A Mais Impactante Mensagem do Universo
Penso que os testemunhos de conversão são sempre acompanhados desse sentimento de admiração por Jesus como dos milagres, curas e de poder
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DOM IVAN ROCHA
De vez em quando alguém me pergunta se é difícil ser um pregador do Evangelho e, para responder, eu sempre lembro do que o meu pastor, o Arcebispo Paulo Garcia, costuma dizer: “Nosso trabalho não é difícil: nós temos a melhor e mais impactante mensagem do universo, que é falar do amor de Deus em Jesus Cristo!”
Sempre foi assim. O anúncio da vinda do Messias, ainda no Antigo Testamento, deixava todos em imensa expectativa. E no Novo Testamento, desde a sua anunciação até o seu nascimento, ministério, morte e ressurreição, o que se enxerga nas Escrituras são reações de admiração, espanto e maravilhamento.
Creio que isso não mudou. Aliás, penso que os testemunhos de conversão são sempre acompanhados desse sentimento de admiração por Jesus. Alguns se admiram dos milagres, curas e demonstrações de poder e logo se convertem; outros se admiram quando reconhecem que são muito pecadoras e, mesmo assim, são alvos do imenso amor de Cristo. Como não amar quem nos ama tanto assim?
No Evangelho de Lucas enxergamos isso claramente quando lemos o capítulo dois. Quando os pastores encontraram José, Maria e Jesus recém-nascido, o texto diz: “Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores.” (v.18)
Depois de oito Dias Jesus foi levado ao Templo para ser apresentado, ocasião em que se encontrou com Simeão. O resultado desse encontro está no v.33 que diz: “E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia.”
Aos 12 anos, em sua visita a Jerusalém, foi encontrado por seus pais no meio dos doutores da lei, e o v.47 diz: “E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas.”
Não há cristianismo sem essa admiração e espanto que resultam em adoração. Temo que o crescimento da religião cristã traga consigo uma normalidade e uma irreverência que não são congruentes com a nossa fé. Estar diante de Jesus, do que se diz D’Ele, da Sua Palavra, do Sacramento, não é normal e nem comum. Que nunca percamos esse sentimento de assombro, encanto, fascinação e maravilhamento. Amém!
Ivan Rocha é Bispo da Catedral da Reconciliação - Igreja Episcopal Carismática do Brasil.