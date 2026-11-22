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REVERENDO EMERSON PORFÍRIO

Vivemos a chamada “Era da Informação” ou “Era Digital”, tempo marcado pelo avanço das tecnologias de informações. A partir da década de 1970 do Século XX, o mundo ganhou uma dimensão virtual com a evolução dos computadores. Os espaços encolheram na mesma proporção que se deu a velocidade das informações. O ciberespaço é mar a ser navegado todos os dias. As naus que singravam os mares revoltos nos tempos das grandes navegações deram lugar aos smartphones. As novas embarcações cabem na palma da mão. E como os grandes navegadores, as pessoas se lançam aos perigos do grande mar virtual chamado internet. Neste mar, as reservas são expostas, o público torna-se privado. Fala-se muito e fala-se tudo, o necessário e o desnecessário.

Nesta corrida marítima virtual as pessoas têm naufragado nas próprias palavras. Assim, o mar de possibilidades dá lugar a um mar de problemas. Mais do que nunca precisamos refletir sobre esta realidade. Quais valores têm sido as nossas bússolas nesta grande navegação que é a vida pós-moderna?! As palavras de Tiago constituem um grande conselho a que nos cuidemos a fim de jamais afundarmos neste traiçoeiro mar on-line. Ele escreveu: “Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar” (Tiago 1.19). Estas santas palavras foram cunhadas num contexto em que o falar de muitos estava corroendo as relações e maculando a imagem do cristianismo. O escritor sacro expressa a gravidade do caso nos seguintes termos: “A língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, mas ela é fogo incontido. Como uma pequena fagulha põe em brasa uma grande selva, assim é a língua não dominada”. O cerne da instrução sagrada está no domínio daquilo que se expressa.

Nós somos senhores das nossas palavras, e não escravos delas. A respeito desta verdade universal Aristóteles disse: “O homem prudente não diz tudo quanto pensa, mas pensa tudo quanto diz”. O falar irrefletido, não dominado pelo bom senso e pelo respeito ao próximo, é a causa de muitos exageros e disparates. Tiago nos aponta uma tríade de princípios que servirão de bússola para navegarmos no mar das informações e das palavras:

1. Ouvir com discernimento

Este primeiro princípio nos diz que os nossos ouvidos devem estar sempre atentos ao que ouvimos, e isso inclui também atenção a tudo que lemos e vemos. Precisamos receber as informações com compreensão e com discernimento. Nenhuma palavra deve ser captada sem o devido juízo. A arte de saber falar em tempos de muitas informações cobra de nós um bom filtro auditivo, visual, moral e misericordioso.

2. Falar com temperança

O segundo princípio que norteará a nossa navegação é falar apenas aquilo que precisa ser dito. Uma pessoa que muito fala e não sabe ouvir, vai acabar caindo em descrédito. As nossas palavras, opiniões, impressões e intimidades são tesouros preciosos que não podem ser expostos de qualquer forma. Ser tardio no falar nos ensina que as nossas palavras devem ser bem temperadas. Antes de abrirmos a boca, cabe pesar em boa balança se aquilo que vou dizer é necessário ou edifica.

3. Responder com paciência

Completando a tríade de princípios temos a paciência para responder. O domínio próprio é um exercício diário dos sábios. Ele será muito mais provado em situações que nos contrariam do que naquelas que nos são favoráveis. Ser tardio para se irar nos leva a entender que o que é justo e verdadeiro sempre prevalece, mas a justiça e a verdade são frutos que se colhem maduros. Uma resposta impaciente pode nos levar a perder a razão e o direito frente a alguma provocação.

Portanto, ao navegarmos pelo vasto oceano digital, apliquemos a tríade de princípios apresentados por Tiago — ouvir com discernimento, falar com temperança e responder com paciência —, seguindo firmes com o leme das nossas próprias palavras em nossas mãos, a fim de não naufragarmos em nossas próprias impulsividades. Que mesmo em mares agitados pelos excessos e ruídos nossa postura reflita o caráter cristão, transformando cada interação em uma oportunidade de edificar o próximo, promover a paz e honrar a Deus em meio à sociedade.

Rev. Émerson Profírio é pastor presbireriano , Licenciado em Geografia, Bacharelado em Teologia, Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Especialista em Aconselhamento e Psicologia Pastoral.



