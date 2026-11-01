Viagem ao Reino de Deus

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Jesus traçou o roteiro de felicidade quando disse: "Amai-vos uns aos outros como eu vos amei", basta nos direcionarmos para esta luz

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INÊS MACHADO

Acredita-se que uma das maiores aspirações da humanidade seja a conquista da felicidade. Todavia, a grande questão é encontrá-la. Isso ocorre em função dos equívocos presentes na consciência humana, que travam uma luta entre o real e o imaginário. Nessa fuga descompensada, o ser humano ainda não compreendeu o verdadeiro propósito da vida na Terra.



Há mais de dois mil anos, Jesus traçou o roteiro para a conquista da felicidade. Todavia, homens e mulheres, algemados aos pontos vulneráveis da condição humana, esquecem-se de direcionar o roteiro de vida para o ponto luminoso do “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”.



Conforme os ensinamentos do Evangelho de Jesus, a felicidade está em consonância com o Reino de Deus, no qual a bandeira da paz é permanente.



Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o Reino de Deus, respondeu-lhes: “O Reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque o Reino de Deus está dentro de vós” (Lucas 17:20-21).

Se a felicidade é inerente ao Reino dos Céus e se este está dentro de cada pessoa, a felicidade também está. Como encontrá-la?



Nicodemos perguntou a Jesus: “Mestre, sabemos que vieste de Deus para ensinar, porque ninguém pode fazer estas obras poderosas que tu realizas, a não ser que Deus esteja com ele”. Em verdade, em verdade, replicou Jesus: “Quem não nascer de novo não pode ver o Reino de Deus”.



A humanidade está destinada à perfeição relativa, alcançada por meio do processo de reencarnação. Todavia, não basta reencarnar para adentrar o Reino de Deus interior. A grande questão está nas escolhas feitas ao longo do caminho a ser trilhado. Todos os seres humanos desejam a felicidade. Ela, porém, encontra-se no Reino de Deus, que está no interior de cada pessoa. Cabe, então, realizar uma incursão: viajar para o próprio interior. Será isso possível?



Toda viagem precisa de um roteiro. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Allan Kardec questiona: “Onde estão grafadas as leis de Deus?”. Os benfeitores respondem: “Na consciência do homem”.

A consciência é o roteiro seguro, pois guarda as leis imutáveis. É preciso clarear a consciência e tirá-la da escuridão. Para isso, é necessário observar a linguagem universal ensinada por Jesus: o amor. Também é preciso observar a recomendação de Jesus: “Brilhe a vossa luz”.



Com o roteiro estabelecido, é hora de começar a caminhada. Para tanto, quatro passos são fundamentais.

O primeiro é o autodespertamento da consciência. Trata-se da conversão íntima. Esse primeiro passo representa a estrada de Damasco. Muitos são os encontros com Jesus, mas onde está a humildade que permeou Paulo ao dizer: “Senhor, que queres que eu faça?



O segundo passo consiste em observar as oportunidades que surgem no caminho e a forma como são acolhidas. Por que e para que se reencarnou? De que maneira os ensinamentos de Jesus estão presentes nas ações? Nesse processo, a revisão do Pai-Nosso, no silêncio do coração, é fundamental para reconhecer a bondade divina para com todos os seus filhos.



Saulo, em seu arroubo, ao voltar a Tarso, quis converter os amigos na sinagoga. Todavia, ainda precisava percorrer uma longa caminhada para que suas palavras tivessem força. Durante três anos, passou pelo deserto, em um processo de reflexão.



Posteriormente, vem o terceiro passo: a renúncia e o sacrifício. Nesse momento, são evocadas as palavras de Jesus: “Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”.



Após sentir-se fortalecido, Saulo saiu a pregar. Enfrentou provas atrozes: fome, cansaço, solidão, frio e calúnias. Nunca parou e, quando não foi mais possível atender a todos pessoalmente, escreveu as epístolas. Nesse momento, surge a reflexão que conduz à tomada de decisões. Quando tudo parecer hostil e as portas da compreensão se fecharem, é necessário lembrar a quem se está servindo: ao mundo ou a Deus.

Chega, então, o quarto passo: depois do despertar, da reflexão e da renúncia, a prática constante do amor, materializado na caridade. Nesse ponto, cabe recordar a pergunta 886 de O Livro dos Espíritos: “Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus?”. A resposta é: “Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas”.

Também merece atenção a Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios: “Ainda que eu falasse a língua de todos os homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, amor, eu serei como um címbalo que retine e um bronze que soa”.

É importante lembrar que a viagem interior e a conquista da paz pressupõem ação. Os métodos exteriores e o isolamento em lugares isolados são recursos dispensáveis. O contato com o próximo é o luzeiro que proporciona discernimento.

Autodespertar, refletir, renunciar e praticar o amor são necessidades prementes na estrada da evolução. O Reino de Deus, anunciado por Jesus, espera por todos.

Maria Inês Machado é psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, Intervenção Psicossocial a Família. Trabalhadora do PEIXOTINHO