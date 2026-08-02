Dom Paulo Jackson na Comunidade do Pilar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Foi celebrado na Igreja Madre de Deus, no Recife antigo, os 33 anos do Movimento Pró-Criança com missa presidida pelo padre Damião Silva

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Dom Paulo Jackson realizou, no último fim de semana, visita pastoral à Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, na Ilha de Itamaracá. Acompanharam os bispos auxiliares da AOR dom Nereudo Freire e dom Josivaldo Bezerra. A comitiva foi recebida pelo pároco Nilson Lourenço que reuniu, na ocasião, o Conselho Pastoral. Ao percorrer estradas de barro, dom Paulo ouviu pessoas, visitou doentes e foi acolhido por crianças da região.



Capela N. Sra das Graças

A agenda de missas de agosto na Capela Nossa Senhora das Graças no Instituto Ricardo Brennand, começa no próximo domingo (2), às 12h, com celebração do padre João Bosco. O mês em pauta também contará com uma liturgia no dia 16, no mesmo horário, presidida pelo padre Josenildo Cândido. As missas dominicais atraem interesse dos visitantes, são abertas ao público gratuitamente e representam um momento de fé, espiritualidade e acolhimento.



Bom Samaritano

Por conta das temperaturas baixas, a Casa do Bom Samaritano – unidade da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova –, em Cachoeira Paulista (SP), mantida pela Fundação João Paulo II, intensifica a arrecadação de doações para o atendimento às pessoas e famílias em situação de risco social. No local, são oferecidos atendimento social e psicológico; encaminhamento para tratamento de dependência química; banho; corte de cabelo, alimentação, café da manhã, almoço e lanche da tarde.



Eternos

Com o tema Eternos o “cemitério e crematório Morada da Paz”, no Recife, lembra o Dia dos Pais, com missa às 10h da manhã. E para eternizar esse momento de homenagem, é só acessar o Morada da Memória e compartilhar uma mensagem de amor, de recordação ou algo especial como um gesto de carinho, gratidão e saudade.



Evidências

O professor Fernando Gonçalves indica livro para os cristãos: “Jesus Fora do Novo Testamento – uma introdução às evidências primitivas,” Robert E. Van Voorst, Rio de Janeiro, Biblioteca Teológica, 2022, 302 p. “Conheçamos Jesus nos escritos judaicos e consolidemos sua existência antes dos testemunhos elaborados pelos evangelistas...” acrescenta Fernando.



Palestra doutrinária

Neste domingo, dia 02 de agosto, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove reunião pública doutrinária, em seu auditório Lírio Ferreira na Avenida João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema “Da influência espiritual à libertação: caminhos de Jesus para a paz interior” será apresentado por Luiz Carlos Gurgel, da União Espírita Caminho da Luz (UNILUZ). Realizada, das 16h às 17h, a palestra pode ser acompanhada também pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Papa x IA

Sobre os desafios da IA, o papa recomenda: “ter uma forma de comunicação que, diante das novas possibilidades oferecidas pelo desenvolvimento tecnológico, salvaguarde a dignidade da pessoa humana e coloque cada instrumento a serviço da verdade e do bem”.



Pró-Criança

Foi na Igreja Madre de Deus, no Recife antigo, que foi celebrado os 33 anos de fundação do Movimento Pró-Criança. A missa foi presidida pelo padre Damião Silva, presidente do movimento. Além dos fiéis, participaram das solenidades os alunos, ex-alunos, alguns deles já adultos que ali receberam crescimento intelectual, profissional e espiritual. Houve muito louvor e música conduzidos pelos jovens.



Fé Católica

Em comemoração aos seus 15 anos, a Faculdade Canção Nova (FCN), mantida pela Fundação João Paulo II, abre a programação oficial de aniversário no a partir de amanhã (03). A celebração reunirá discentes, docentes, colaboradores e a comunidade na quadra poliesportiva da FCN para uma missa, às 18h30, seguida por uma atração musical comemorativa, às 20h.



Fé Católica 2

Ao longo de sua trajetória, a instituição formou 685 profissionais nos cursos de graduação, que hoje englobam Administração, Jornalismo, Rádio e TV, Filosofia e Teologia, além de pós-graduação em Bioética, Gestão de Pessoas, Gestão de Empresa, e Gestão de Eventos. Atualmente, a FCN conta com 282 alunos matriculados e corpo docente composto por mais de 30 professores.



Missas no Recife

Os horários de missas na Basílica de N. Sra. do Carmo / Santo Antônio, durante a semana: Segundas-feiras: 7h e 8h; terças e Quartas-feiras: 7h; 8h; 12h e 18h; Quintas-feiras: 7h; 8h; 12h e 16h; Sextas-feiras: 7h; 8h; 12h 15h e 18h; Sábados: 7h e 10h Domingos: 10h e 19h; Telefone: 3224.3341.