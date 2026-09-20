Jesus das Santas Chagas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje

A Luz do Mundo “Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. João 3:17-19 | ACF.

Amor e Paz Encerrando as atividades da Mostra Espírita 2026, no período da tarde deste domingo (20), a reunião pública doutrinária da FEP terá como tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. Como expositor, Wilson Gomes, diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita-PE. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação, poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

Mostra Espírita I Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à programação da Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje (20) (20). Eden abordará o tema “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”. Já Francisco vai falar sobre “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”. Haverá, ainda, momento de interação com perguntas do público direcionadas aos expositores; além da apresentação do Coral Vozes do Coração, do Centro Espírita Luz e Amor; e do Grupo Voz & Caridade, da União Espírita Kardecista (Uneska).

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu missa na Festa Arquidiocesana de Jesus das Santas Chagas. Cerca de 800 fiéis reuniram-se em Jaboatão dos Guararapes, na comunidade Boa Nova. A devoção tomou conta dos fiéis da Capelinha das Santas Chagas e a Adoração ao Santíssimo Sacramento foi momento marcante naquele momento de espiritualidade. Já o viés formativo coube ao padre Renatinho, missionário e pregador da Associação “Evangelizar é Preciso”.

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O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, presidiu missa na Festa Arquidiocesana de Jesus das Santas Chagas. Cerca de 800 fiéis reuniram-se em Jaboatão dos Guararapes, na comunidade Boa Nova. A devoção tomou conta dos fiéis da Capelinha das Santas Chagas e a Adoração ao Santíssimo Sacramento foi momento marcante naquele momento de espiritualidade. Já o viés formativo coube ao padre Renatinho, missionário e pregador da Associação “Evangelizar é Preciso”.



Mostra Espírita I

Com palestras de Eden Lemos (RN) e Francisco Ferraz (DF), a Federação Espírita Pernambucana dá sequência à programação da Mostra Espírita 2026, na manhã de hoje (20) (20). Eden abordará o tema “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”. Já Francisco vai falar sobre “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”. Haverá, ainda, momento de interação com perguntas do público direcionadas aos expositores; além da apresentação do Coral Vozes do Coração, do Centro Espírita Luz e Amor; e do Grupo Voz & Caridade, da União Espírita Kardecista (Uneska).



Amor e Paz

Encerrando as atividades da Mostra Espírita 2026, no período da tarde deste domingo (20), a reunião pública doutrinária da FEP terá como tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. Como expositor, Wilson Gomes, diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita-PE. Realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a programação, poderá, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.

A Luz do Mundo

“Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más”. João 3:17-19 | ACF.



Conferência Jovem

Encerra-se hoje (20) na sede da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), a sétima edição da Conferência Jovem Canção Nova. Com o tema "Parresia, Profecia e Expansão", o encontro reúne, neste fim de semana, cerca de 400 jovens. Trata-se de um encontro anual destinado aos filhos de membros da Canção Nova, vocacionados, jovens que já caminham próximos à Comunidade e àqueles que desejam conhecer e aprofundar o carisma Canção Nova.



Conferência Jovem 2

Nesta edição, a proposta é refletir sobre o envio missionário da juventude a partir dos pilares da parresia, da profecia e da expansão. Inspirados pela ação do Espírito Santo, os participantes serão convidados a redescobrir a própria vocação e a assumir, com coragem, o chamado à evangelização.



Introdução à Teologia

“Somos Todos Teólogos: Uma Introdução à Teologia Sistemática”. R.C.Sproul-capa dura, São José dos Campos SP, Editora Fiel, 2025, 481 p. é indicação do professor e teólogo Fernando Gonçalves. O autor é fundador e presidente do Ligonier Ministries, um ministério multimídia internacional sediado em Stanford, USA, sendo Sproul autor de mais de 60 livros. Uma leitura que amplia o conhecimento e potencializa a fé cristã a partir de uma exposição didática sobre a Palavra de Deus e do Seu Filho Amado, acrescenta Fernando.



Visitação

A Capela Nossa Senhora das Graças, que integra o Instituto Ricardo Brennand, fica aberta à visitação de terça a domingo, das 13h às 17h. Com sua arquitetura em estilo gótico, o espaço acrescenta ainda mais charme ao passeio pelo complexo cultural da Várzea.



Missa

Neste domingo (20), às 12h, a capela Nossa Senhora de Fátima recebe a tradicional missa, celebrada pelo padre Josenildo Cândido. Uma oportunidade de unir fé, história e beleza em um dos endereços culturais mais belos do Recife.



Pastoral Universitária

A Pastoral Universitária da Faculdade Canção Nova celebrou, nesta última semana, em Cachoeira Paulista, 14 anos com música e oração. Regido pelo Carisma Canção Nova, o trabalho une conhecimento acadêmico aos valores do Evangelho e promove a formação integral da pessoa humana por meio de eventos e atividades semanais realizadas presencialmente, como grupo de oração universitário.