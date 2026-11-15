Conselho Fosse Bom, Não se Dava, Se Dava, Se Vendia!
Afinal, um conselho é uma orientação que pode nos ajudar a tomar decisões melhores, evitar erros e encontrar caminhos mais seguros
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RODOLFO CARNEIRO
Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de bons conselhos. Afinal, um conselho é uma orientação que pode nos ajudar a tomar decisões melhores, evitar erros e encontrar caminhos mais seguros. Mas a verdade é que nem sempre estamos dispostos a ouvir o que precisamos. A Bíblia nos oferece belíssimos conselhos no livro de Provérbios. No capítulo 16, encontramos ensinamentos preciosos que podem nos ajudar a viver com mais sabedoria, prudência e fé.
1) Deixe Deus conduzir a sua vida! O verso 9 diz: “O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.” Confiar em Deus não é deixar de agir; é reconhecer que Ele tem o melhor para nós. É atribuída a seguinte frase a Martin Luther King Jr.: “Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo.”
2) Busque a sabedoria acima das riquezas! O verso 16 diz: “É melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata.” Salomão, considerado autor de grande parte do livro de Provérbios, ficou conhecido como um dos reis mais prósperos da história. Quando Deus lhe deu a chance de pedir o que quisesse, ele pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria e ficou rico. Será que, se ele pedisse riqueza, ficaria sábio?
3) Corra atrás da simplicidade e da honestidade! O verso 8 diz: “Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito com desonestidade.” Viva de modo que, quando alguém que você ama pensar em honestidade, lembre-se de você!
4) Abra mão do orgulho: Ele acabará com você! O verso 18 diz: “A soberba precede a ruína.” Se tem algo que definitivamente faz mal para o coração, é o orgulho! Quem reconhece os próprios limites aprende, pede perdão e constrói relações mais saudáveis.
5) Exercite a paciência e o domínio próprio. O verso 32 diz: “Vale mais ter paciência do que ser valente; é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras.” Muitas vezes, corajoso é o que evita! A força verdadeira também se manifesta no autocontrole.6) Confie no Senhor e seja feliz! O verso 20 diz: “Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso, quem confia no Senhor será feliz!” Essa felicidade não exige uma vida sem dificuldades, mas encontra sustento mesmo em meio a elas, sempre confiando em Deus.
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Que não sejamos apenas leitores de Provérbios, mas praticantes desses preciosos ensinamentos. Afinal, como diz o ditado: “Se conselho fosse bom, não se dava; se vendia!” Entretanto, a Bíblia nos mostra exatamente o contrário: os melhores conselhos são aqueles que Deus nos oferece gratuitamente. Cabe a nós colocá-los em prática!
Rev. Rodolfo Carneiro é pastor da Catedral Episcopal Carismática – Catedral da Reconciliação