Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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PADRE BIU DE ARRUDA



O coroinha, geralmente, é uma criança ou adolescente que auxilia o padre durante a celebração da missa e também em outras ações litúrgicas, como batizado, casamento, festividades, celebrações fúnebres etc. Em tempo remoto, só havia coroinha do sexo masculino. Já nos tempos modernos, há também coroinhas femininas que alguns chamam de coroetes.

A origem advém do termo “menino do coro”, pois antigamente os coroinhas eram integrantes do coro musical, que também ajudavam o padre a servir o altar. O coroinha tem como santo padroeiro São Tarcísio; um jovem mártir romano do século II, que defendeu a Eucaristia. Na missa, o coroinha exerce um papel litúrgico bonito, prático, reverente, organizado e solene. Ele ajuda, com maestria, nas funções litúrgicas.

Para fazer parte do grupo dos coroinhas, necessita de uma autorização por escrito dos pais, uma vez que são crianças e adolescentes. Em cada paróquia, há sempre um grupo de coroinhas. Confesso, como sacerdote, fico feliz quando me dirijo à igreja matriz para fazer minhas orações e depois celebrar a Eucaristia e vejo um movimento bonito e salutar dos coroinhas, preparando a liturgia. Cada um com função determinada pelo coordenador. Aqui e acolá, aquele som alto na sacristia. Vejo como natural, afinal, são jovens e crianças ávidos para servir o altar. Alguns acordam cedo, pois moram distante do templo e necessitam do acompanhamento do responsável.

Quando a liturgia é solene, ficam felizes, porque há funções para quase todos. Cada um exerce um labor litúrgico. Há aquele que é responsável por acender o fogo para a queima do incenso e aí, todo cuidado é pouco com o fogo, pois já houve acidente com coroinhas. Claro, tudo é predeterminado pela coordenação, com a habilidade de cada um. É de perceber uma alegria geral entre eles. Um fica responsável pela cruz processional, que se chama cruciferário. Há os ceroferários que ficam responsáveis pelos castiçais com a vela na entrada e na proclamação do Evangelho. O turiferário manuseia o turíbulo com as brasas e o naveteiro leva a naveta contendo o incenso. Há tantas outras funções como o librífero que leva o Missal Romano até o celebrante para as orações, como também aqueles que auxiliam o altar, apresentando a água e o vinho. Outro toca a sineta no início da oração da epiclese etc. E aqui é preciso deixar claro que coroinha não é acólito. O acolitato é uma instituição canônica feita pelo bispo, como prescreve o Direito Canônico, cânone 230.

É gratificante ver nas celebrações solenes os coroinhas empolgados e felizes para servir o altar. Como é bonito nas procissões ver aquela turma de coroinhas na frente com a cruz processional, dando sinal de que devemos seguir o Divino Carpinteiro, como também nas missas dominicais o presbitério ornado de tantos coroinhas. E quando alguns são revestidos com as vestes litúrgicas, acontece uma verdadeira festa. Pense na alegria! São crianças e jovens sedentos do amor de Deus que se sentem felizes como protagonistas da liturgia.

Sabemos que, aqui e acolá, pode acontecer um excesso, isso é natural. Para isso, deve estar atento o padre para, com caridade e justiça, fazer as devidas e justas retificações. Sem olvidar que muitos padres hoje são frutos do grupo dos coroinhas na paróquia, como também temos advogados, médicos, professores, apresentadores etc, que guardam a saudosa lembrança de ter sido coroinha quando eram crianças e adolescentes. A vocês coroinhas, nossa gratidão por servirem o altar com alegria. Deus os abençoe sempre nessa bela e importante missão.

Pe. Biu de Arruda – é pároco da Paróquia de Santa Luzia - Arquidiocese de Olinda e Recife _AOR

