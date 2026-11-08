A Renúncia à Luz do Espiritismo

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Segundo a Doutrina Espírita, renunciar é libertar-se do egoísmo é ceder o próprio interesse é silenciar o orgulho para que fale o amor

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LUIZ GUIMARÃES GOMES DE SÁ

"Assim, pois, qualquer de vós, que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo" (Lucas 14:33). A renúncia é um dos mais elevados testemunhos de evolução espiritual. Ela não representa perda, mas conquista interior. Segundo a Doutrina Espírita, renunciar é libertar-se do egoísmo. É ceder o próprio interesse em favor do bem maior. É silenciar o orgulho para que fale o amor. Jesus é o modelo perfeito dessa renúncia. Sua vida inteira foi um ato contínuo de entrega.

Ele renunciou à condição divina para viver entre os homens. Aceitou as limitações humanas para ensinar pelo exemplo. Suportou incompreensões sem jamais revidar. Diante da maldade, escolheu o perdão. Diante da violência, respondeu com mansuetude. Perante a injustiça, manteve-se fiel à verdade. Na cruz, coroando sua sublime missão, renunciou até à própria defesa e dizendo: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem”.



Essa atitude revelou a essência da verdadeira renúncia. Não é fraqueza, mas força moral elevada. Não é submissão cega, mas escolha consciente. Relevou todas as ofensas para afirmar a lei divina. Jesus não foi vencido, foi vitorioso no amor. No Livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, aprendemos sobre a conduta cristã: Capítulo XI, trata do amor ao próximo; Capítulo XII, ensina a amar os inimigos. Ambos reforçam a necessidade da renúncia.



Já no Livro dos Espíritos, encontramos a lei de progresso. Essa lei nos impulsiona à superação das imperfeições. Renunciar ao orgulho e ao egoísmo é essencial. Sem isso, não há crescimento espiritual. A renúncia, portanto, é caminho para o crescimento espiritual.



Quanto menor for o nosso orgulho, tanto maior será a nossa humildade. Jesus exemplificou com mestria essa virtude que nos leva à evolução que buscamos. André Luiz, no Livro Agenda Cristã, pág.12, psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz: “Renunciar com alegria, em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias”.



Demonstra que o espírito evolui pelo serviço ao bem. Renunciar ao ego é libertar-se para servir. Cada gesto de abnegação ilumina a consciência. Cada sacrifício sincero aproxima de Deus. A renúncia não exige grandes feitos externos. Ela começa nas pequenas atitudes diárias.



Pelo perdão concedido em silêncio; pela paciência diante das dificuldades; pela compreensão para com as falhas alheias. Renunciar é abrir mão de vencer discussões. É escolher a paz em vez do conflito. É preferir o bem coletivo ao interesse pessoal. É agir com humildade, mesmo tendo razão. É amar sem esperar retorno. Jesus nos mostrou que vale a pena renunciar.



Seu exemplo permanece vivo na consciência humana. A ação altruísta enobrece o ser humano, enriquece a alma e ilumina a todos que a praticam. É uma virtude que somada a tantas outras, leva-nos a novos horizontes de aperfeiçoamento na vivência dos princípios cristãos.

É no refúgio interior que encontramos esse sentimento nobre e fazemos brilhar a nossa luz que se expande no infinito, penetrando nas trevas que obscurecem o nosso caminhar. A cruz não foi derrota, foi glorificação. Ali reluziu a maior lição de amor, revelando a força da renúncia. A prática do bem é o refrigério d´alma. É sentir na consciência a expansão do amor que se revela como caridade, Viver essa experiência é ter Jesus no coração, que nos conduz a paz.



Tal qual o perdão, a renúncia é ato de coragem e determinação que exige humildade. Essa prática demonstra a grandeza d`alma. Sinaliza a consciência plena para que possamos galgar os degraus no plano evolutivo. As portas se abrirão e a Luz Divina nos envolverá nesse caminhar infinito...

Seguir Jesus é aprender a renunciar não por obrigação, mas pela convicção de que resulta da escolha consciente. A renúncia é libertação da alma. É caminho seguro para a verdadeira felicidade. (Não basta entender a Doutrina dos Espíritos. É preciso vivenciá-la).



Luiz Guimarães Gomes de Sá - Trabalha no Centro Espírita Caminhando Para Jesus- www.cecpj.org.br cecpj You Tube @oficialcecpj

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