Conselho Fosse Bom, Não se Dava, Se Dava, Se Vendia!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Afinal, um conselho é uma orientação que pode nos ajudar a tomar decisões melhores, evitar erros e encontrar caminhos mais seguros

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RODOLFO CARNEIRO

Todos nós, em algum momento da vida, precisamos de bons conselhos. Afinal, um conselho é uma orientação que pode nos ajudar a tomar decisões melhores, evitar erros e encontrar caminhos mais seguros. Mas a verdade é que nem sempre estamos dispostos a ouvir o que precisamos. A Bíblia nos oferece belíssimos conselhos no livro de Provérbios. No capítulo 16, encontramos ensinamentos preciosos que podem nos ajudar a viver com mais sabedoria, prudência e fé.



1) Deixe Deus conduzir a sua vida! O verso 9 diz: “O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos.” Confiar em Deus não é deixar de agir; é reconhecer que Ele tem o melhor para nós. É atribuída a seguinte frase a Martin Luther King Jr.: “Eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos, e as perdi. Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda possuo.”



2) Busque a sabedoria acima das riquezas! O verso 16 diz: “É melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata.” Salomão, considerado autor de grande parte do livro de Provérbios, ficou conhecido como um dos reis mais prósperos da história. Quando Deus lhe deu a chance de pedir o que quisesse, ele pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria e ficou rico. Será que, se ele pedisse riqueza, ficaria sábio?



3) Corra atrás da simplicidade e da honestidade! O verso 8 diz: “Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito com desonestidade.” Viva de modo que, quando alguém que você ama pensar em honestidade, lembre-se de você!



4) Abra mão do orgulho: Ele acabará com você! O verso 18 diz: “A soberba precede a ruína.” Se tem algo que definitivamente faz mal para o coração, é o orgulho! Quem reconhece os próprios limites aprende, pede perdão e constrói relações mais saudáveis.



5) Exercite a paciência e o domínio próprio. O verso 32 diz: “Vale mais ter paciência do que ser valente; é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras.” Muitas vezes, corajoso é o que evita! A força verdadeira também se manifesta no autocontrole.6) Confie no Senhor e seja feliz! O verso 20 diz: “Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso, quem confia no Senhor será feliz!” Essa felicidade não exige uma vida sem dificuldades, mas encontra sustento mesmo em meio a elas, sempre confiando em Deus.



Que não sejamos apenas leitores de Provérbios, mas praticantes desses preciosos ensinamentos. Afinal, como diz o ditado: “Se conselho fosse bom, não se dava; se vendia!” Entretanto, a Bíblia nos mostra exatamente o contrário: os melhores conselhos são aqueles que Deus nos oferece gratuitamente. Cabe a nós colocá-los em prática!



Rev. Rodolfo Carneiro é pastor da Catedral Episcopal Carismática – Catedral da Reconciliação