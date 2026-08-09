Apostolado da Oração
Mais de 4 mil membros do "Apostolado da Oração" lotaram as dependências do antigo Sesi em Jaboatão, para celebração do Vinde a Mim
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Mais de 4 mil membros do Apostolado da Oração lotaram as dependências do antigo Sesi em Jaboatão, para celebração do Vinde a Mim, da Rede Mundial de Oração do papa, no domingo passado. Os trajes brancos com fitas vermelhas em formato de V, imprimia a marca do movimento e emocionou o arcebispo dom Paulo Jackson que presidiu a solenidade ligado à Rede Mundial de Oração do Papa. Agora o “Apostolado da Oração” organiza-se para celebrar, em 2027, o Jubileu dos 160 anos. Aqui no Brasil, o primeiro grupo nasceu na Arquidiocese de Olinda.
Propósito e Solidarieade
A Catedral da Reconciliação, vinculada à Igreja Episcopal Carismática do Brasil, concluiu a sexta edição de sua viagem missionária ao município de Porto da Folha, no sertão de Sergipe. Durante três dias, cerca de 70 voluntários e profissionais de diferentes áreas ofereceram atendimento à população por meio de ações de saúde, assistência social e evangelização.
Ordenação
Na igreja Catedral de Olinda e Recife, o arcebispo Dom Paulo Jackson, em missa solene ordenou, esta semana, seis novos diáconos para a missão. São diáconos transitórios, que em breve serão sacerdotes a serviço da Arquidiocese. Jovens que recebem o evangelho não só para ouvir, mas para partilhar.
Palestra espírita
"A evangelização espírita contribuindo com o alvorecer de uma nova etapa” será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (09), das 16h às 17h. Como expositor, Edson Caldeira, presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP. Realizada no auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife, a palestra pode, ainda, ser acompanhada pelas redes sociais da Federação (YouTube, Facebook e Instagram).
Charis
Encontro promovido pelo CHARIS Internacional reuniu, neste fim de semana, na Canção Nova, em Cachoeira Paulista -SP, representantes da Renovação Carismática Católica para a 2ª Conferência Mundial de Intercessores. de quatro continentes para formação, espiritualidade e comunhão. O encontro reuniu até ontem membros de comunidades, grupos de oração, escolas de oração, sacerdotes, bispos e cardeais da América, África, Ásia e Europ
Charis 2
O CHARIS (Catholic Charismatic Renewal International Service) é o organismo instituído pelo Papa Francisco para promover a comunhão entre as diversas expressões da Renovação Carismática Católica em todo o mundo e está vinculado ao Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.
Grupos de estudo
Após intervalo no mês de julho, voltaram-se a se reunir os pequenos grupos da Igreja Presbiteriana das Graças, às quartas-feiras, a partir das 19h30. A cada semana um novo estudo dos livros da Bíblia é feito e comentado pelos participantes, além de momentos oração. Uma forma também de confraternização entre os irmãos!!!
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Bem-aventuranças
“Bem-aventurados-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do homem. Folgai nesse dia, exultai; porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas”. Lucas 6: 21-23
Missa
Aos fiéis que desejam assistir missas em locais rodeados pela natureza, no próximo domingo, 16 deste mês, às 12h, a Igreja Nossa Senhora das Graças no Instituto Ricardo Brennand, contará com uma liturgia presidida pelo padre Josenildo Cândido. Boa oportunidade para conhecer o aprazível local e o ambiente que respira fé e devoção.
Horário de Missas
Basílica do Sagrado Coração de Jesus – Boa Vista/Recife.Domingo: 07h; 10h; 17h e 19h. Segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 6h25 e 17h. Quarta-feira: 6h25 e 19h. Contato: 2129.5940
Quinta-feira de Adoração
Durante o mês de agosto de 2026, a sede da Comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista (SP), promove, semanalmente, a tradicional Quinta-feira de Adoração, reunindo fiéis em momentos profundos de oração, louvor e reflexão espiritual. A programação do mês abrange temas fundamentais da caminhada cristã, sob a condução de diferentes Frentes de Missão da comunidade, além de comunidades parceiras.