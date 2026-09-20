fechar
Caminhos da fé | Notícia

Jesus das Santas Chagas

Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje

Por JC Publicado em 20/09/2026 às 0:00
Dom Paulo Jackson - Arcebispo de Olinda e Recife
Dom Paulo Jackson - Arcebispo de Olinda e Recife - ARTUR BORBA / JC IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu missa na Festa Arquidiocesana de Jesus das Santas Chagas. Cerca de 800 fiéis reuniram-se em Jaboatão dos Guararapes, na comunidade Boa Nova. A devoção tomou conta dos fiéis da Capelinha das Santas Chagas e a Adoração ao Santíssimo Sacramento foi momento marcante naquele momento de espiritualidade. Já o viés formativo coube ao padre Renatinho, missionário e pregador da Associação “Evangelizar é Preciso”.


Mostra Espírita I
Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à programação da Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje (20) (20). Eden abordará o tema “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”. Já Francisco vai falar sobre “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”. Haverá, ainda, momento de interação com perguntas do público direcionadas aos expositores; além da apresentação do Coral Vozes do Coração, do Centro Espírita Luz e Amor; e do Grupo Voz & Caridade, da União Espírita Kardecista (Uneska).


Amor e Paz
Encerrando as atividades da Mostra Espírita 2026, no período da tarde deste domingo (20), a reunião pública doutrinária da FEP terá como tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. Como expositor, Wilson Gomes, diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita-PE. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação, poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

A Luz do Mundo
“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. João 3:17-19 | ACF.


Conferência Jovem
Encded", () => { const id = "1"; const bannerId = `load-unified-ad-${id}`; const bannerElement = document.getElementById(bannerId); if (!bannerElement) { console.log("Elemento do banner não encontrado:", bannerId); return; } const ads = document.createElement("div"); const isDesktop = window.matchMedia("(min-width: 1024px)").matches; const adsId = isDesktop ? `banner-970x250-${id}` : `banner-300x250-${id}`; const adsWidth = isDesktop ? "970px" : "300px"; ads.style.width = adsWidth; ads.style.height = "250px"; ads.style.display = "flex"; ads.style.alignItems = "center"; ads.style.justifyContent = "center"; const ad = document.createElement('div'); ad.setAttribute("id", adsId); ads.appendChild(ad); bannerElement.appendChild(ads); window.pushAds.push({ id: adsId }); });

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu missa na Festa Arquidiocesana de Jesus das Santas Chagas. Cerca de 800 fiéis reuniram-se em Jaboatão dos Guararapes, na comunidade Boa Nova. A devoção tomou conta dos fiéis da Capelinha das Santas Chagas e a Adoração ao Santíssimo Sacramento foi momento marcante naquele momento de espiritualidade. Já o viés formativo coube ao padre Renatinho, missionário e pregador da Associação “Evangelizar é Preciso”.


Mostra Espírita I
Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à programação da Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje (20) (20). Eden abordará o tema “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”. Já Francisco vai falar sobre “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”. Haverá, ainda, momento de interação com perguntas do público direcionadas aos expositores; além da apresentação do Coral Vozes do Coração, do Centro Espírita Luz e Amor; e do Grupo Voz & Caridade, da União Espírita Kardecista (Uneska).


Amor e Paz
Encerrando as atividades da Mostra Espírita 2026, no período da tarde deste domingo (20), a reunião pública doutrinária da FEP terá como tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. Como expositor, Wilson Gomes, diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita-PE. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação, poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

A Luz do Mundo
“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. João 3:17-19 | ACF.


Conferência Jovem
Encerra-se hoje (20) na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), a sétima edição da Conferência Jovem Canção Nova. Com o tema "Parresia, Profecia e Expansão", o encontro reúne, neste fim de semana, cerca de 400 jovens. Trata-se de um encontro anual destinado aos filhos de membros da Canção Nova, vocacionados, jovens que já caminham próximos à Comunidade e àqueles que desejam conhecer e aprofundar o carisma Canção Nova.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Conferência Jovem 2
Nesta edição, a proposta é refletir sobre o envio missionário da juventude a partir dos pilares da parresia, da profecia e da expansão. Inspirados pela ação do Espírito Santo, os participantes serão convidados a redescobrir a própria vocação e a assumir, com coragem, o chamado à evangelização.


Introdução à Teologia
“Somos Todos Teólogos: Uma Introdução à Teologia Sistemática”. R.C.Sproul-capa dura, São José dos Campos SP, Editora Fiel, 2025, 481 p. é indicação do professor e teólogo Fernando Gonçalves. O autor é fundador e presidente do Ligonier Ministries, um ministério multimídia internacional sediado em Stanford, USA, sendo Sproul autor de mais de 60 livros. Uma leitura que amplia o conhecimento e potencializa a fé cristã a partir de uma exposição didática sobre a Palavra de Deus e do Seu Filho Amado, acrescenta Fernando.


Visitação
A Capela Nossa Senhora das Graças, que integra o Instituto Ricardo Brennand, fica aberta à visitação de terça a domingo, das 13h às 17h. Com sua arquitetura em estilo gótico, o espaço acrescenta ainda mais charme ao passeio pelo complexo cultural da Várzea.


Missa
Neste domingo (20), às 12h, a capela Nossa Senhora de Fátima recebe a tradicional missa, celebrada pelo padre Josenildo Cândido. Uma oportunidade de unir fé, história e beleza em um dos endereços culturais mais belos do Recife.


Pastoral Universitária
A Pastoral Universitária da Faculdade Canção Nova celebrou, nesta última semana, em Cachoeira Paulista, 14 anos com música e oração. Regido pelo Carisma Canção Nova, o trabalho une conhecimento acadêmico aos valores do Evangelho e promove a formação integral da pessoa humana por meio de eventos e atividades semanais realizadas presencialmente, como grupo de oração universitário.

 

 

Leia também

A Fé é o Melhor Remédio Contra a Depressão

A Fé é o Melhor Remédio Contra a Depressão
Eleição é festa da cidadania
erra-se hoje (20) na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), a sétima edição da Conferência Jovem Canção Nova. Com o tema "Parresia, Profecia e Expansão", o encontro reúne, neste fim de semana, cerca de 400 jovens. Trata-se de um encontro anual destinado aos filhos de membros da Canção Nova, vocacionados, jovens que já caminham próximos à Comunidade e àqueles que desejam conhecer e aprofundar o carisma Canção Nova.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Conferência Jovem 2
Nesta edição, a proposta é refletir sobre o envio missionário da juventude a partir dos pilares da parresia, da profecia e da expansão. Inspirados pela ação do Espírito Santo, os participantes serão convidados a redescobrir a própria vocação e a assumir, com coragem, o chamado à evangelização.


Introdução à Teologia
“Somos Todos Teólogos: Uma Introdução à Teologia Sistemática”. R.C.Sproul-capa dura, São José dos Campos SP, Editora Fiel, 2025, 481 p. é indicação do professor e teólogo Fernando Gonçalves. O autor é fundador e presidente do Ligonier Ministries, um ministério multimídia internacional sediado em Stanford, USA, sendo Sproul autor de mais de 60 livros. Uma leitura que amplia o conhecimento e potencializa a fé cristã a partir de uma exposição didática sobre a Palavra de Deus e do Seu Filho Amado, acrescenta Fernando.


Visitação
A Capela Nossa Senhora das Graças, que integra o Instituto Ricardo Brennand, fica aberta à visitação de terça a domingo, das 13h às 17h. Com sua arquitetura em estilo gótico, o espaço acrescenta ainda mais charme ao passeio pelo complexo cultural da Várzea.


Missa
Neste domingo (20), às 12h, a capela Nossa Senhora de Fátima recebe a tradicional missa, celebrada pelo padre Josenildo Cândido. Uma oportunidade de unir fé, história e beleza em um dos endereços culturais mais belos do Recife.


Pastoral Universitária
A Pastoral Universitária da Faculdade Canção Nova celebrou, nesta última semana, em Cachoeira Paulista, 14 anos com música e oração. Regido pelo Carisma Canção Nova, o trabalho une conhecimento acadêmico aos valores do Evangelho e promove a formação integral da pessoa humana por meio de eventos e atividades semanais realizadas presencialmente, como grupo de oração universitário.

 

 

Leia também

A Fé é o Melhor Remédio Contra a Depressão

A Fé é o Melhor Remédio Contra a Depressão
Eleição é festa da cidadania

Eleição é festa da cidadania

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.

Cena Política
  • Política em Brasília
  • JC Negócios
  • Segurança
  • Saúde e Bem-estar
  • Mobilidade
  • Enem e Educação
  • Metro Quadrado
  • Economia e Negócios
  • João Alberto
  • Literária
    • Institucional
    Serviços
    Aplicativos

    Jornal @ 2026 - Uma empresa do grupo JCPM
    PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO, CONTACTAR EDITORES@NE10.COM.BR

    Grupo JCPM