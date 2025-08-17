25 anos de sacerdócio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito da AOR, celebra com missa às 16h, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, seus 25 anos de ordenação episcopal

Dom Fernando Saburido arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e completa 25 anos de ordenação episcopal e celebra hoje (27), com missa em Ação de Graças, às 16h, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, às 16 horas (Colégio Salesiano). O atual arcebispo dom Paulo Jackson vai participar da missa, como também boa parte do clero e inúmeros fiéis. Será um tempo de alegria por uma extensa trajetória dedicada ao sacerdócio!



Dom Fernando Saburido

São 25 anos de ministério episcopal de Dom Fernando dos quais 21 anos foram exercidos na Arquidiocese de Olinda e Recife – primeiro como auxiliar e depois como arcebispo. “Foi um tempo muito bom, de muito trabalho, muitas graças e de desafios, pelos quais sempre dou graças a Deus”, afirma dom Fernando. Cintinua: “Na verdade, a função muda, mas o ministério episcopal continua e sou muito feliz como bispo, sempre colaborando com a Igreja”.



No Instagram

O Seminário Presbiteriano do Norte dirigido pelo reverendo José Roberto, tem promovido uma série de entrevista no Instagram com líderes evangélicos do Brasil. As mensagens cristãs tem estimulado os fiéis a entenderem com maior clareza o conteúdo bíblico.



Palestra espírita

A reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (17), reunião doutrinária com o tema “Jesus: O Governador Planetário”. Como expositora, Adriana Moura, do Núcleo Espírita Auta de Sousa (NEAS). Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Noivos

O calendário do Encontro de Noivos é disponibilizado pela Arquidiocese de Olinda e Recife. É necessário entrar em contato com as Paróquias para fazer as inscrições nos horários das 8h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, antes da realização do encontro. É importante saber que, independentemente da região onde os interessados moram, podem participar dos cursos de quaisquer paróquias que já divulgaram o cronograma



Deus o nosso refúgio

“Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra; calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome”. Salmos 91:9-14



Cursos

Profissionais que buscam impulsionar a carreira na área de recursos humanos podem se inscrever até dia 1º de outubro, deste ano, no processo seletivo para o curso de pós-graduação em Gestão de Pessoas da Faculdade Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). São 40 vagas disponíveis. Inscrições no site Canção Nova.



Seminário

O Grupo Maria Dolores e a ONG Caminho do Bem, realizadores do Seminário “As Cartas de Paulo, Carta aos Coríntios final deste mês, ocupará o Centro de Eventos MV, na Av. Presidente Dutra, 298-Imbiribeira – Recife, no sábado, dia 30, das 8:00h às 18:00h.Informações sobre inscrições pelo número 81 9.82066099. Paralelo ao aguardado seminário, a ONG com 13 anos de serviços prestados, na capital e interior, conta ainda com a campanha “Vamos Construir o Bem. Tijolo por Tijolo “com vista a incentivar doadores.



Missas

Os fiéis que desejam assistir missas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus na Boa Vista, seguem os horários das celebrações: no domingo às 07h; 10h; 17h e 19h. Na segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, às 6h25 e 17h e na quarta-feira às 6h25 e 19h.



Homens

Hoje encerra-se o Encontro de homens, da Igreja Presbiteriana das Graças – IPG que durou desde a sexta-feira. Foi um retiro com momentos de louvor, orações e mensagens. Claro não faltaram o momentos de lazer e interação entre os irmãos.