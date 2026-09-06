Acervo de arte representa identidade religiosa do País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A preservação das obras sacras pelo Instituto RB preserva as artes encontradas em Igrejas e capelas, tendo sua maior expressão no estilo Barroco

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As obras de arte sacras presentes no Instituto Ricardo Brennand, raridades que compõem vários ambientes e em especial o foyer da Pinacoteca se constituem em um acervo valioso e representam uma fiel e rica amostra da identidade católica do Brasil, com extensão das crenças também de outros países.



Acervo religioso

As obras sacras que foram preservadas pelo Instituto RB preservam as artes que eram encontradas em Igrejas e capelas e que teve no estilo Barroco sua maior expressão, através da arquitetura, pintura, escultura, literatura. E não reconta apenas a história da Arte Sacra para devotos e curiosos, mas as peças documentam que a fé católica moldou costumes e produção artística. Há uma mistura de relíquias nacionais e contexto medieval internacional que revela as raízes ibéricas e europeias que sustentam a religiosidade brasileira.



FELECA 2026

“A Feira do Livro Espírita” -Feleca, será promovida dia 13 de setembro deste ano, das 9 às 17 horas, na “Escola de Referência em Ensino Médio Ageu Magalhães”, na Estrada do Arraial, 3208, Casa Amarela. Informações:81-99731-5574, com Marta Alves.



Criança Cidadã

Orquestra Criança Cidadã, comandada pelo juiz João Targino tem voltado com suas apresentações. Na terça-feira (1) a Orquestra fez concerto no teatro de Santa Isabel, conduzida pelos maestros Jadson Dias e Rafael Dommar. O solo ficou com o trombonista Isaque de Andrade Ferreira, integrante da orquestra.



No combate da Oração

Neste fim de semana prolongado, que começou dia 4 e vai até amanhã (7) a Comunidade Canção Nova realiza em sua sede, em Cachoeira Paulista (SP), o Acampamento “No Combate da Oração”. Conduzidos pelo tema central “Não percas o ânimo, persevere na fé” (Cf. Hb 10,39), cerca de 15 mil pessoas devem participar desses quatro dias de evento para renovação da fé, com missas, momentos de oração, Adoração ao Santíssimo Sacramento, louvor e escuta da Palavra de Deus.



Audiovisual

Há 44 anos, o Departamento de Audiovisuais (DAVI) da Canção Nova por meio da produção e distribuição de livros, itens de vestuário, acessórios, entre outros, que a Palavra de Deus chega a milhares de pessoas. Nessas quatro décadas, o Departamento de Audiovisuais acompanhou as mudanças tecnológicas sem perder seu propósito: vieram as gravações em vídeo, as fitas V LEITURAS, os CDs, os DVDs e, posteriormente, as plataformas digitais.



Novo Testamento

O prof. Fernando Gonçalves recomenda para os interessados a leitura do “Novo Testamento”, Almeida Corrigida e Fiel, letra grande-RJ, Editora Thomas Nelson Brasil, 2023, 384 p. A fonte usada na edição do NT foi desenvolvida especialmente para a Thomas Nelson Brasil. O design foi inspirado na Almeida Corrigida Fiel e o resultado foi uma fonte exclusiva, clara e legível, que preserva toda o conteúdo da Bíblia Almeida Corrigida Atualizada.



Formação religiosa

A Faculdade Canção Nova recebe, dia 16 deste mês, das 18h às 20h30, o 2o Encontro "Noite Formativa", parceria com a Pastoral da Educação, Ensino Religioso e Universidades do Regional Sul 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O evento, que também contribuirá para a capacitação docente, é gratuito e voltado para a formação, o diálogo e a comunhão entre educadores, pastoralistas, gestores, docentes e estudantes comprometidos com a missão educativa da Igreja.



Missas

Os horários de Missa na Igreja de Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio no Recife são os seguintes: segundas-feiras: 7h e 8h; terças e quartas-feiras: 7h; 8h; 12h e 18h; Quintas-feiras: 7h; 8h; 12h e 16h; sextas-feiras: 7h; 8h; 12h 15h e 18h; sábados: 7h e 10h domingos: 10h e 19h; Telefone: 3224.3341



A Bíblia para você

Neste mês de setembro, dedicado pela Igreja à Bíblia, o Portal Canção Nova promove o estudo do Livro do profeta Daniel, para aprofundar a fé. É o projeto “A Bíblia foi escrita para você” que, nesta quarta edição. Diariamente, serão disponibilizados no portal vídeos com reflexões a partir desse livro bíblico, escolhido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



Valorização da vida

A Federação Espírita Pernambucana promove hoje (06), reunião pública doutrinária. O tema “A vida sempre vale a pena: Esperança à luz do Espiritismo” será apresentado por Ana Paula Pimentel, do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Alusiva ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, lembrado em 10 de setembro, a palestra será realizada das 16h às 17h, no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. A programação também pode ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.