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Religião | Notícia

69 Anos de História: Fé que Acolhe e Transforma

A Igreja "O Brasil para Cristo" celebra seus 69 anos com uma trajetória que reafirma sua missão espiritual e social junto ao povo pernambucano

Por JC Publicado em 15/11/2026 às 0:00

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69 ANOS DE HISTÓRIA: UMA FÉ PERNAMBUCANA QUE ACOLHE, SERVE E TRANSFORMA
Igreja O Brasil para Cristo celebra uma trajetória nascida das raízes de Manoel de Mello e reafirma sua missão espiritual e social junto ao povo pernambucano. Há histórias cuja grandeza não se mede apenas pelo tempo, mas pelas marcas que deixam na vida de um povo. A Igreja O Brasil para Cristo em Pernambuco celebra 69 anos de fé anunciada, mãos estendidas e comunidades reunidas pela esperança do Evangelho.


Passado — Raízes que fizeram história
Essa história tem raízes profundamente pernambucanas. Manoel de Mello e Silva, fundador da Igreja O Brasil para Cristo, nasceu em Água Preta, na Zona da Mata Sul. De origem humilde, tornou-se uma expressiva liderança do pentecostalismo brasileiro. Em 1956, fundou a denominação, contribuindo para ampliar a presença evangélica no país por meio da comunicação, da atuação pública e de iniciativas de solidariedade.


Esse legado teve continuidade em homens e mulheres que assumiram a missão de anunciar o Evangelho e servir às comunidades. A Convenção Estadual de Pernambuco (CONVESPE) representa essa construção coletiva, presente em diferentes municípios e sustentada por gerações.


Presente — Uma fé que se traduz em serviço
Hoje, essa missão se manifesta nos hospitais, nas famílias em crise, nas comunidades vulneráveis e junto àqueles que enfrentam a solidão, a dependência química e a falta de recursos básicos.
Visitas hospitalares, distribuição de alimentos e roupas, apoio a instituições de acolhimento e orientação comunitária expressam uma fé que não se limita ao discurso, mas se transforma em cuidado e solidariedade.


Para a Igreja, oração, pregação e ação social caminham juntas, pois nascem do mesmo ensinamento: amar a Deus e ao próximo. Acolher é reconhecer a dignidade de cada pessoa e oferecer oportunidades para reconstruir sua história.


Essa caminhada reúne as marcas de pioneiros, pastores, obreiros, músicos, educadores e famílias que abriram templos, organizaram comunidades, visitaram enfermos e ensinaram crianças. Muitos permaneceram anônimos, mas todos fazem parte desse legado.


Futuro — Um legado que precisa continuar vivo
Celebrar 69 anos é assumir a responsabilidade pelos próximos capítulos. O legado de Manoel de Mello e dos pioneiros permanecerá vivo quando cada geração anunciar o Evangelho, acolher os feridos e responder às necessidades do seu tempo.O futuro depende de pessoas capazes de unir fidelidade ao Evangelho e compromisso com a dignidade humana: comunidades que acolham quem sofre, famílias que encontrem orientação e pessoas que descubram a oportunidade de recomeçar.

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Celebrar os 69 anos da CONVESPE é motivo de gratidão e responsabilidade: reconhecer o legado recebido e contribuir para que essa missão continue alcançando vidas e transformando gerações.
É com esse sentimento que a família O Brasil para Cristo em Pernambuco se reunirá no dia 28 de novembro, às 18 horas, na Praça de Eventos de Carpina, para agradecer a Deus, honrar os pioneiros e renovar seu compromisso com o futuro.


A verdadeira grandeza de uma instituição não está apenas no tempo em que permanece de pé, mas nas vidas que ajuda a levantar. Em Pernambuco, são 69 anos de uma fé com raízes, memória e presença: uma fé que anuncia o Evangelho, acolhe o sofrimento e serve ao próximo.
CONVESPE — 69 anos de fé, serviço e compromisso com a vida e com o povo pernambucano.

Samuel Germano de Oliveira é pastor da Igreja O Brasil para Cristo e oficial músico reformado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Pedagogo, possui especializações em Gestão Educacional e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Escritor, é autor de livros e publicações sobre fé, educação, cultura e cidadania, além de ser membro fundador da Academia Pernambucana de Letras Evangélicas (APEL).

 

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