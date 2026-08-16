Missa no IRB – primeiro e terceiro domingos do mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O Padre Josenildo Cândido, da Paróquia N. Sra. do Rosário, na Várzea, estará presente na agenda religiosa da Capela N. Sra. das Graças, hoje, (16.) Padre Josenildo pertence à Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus e será responsável pela celebração deste domingo às 12h. Na capela do Instituto RB o padre se reveza com o padre Bosco para rezar as missas do primeiro e terceiro domingos de cada mês.



Missa ao meio-dia 2

A entrada para as tradicionais missas é gratuita, com os portões abrindo às 11h. Há transporte interno disponível da entrada do complexo cultural até a capela. O estacionamento no local é gratuito para as famílias interessadas nessa programação.



Santíssimo Salvador

Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou, na última semana, o encerramento da Festa do Santíssimo Salvador do Mundo, padroeiro de Olinda e da sua Catedral. As comemorações estiveram inseridas nos 350 anos da AOR. Em suas palavras o arcebispo dom Paulo Jackson falou que, na travessia da história, no Cristo transfigurado e ressuscitado e na força da sua palavra e da sua luz, a igreja continua a renovar esperanças e buscar reconciliação.



Formação de Passe

A Federação Espírita Pernambucana (FEP), por meio de seu Departamento de Atendimento Espiritual (DAE), promove, no dia 29 de agosto, das 14h às 18h, a "Formação de Passe". Para participar do evento, que será realizado no Auditório Lírio Ferreira, basta levar um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão doados para as atividades assistenciais da FEP.



Cia. de Artes e Esportes

A Companhia de Artes e Esportes Canção Nova, mantida pela Fundação João Paulo II, promoveu ontem (15), a partir das 8h, o I Festival de Futebol. O evento foi criado para integrar os 112 alunos da modalidade, e ganha um significado ainda mais especial ao aludir a comemoração do Dia dos Pais.



Honra ao Filho

“Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo; Para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o envio. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.” João 5:21-24 | ACF.



Em São Lourenço

O arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, participou do encerramento da festa de São Lourenço Mártir, na cidade de São Lourenço da Mata-PE, nesta última semana. No último dia do evento e após a procissão, os fiéis lotaram a praça em frente à Igreja Matriz para assistirem a missa que foi presidida por dom Paulo Jackson.



Frei Gilson

Com participação de Frei Gilson, o Sistema Canção Nova de Comunicação transmite 40 dias de oração a São Miguel Arcanjo. É uma jornada de fé que proporciona que começou ontem (15), continuando na segunda-feira até sábado, às 3h50 da madrugada aos fiéis um forte tempo de oração, libertação e avivamento espiritual.



Hechos 29

A Comunidade Canção Nova participará do “Hechos 29” na Costa Rica na 2026, um encontro internacional voltado à missão da Igreja no ambiente digital. Será promovido em San José, Costa Rica, a partir de amanhã (17) até o dia 23 deste mês. Esta é a sexta edição do evento que pela acontece na América Central com o respaldo do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho (Celam) e do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé.



Intecepe em Garanhuns

"Que estamos fazendo do novo Cristianismo?” Este é o tema central da Integração dos Centros Espíritas de Pernambuco (Intecepe) em 2026. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana -PE, a segunda edição do evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de agosto, em Garanhuns-PE. Organizada pelo Departamento de Integração Federativa (DIFE) da FEP, a dinâmica do INTECEPE terá três momentos. A programação será nas organizada dependências da “Seara Espírita Allan Kardec “e no “Centro Espírita Deus, Amor e Caridade”.



Pré-Mostra Espírita 2026

No dia 30 de agosto, no Auditório Lírio Ferreira, da Federação Espírita -PE, tem "Pré-Mostra Espírita 2026", com Jorge Elarrat (RO). Ele abordará o tema "O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita". O acesso será um quilo de alimento não perecível. Os produtos arrecadados serão doados para as atividades assistenciais da FEP. Vale destacar que as vagas serão limitadas (450 lugares) e o acesso será por ordem de chegada (com recebimento de pulseira). O evento é uma prévia da Mostra Espírita 2026, que será nos dias 18, 19 e 20 de setembro.