Campanha Missionária Católica

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A missão nasce do próprio mandato de Jesus: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura" e o cristão é discípulo e missionário

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FELIPE AQUINO

“Outubro foi o Mês Missionário, período que a Igreja dedica, de modo especial, à oração, à reflexão e à cooperação com a sua missão evangelizadora. chamado a ser discípulo e missionário, levando Cristo às famílias e à sociedade.O objetivo é despertar e fortalecer o compromisso de todos com a evangelização. A missão nasce do próprio mandato de Jesus: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura” (Mc 16,15). Todo cristão é



No Brasil, a responsabilidade de organizar a Campanha Missionária é das “Pontifícias Obras Missionárias” (POM), com a participação e colaboração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).



Este mês reúne referências particularmente significativas: Santa Teresinha, Padroeira das Missões (1º de outubro); Nossa Senhora do Rosário (7 de outubro) e o Dia Mundial das Missões, celebrado no penúltimo domingo (18 de outubro). Neste dia, se faz uma coleta em todas as igrejas para apoiar aquelas mais necessitadas, especialmente localizadas em territórios de missão. É uma data instituída pelo Papa Pio XI em 1926, dedicada especialmente à oração e à cooperação com a evangelização no mundo inteiro.O Tema da Campanha Missionária 2026 é “Um em Cristo, unidos na missão” e o Lema: “Para que o mundo creia” (Jo 17,21). Este Tema e Lema são muito importantes; pois sabemos que a pior realidade para a Igreja e a evangelização é a divisão que possa haver entre o clero e também entre os leigos. São Paulo falou muito da Igreja como “Corpo de Cristo”, onde “cada um de nós é um dos seus membros” (1 Cor 12,27). Se os membros e órgãos do corpo não obedecerem ao cérebro e não forem coordenados, a vida perece.



Cristo não quer perder nenhuma ovelha desgarrada do rebanho; Ele disse que haverá mais alegria no Céu entre os anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos. E esta deve ser motivação do missionário: o amor a Jesus que deu a Sua vida para a nossa salvação, e que não quer que ninguém se perca. Sem esta motivação a missão não avança, pois os obstáculos são grandes e o inimigo de Deus não quer que ela aconteça.



São Paulo disse que: “Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade” (1 Tm 2,5); mas, para que todos cheguem ao “conhecimento da verdade” que salve e que liberta do mal, é preciso operários dedicados que os levem a Cristo.



Jesus disse que “a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe trabalhadores para a colheita” (Lc 10,2). Ele contou o desespero do vinhateiro que foi buscar operários desde às 6 horas da manhã até as 5 da tarde para não deixar as uvas se perderem. Esta parábola mostra a tristeza de Deus de ver seus filhos se perderem por falta de evangelização.

Nesta Campanha Missionária, precisamos renovar as orações e a adoração ao Santíssimo Sacramento suplicando pelo aumento das vocações sacerdotais religiosas, e também de leigos que sejam missionários em todos os campos das atividades humanas onde o clero não chega.



A Igreja também nos convida a contemplar os mistérios de Cristo através do Santo Rosário, que é uma oração centrada em Cristo, em toda a sua vida. É uma oração que nos leva a Jesus por meio de Maria. O Rosário fortalece a família, alimenta a fé e nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. São João Paulo II chamou o Rosário de uma verdadeira “escola de Maria”.



Relembro aqui uma frase muito importante deste Papa: “A força mais poderosa para levar os homens a Cristo é a santidade”. Os grandes evangelizadores como, por exemplo, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis e Santo Agostinho não puderam usar rádio, televisão, microfone, carro, avião, mas, eram santos; a força da sua santidade levava multidões a Cristo, como também Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier.



Os meios de comunicação modernos são indispensáveis para a evangelização,; mas, atrás deles deve haver alguém que busca a santidade, numa vida de oração e intimidade com Jesus. Sem isto, não há unção, não há poder para tocar as almas. “Sem Mim nada podeis fazer” (Jo 15,5). Santa Teresinha ensinou que a missão também se realiza pela oração e pelo sacrifício, já São Francisco Xavier mostrou-a pelo anúncio do Evangelho até os confins da terra.



Felipe Aquino é apresentador dos programas “Escola da Fé” e “Pergunte e Responderemos Felipe”, pela TV Canção Nova. Autor de mais de 100 livros de formação católica pelas editoras Cléofas, Loyola e Canção Nova. Instagram: @prof.felipe_aquino

