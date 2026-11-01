A Homilia Católica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

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PADRE BIU DE ARRUDA



A palavra homilia tem origem grega e significa conversa familiar. A prática homilética é bastante antiga. Remonta à época de Jesus, pois era costume no espaço celebrativo. Na sinagoga, depois da proclamação das leituras bíblicas, alguém se levantava para explicar a passagem bíblica que acabara de ser proclamada. Para tanto, basta lembrar o que foi dito pelo profeta Isaías: “O Espírito do Senhor está sobre mim …” (Is 1, 2). Logo em seguida, fechou o livro e disse: “hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir” (Lc 4,21).

Outro momento de explicação do Evangelho aconteceu quando Jesus estava na companhia dos discípulos de Emaús e “explicou-lhes as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas” (Lc 24, 27). As passagens bíblicas ora mencionadas, eram tipos de homilias. Lembrando que, no século II da era cristã, São Justino já afirmava a existência da prática homilética, assim dizendo: “quando o leitor tiver terminado, o presidente dirige a palavra aos presentes para exortá-los à imitação de tão belos ensinamentos”. Para tanto, há uma exortação na Instrução Geral do Missal Romano, n. 66, que orienta o seguinte: “aos domingos e dias de preceito haja homilia, não podendo ser omitida a não ser por motivo grave …”.

Aqui é importante lembrar que a homilia não pode ser improvisada. O presidente da celebração precisa, para fazer uma boa homilia, conhecer antes os textos bíblicos. Nada de improviso. Afinal, é a explicação da Palavra de Deus. É imprescindível utilizar uma linguagem acessível à assembleia dominical, como também abrir-se à ação do Espírito Santo. É necessário ser vigilante com o tempo, porque há homilias que são verdadeiras espadas: longas e chatas. Boa observação fez o Papa Francisco na Evangelii Gaudium: “a homilia seja breve e não assuma a forma de conferência ou aula” (EG n. 138).

O presidente da celebração, visando a passar a mensagem do Evangelho de modo patente, pode recorrer a tantas técnicas ilustrativas, como fazer comparações; usar imagens; contar uma história que se relacione com texto bíblico; há tantos outros meios importantes que podem auxiliar no momento da homilia. Portanto, cada um deve recorrer ao texto dentro do contexto, levando em consideração a cultura. Esses métodos auxiliam muito a comunicação. Afinal, quem fala transmite uma mensagem para o outro e para que haja comunicação, é preciso ser claro naquilo que se transmite.

A homilia na Igreja Católica é tão importante que só a pessoa ordenada pode fazê-la. É prerrogativa do bispo, do padre e do diácono, (CIC, cânone 767). Por essa razão, deve causar alegria ao celebrante, depois de preparar bem a sua homilia, se encontrar na assembleia dominical para instruir os seus fiéis; considerando que o povo vem à Igreja para se enriquecer da Graça de Deus. Sendo assim, urge afirmar que a homilia não se presta para desabafo ou bronca do pregador; tampouco, é ocasião para campanhas em vista de construção e reforma de capelas. É um espaço primoroso para se falar da Palavra de Deus.

E aqui, o leitor permita um lamento: não só é triste como desonesto o pregador, seja ele o bispo, o padre ou o diácono, usar o lugar sagrado para insuflar a comunidade com ideologias político-partidárias. Os fiéis vêm à missa para encontrar na explicação do Evangelho, o refrigério para a alma e não escutar doutrinação barata sem pé e sem cabeça.



Padre Biu de Arruda – AOR é Pároco da Paróquia de Santa Luzia