Perdoar: uma decisão profunda da alma
Somos expostos diariamente a ruídos de comunicação, incompreensões e ofensas que variam de pequenos contratempos a feridas profundas na alma
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Perdoar: uma decisão profunda da alma
MARIA JOSÉ MORAIS
Vivemos em uma época marcada pela velocidade das interações e, inevitavelmente, pela frequência dos melindres. Diariamente, somos expostos a ruídos de comunicação, incompreensões e ofensas que variam de pequenos contratempos cotidianos a feridas profundas na alma. Diante do golpe recebido, a reação instintiva do ser humano costuma oscilar entre a revolta e a mágoa. Contudo, guardar o ressentimento é como ingerir um veneno diariamente esperando que a outra pessoa se prejudique.
Com frequência, fala-se sobre o dever moral do perdão. No entanto, descolado da compreensão prática, o ato de perdoar é, por diversas vezes, interpretado como uma imposição pesada, um gesto de fraqueza ou uma espécie de amnésia forçada. Sob a ótica da Doutrina Espírita, o perdão ganha uma dimensão profundamente racional, terapêutica e libertadora: ele não é um favor concedido ao agressor, mas um ato de inteligência e autopreservação de quem foi magoado.
Em primeiro lugar, é preciso desmistificar o que significa perdoar. O Espiritismo nos ensina que perdoar não exige esquecer o fato — a memória é uma função biológica e psíquica saudável —, tampouco significa conviver intimamente com quem nos feriu ou anuir com a injustiça praticada. Perdoar é retirar a carga emocional destrutiva associada à lembrança. É olhar para a cicatriz sem sentir a dor da ferida aberta. Como bem aponta o Espírito Joanna de Ângelis, o perdão é um medicamento valioso para sarar as feridas da alma.
A sabedoria milenar de Jesus já nos advertia sobre a urgência desse reajuste íntimo quando recomendava: "Apressa-te a reconciliar-te com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho". Nas entrelinhas da Doutrina dos Espíritos, compreendemos que esses "adversários" não são apenas aqueles que combatemos no plano exterior, mas muitas vezes os laços difíceis que cultivamos no cotidiano e que, se não dissolvidos pelo perdão e pela indulgência, arrastam-se por teias seculares de vidas sucessivas.
Sob a perspectiva da imortalidade da alma, os pensamentos e sentimentos emitidos possuem densidade e vibração real. Quando alimentamos o ódio ou a mágoa, mantemos um laço fluídico e invisível de dependência com a pessoa que nos causou o dano. Ficamos prisioneiros do passado e alinhados à mesma faixa vibracional do erro. O perdão, portanto, é a tesoura que corta esse vínculo insalubre, devolvendo a nossa liberdade espiritual.
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Nesse sentido, o perdão também traz benefícios concretos para nossa saúde emocional e física. A medicina e a psicologia modernas corroboram o que a espiritualidade já aponta: o rancor prolongado mantém o organismo em estado constante de alerta, elevando o estresse, a pressão arterial e desgastando o sistema imunológico. Soltar a mágoa é, portanto, aliviar o corpo físico das cargas pesadas que o perispírito adoentado acaba por refletir na matéria.
Além disso, ao compreendermos a Lei de Evolução, percebemos que aquele que fere demonstra, acima de tudo, a sua própria imaturidade moral. Quem pratica a maldade ou a leviandade contrai uma dívida perante a própria consciência e as leis divinas. Ao nos recusarmos a revidar e optar pelo entendimento, evitamos entrar no mesmo ciclo de reajustes e sofrimentos futuros.
Perdoar é um processo contínuo que muitas vezes começa pelo desejo sincero de não desejar o mal, passa pela prece em prol do outro e culmina na paz interior. Ao libertarmos o próximo de nossas cobranças emocionais, libertamos a nós mesmos para seguir adiante. Afinal, a paz do Espírito não reside na ausência de ofensas no mundo, mas na recusa consciente de permitir que o mal alheio habite e corrompa o nosso coração.
Sendo assim, que tal começar hoje a desatar os nós do passado que ainda pesam em sua jornada?
Maria José Morais - Espírita, palestrante e escritora. Está vinculada à F. E. Peixotinho, aos canais “Ediluz Livros Espíritas” e “Consolar e Esclarecer” (Portugal/Brasil); coordena o Projeto Afeto à Distância.
10/11/2026