas. Cerca de 800 fiéis reuniram-se em Jaboatão dos Guararapes, na comunidade Boa Nova. A devoção tomou conta dos fiéis da Capelinha das Santas Chagas e a Adoração ao Santíssimo Sacramento foi momento marcante naquele momento de espiritualidade. Já o viés formativo coube ao padre Renatinho, missionário e pregador da Associação “Evangelizar é Preciso”. Mostra Espírita ICom palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à programação da Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje (20) (20). Eden abordará o tema “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”. Já Francisco vai falar sobre “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”. Haverá, ainda, momento de interação com perguntas do público direcionadas aos expositores; além da apresentação do Coral Vozes do Coração, do Centro Espírita Luz e Amor; e do Grupo Voz & Caridade, da União Espírita Kardecista (Uneska). Amor e PazEncerrando as atividades da Mostra Espírita 2026, no período da tarde deste domingo (20), a reunião pública doutrinária da FEP terá como tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. Como expositor, Wilson Gomes, diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita-PE. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação, poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. A Luz do Mundo“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. João 3:17-19 | ACF. Conferência JovemEncded", () => { const id = "1"; const bannerId = `load-unified-ad-${id}`; const bannerElement = document.getElementById(bannerId); if (!bannerElement) { console.log("Elemento do banner não encontrado:", bannerId); return; } const ads = document.createElement("div"); const isDesktop = window.matchMedia("(min-width: 1024px)").matches; const adsId = isDesktop ? `banner-970x250-${id}` : `banner-300x250-${id}`; const adsWidth = isDesktop ? 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Mostra Espírita ICom palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à programação da Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje (20) (20). Eden abordará o tema “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”. Já Francisco vai falar sobre “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”. Haverá, ainda, momento de interação com perguntas do público direcionadas aos expositores; além da apresentação do Coral Vozes do Coração, do Centro Espírita Luz e Amor; e do Grupo Voz & Caridade, da União Espírita Kardecista (Uneska). Amor e PazEncerrando as atividades da Mostra Espírita 2026, no período da tarde deste domingo (20), a reunião pública doutrinária da FEP terá como tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. Como expositor, Wilson Gomes, diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita-PE. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação, poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. A Luz do Mundo“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. João 3:17-19 | ACF. Conferência JovemEncerra-se hoje (20) na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), a sétima edição da Conferência Jovem Canção Nova. Com o tema "Parresia, Profecia e Expansão", o encontro reúne, neste fim de semana, cerca de 400 jovens. Trata-se de um encontro anual destinado aos filhos de membros da Canção Nova, vocacionados, jovens que já caminham próximos à Comunidade e àqueles que desejam conhecer e aprofundar o carisma Canção Nova. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Conferência Jovem 2Nesta edição, a proposta é refletir sobre o envio missionário da juventude a partir dos pilares da parresia, da profecia e da expansão. Inspirados pela ação do Espírito Santo, os participantes serão convidados a redescobrir a própria vocação e a assumir, com coragem, o chamado à evangelização. Introdução à Teologia“Somos Todos Teólogos: Uma Introdução à Teologia Sistemática”. R.C.Sproul-capa dura, São José dos Campos SP, Editora Fiel, 2025, 481 p. é indicação do professor e teólogo Fernando Gonçalves. O autor é fundador e presidente do Ligonier Ministries, um ministério multimídia internacional sediado em Stanford, USA, sendo Sproul autor de mais de 60 livros. Uma leitura que amplia o conhecimento e potencializa a fé cristã a partir de uma exposição didática sobre a Palavra de Deus e do Seu Filho Amado, acrescenta Fernando. VisitaçãoA Capela Nossa Senhora das Graças, que integra o Instituto Ricardo Brennand, fica aberta à visitação de terça a domingo, das 13h às 17h. Com sua arquitetura em estilo gótico, o espaço acrescenta ainda mais charme ao passeio pelo complexo cultural da Várzea. MissaNeste domingo (20), às 12h, a capela Nossa Senhora de Fátima recebe a tradicional missa, celebrada pelo padre Josenildo Cândido. Uma oportunidade de unir fé, história e beleza em um dos endereços culturais mais belos do Recife. Pastoral UniversitáriaA Pastoral Universitária da Faculdade Canção Nova celebrou, nesta última semana, em Cachoeira Paulista, 14 anos com música e oração. Regido pelo Carisma Canção Nova, o trabalho une conhecimento acadêmico aos valores do Evangelho e promove a formação integral da pessoa humana por meio de eventos e atividades semanais realizadas presencialmente, como grupo de oração universitário. Leia também A Fé é o Melhor Remédio Contra a Depressão erra-se hoje (20) na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), a sétima edição da Conferência Jovem Canção Nova. Com o tema "Parresia, Profecia e Expansão", o encontro reúne, neste fim de semana, cerca de 400 jovens. Trata-se de um encontro anual destinado aos filhos de membros da Canção Nova, vocacionados, jovens que já caminham próximos à Comunidade e àqueles que desejam conhecer e aprofundar o carisma Canção Nova. Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP Conferência Jovem 2Nesta edição, a proposta é refletir sobre o envio missionário da juventude a partir dos pilares da parresia, da profecia e da expansão. Inspirados pela ação do Espírito Santo, os participantes serão convidados a redescobrir a própria vocação e a assumir, com coragem, o chamado à evangelização. Introdução à Teologia“Somos Todos Teólogos: Uma Introdução à Teologia Sistemática”. R.C.Sproul-capa dura, São José dos Campos SP, Editora Fiel, 2025, 481 p. é indicação do professor e teólogo Fernando Gonçalves. O autor é fundador e presidente do Ligonier Ministries, um ministério multimídia internacional sediado em Stanford, USA, sendo Sproul autor de mais de 60 livros. Uma leitura que amplia o conhecimento e potencializa a fé cristã a partir de uma exposição didática sobre a Palavra de Deus e do Seu Filho Amado, acrescenta Fernando. VisitaçãoA Capela Nossa Senhora das Graças, que integra o Instituto Ricardo Brennand, fica aberta à visitação de terça a domingo, das 13h às 17h. Com sua arquitetura em estilo gótico, o espaço acrescenta ainda mais charme ao passeio pelo complexo cultural da Várzea. MissaNeste domingo (20), às 12h, a capela Nossa Senhora de Fátima recebe a tradicional missa, celebrada pelo padre Josenildo Cândido. Uma oportunidade de unir fé, história e beleza em um dos endereços culturais mais belos do Recife. Pastoral UniversitáriaA Pastoral Universitária da Faculdade Canção Nova celebrou, nesta última semana, em Cachoeira Paulista, 14 anos com música e oração. Regido pelo Carisma Canção Nova, o trabalho une conhecimento acadêmico aos valores do Evangelho e promove a formação integral da pessoa humana por meio de eventos e atividades semanais realizadas presencialmente, como grupo de oração universitário. Leia também A Fé é o Melhor Remédio Contra a Depressão Eleição é festa da cidadania Compartilhe Tags jesus religião santo JC editores@jc.com.br Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade. X Ajude-nos a melhorar o Portal JC! Você teve dificuldade para ler essa matéria? Sim, devido ao tamanho da letra Sim, devido a forma como o texto é exibido Sim, devido a quantidade de anúncios Sim, devido a outro motivo Não tive dificuldade para ler Em uma escala de 1 a 5, você sentiu alguma dificuldade para ler essa matéria? 1 Não senti nenhuma dificuldade 2 3 4 5 Senti muita dificuldade ENVIAR Seu feedback foi enviado Obrigado pela participação! VOLTAR PARA A NOTÍCIA