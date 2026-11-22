Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Há perdas que exigem tempo, frustrações que abalam certezas e experiências que modificam a maneira como compreendemos a nós mesmos

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SILVIA VASCONCELOS



O que acontece conosco quando a vida toma um rumo que não esperávamos? Como encontrar forças diante de uma perda, de uma despedida ou de uma experiência que transforma profundamente nossos dias? E, quando a dor parece ocupar todos os espaços, de onde podemos retirar esperança para seguir adiante?

Vivemos um tempo de muitas conquistas e de profundas inquietações. A tecnologia encurtou distâncias, acelerou processos e colocou informações ao alcance de nossas mãos. A imagem ganhou um valor extraordinário, o consumo passou a oferecer sucessivas promessas de satisfação e a velocidade tornou-se uma espécie de medida da vida. Esperamos respostas rápidas, resultados imediatos e soluções capazes de afastar qualquer desconforto.

Nesse cenário, a própria felicidade parece ter adquirido uma aparência: corpos bem cuidados, experiências marcantes, conquistas expostas, relações aparentemente harmoniosas e uma vida que precisa demonstrar sucesso. A cultura da performance alimenta a impressão de que precisamos estar permanentemente bem, produtivos e disponíveis para novas experiências.

Entretanto, a existência humana não acompanha a velocidade das telas. Há perdas que exigem tempo, frustrações que abalam nossas certezas e experiências que modificam profundamente a maneira como compreendemos a nós mesmos e ao mundo. A morte de alguém amado, uma enfermidade, uma separação, a perda de um projeto ou a decepção com quem depositávamos confiança nos confrontam com a fragilidade da condição humana.

Uma das grandes dificuldades do nosso tempo está justamente em aprender a conviver com aquilo que não podemos controlar. Desenvolvemos recursos extraordinários para modificar o mundo exterior, mas continuamos diante dos desafios da vida interior: elaborar sentimentos, aceitar limites, reconstruir expectativas e encontrar razões para prosseguir. É nesse ponto que a compreensão espírita da existência se torna especialmente necessária.

A Doutrina Espírita nos convida a ampliar o horizonte da existência. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec apresenta a encarnação como oportunidade de progresso do Espírito e, nas questões 258 e seguintes, aborda o planejamento das provas que poderão integrar sua experiência na vida corporal. Na questão 259, os Espíritos esclarecem que essa programação não contempla antecipadamente todos os acontecimentos e particularidades da vida. Nossa trajetória se desenvolve na relação entre compromissos espirituais, escolhas individuais e circunstâncias da existência.

Essa compreensão da justiça divina, à luz da imortalidade e da pluralidade das existências, oferece uma perspectiva mais ampla da vida. O presente não representa a totalidade da história do Espírito, e as experiências dolorosas não esgotam suas possibilidades de progresso. Somos seres em construção, capazes de aprender, reparar, amadurecer e recomeçar.

Essa compreensão encontra no Evangelho de Jesus uma expressão profundamente humana. Sua maneira de se aproximar daqueles que sofriam revela uma pedagogia do amor que permanece atual. No episódio da viúva de Naim, narrado por Lucas (7:11-15), Jesus encontra uma mulher que havia perdido seu único filho. O Evangelho registra que Ele se compadeceu dela. Diante de uma mãe atravessada pela perda, a compaixão precedeu qualquer ensinamento.

Essa atitude nos ensina sobre a maneira como devemos olhar para quem sofre. A dor do outro merece respeito, escuta e presença. Há momentos em que uma pessoa precisa de explicações e esclarecimentos; em outros, precisa simplesmente encontrar alguém disposto a permanecer ao seu lado. O amor cristão se manifesta também nessa capacidade de reconhecer a humanidade de quem está diante de nós.

A espiritualidade precisa caminhar junto com o cuidado. Há sofrimentos que exigem acompanhamento médico, tratamento psicológico, proteção, mudanças concretas e uma rede de relações acolhedoras. Buscar esses recursos também é uma expressão de responsabilidade com a vida que nos foi concedida.

Na obra de Joanna de Ângelis, encontramos um aprofundamento psicológico e espiritual dessa compreensão. Em O Homem Integral, especialmente no capítulo dedicado aos sofrimentos humanos, e em Plenitude, a autora relaciona as experiências dolorosas aos conflitos emocionais, às expectativas, aos apegos e ao processo de amadurecimento da consciência.

Para Joanna, o sofrimento pode tornar-se fonte de crescimento emocional e espiritual. Essa possibilidade envolve participação consciente do indivíduo: reconhecer as próprias dificuldades, compreender os mecanismos que prolongam determinados conflitos e desenvolver novos recursos para lidar com a realidade. A dor pode nos revelar aspectos de nós mesmos que permaneciam desconhecidos, convidando-nos a rever valores, expectativas e atitudes. É nesse trabalho de elaboração que a experiência pode adquirir um significado transformador.

É diante dessas inquietações que reconhecemos a missão consoladora do Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Ao nos revelar a imortalidade do Espírito, a continuidade da vida e a bondade da justiça divina, a Doutrina Espírita renova nossa esperança e amplia nossa compreensão da existência.

A vida oferece continuamente possibilidades de amar, aprender, reparar, recomeçar e servir. Confiar na bondade divina e seguir construindo, com amor e esperança, uma existência plena de sentido é também uma expressão da fé.



Silvia Vasconcelos – Psicóloga Clínica, com abordagem junguiana. Palestrante espírita e voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho.