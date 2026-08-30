Lançamento da autobiografia de Dom Alexandre Ximenes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Será amanhã, às 19h30, o lançamento da autobiografia do dom Alexandre Ximenes, com o título de: "Striptease da Alma" na Catedral da Reconciliação

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Será amanhã (31), às 19h30, o lançamento da autobiografia do bispo dom Alexandre Ximenes, pela Editora Anglo com o título de: “Striptease da Alma”. evento, aberto ao público, acontecerá na Catedral da Reconciliação e contará com a participação do cantor Sérgio Lopes. Dom Alexandre sempre colaborou no JC com seus preciosos artigos, nas páginas de Religião, aos domingos.



Dom Helder um legado para novas gerações

A história e o legado de Dom Helder Camara ganharam vida em projeção especial na Igreja das Fronteiras, no Recife. É um vídeo imersivo que conta os momentos marcantes da vida do “Dom da Paz”, produto de parceria entre a Igreja das Fronteiras e secretaria de Turismo e Lazer da Prefeitura. O objetivo é fazer com que as novas gerações conheçam a trajetória de dom Helder e estimular o turismo religioso na cidade.



Igreja Presbiteriana -BR

Na última quinta-feira (27), o Pesquisa em Debate Campinas promoveu edição especial com o Rev. José Roberto Souza e do coordenador do Centro Histórico e Cultural Mackenzie (CHCM) e Diretor de Administração do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Prof. Eduardo Abrunhosa. Eles apresentaram a trajetória da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) e a relevância da preservação de seus acervos.



Igreja Presbiteriana 2

Com base em sua atuação na área, José Roberto abordará o tema “Acervos da IPB: resgate da história e preservação da memória”, destacando o papel dos documentos na construção do conhecimento histórico. O encontro também evidenciará a atuação do Centro Histórico e Cultural Mackenzie na preservação, organização e difusão dos acervos da IPB, bem como os impactos desse trabalho para o desenvolvimento histórico e valorização da identidade institucional.



Cristianismo

O teólogo e professor Fernando Gonçalves nos recomenda o livro: “Um Novo “Cristianismo Para um Novo Mundo”, de John Shelby Spong, Campinas SP, Verus Editora, 2006, 274 p. O autor (1931-2021) foi bispo episcopal de Newark, USA, um dos mais notáveis pensadores cristãos do último século, defensor de um cristianismo mais aberto e progressista, para ele alternativa única para o terceiro milênio.



Árvores

“Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto; pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca”. Lucas 6:43-45



Pré-Mostra Espírita

"O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita". Este será o tema da 'Pré-Mostra Espírita', com palestra de Jorge Elarrat (RO). O evento será hoje (30), das 8h30 às 12h, no auditório Lírio Ferreira, da Federação Espírita -PE. O acesso será um quilo de alimento não perecível e os produtos arrecadados serão doados às atividades assistenciais da FEP. As vagas serão limitadas à lotação do auditório (450 lugares) com recebimento de pulseira. O evento é uma prévia da Mostra Espírita 2026, que será realizada nos dias 18, 19 e 20 de setembro próximo.



Bezerra de Menezes

Hoje (30), a Federação Espírita Pernambucana-PE promove reunião pública doutrinária, em seu auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "Corações que curam: Bezerra de Menezes e a medicina da alma" será apresentado por Érica Babini, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins.

Bezerra de Menezes 2



A sessão de hoje (30) marca o aniversário de nascimento de Bezerra de Menezes. Esse importante conhecedor e divulgador do Espiritismo nasceu em Jaguaretama (CE), em 29 de agosto de 1831. Realizada das 16h às 17h, a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.



Capacitação de líderes

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sediou neste fim de semana a 25ª edição da Escola de Formadores. Este ano, o encontro contou com a presença do pregador internacional Padre Luigi Maria Epicoco, da Itália. Tema: “Formar para Acompanhar: Desafios Atuais do Acompanhamento Formativo à Luz das Feridas e dos Abusos”.