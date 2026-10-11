Coerência: quando o que acreditamos começa a aparecer em nossa vida

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O amor é a primeira vocação do ser humano e razão de termos sido criados, mas existem pessoas que compreendem esse chamado de maneira especial

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SILVIA VASCONCELOS

Fazer o que Jesus nos ensinou nem sempre é fácil.



Conhecemos suas palavras, admiramos seus exemplos, reconhecemos a beleza de seus ensinamentos, mas, quando somos chamados a vivê-los nas situações concretas da existência, percebemos o quanto ainda temos a aprender.



É fácil falar sobre paciência, quando não estamos sendo contrariados. Defender o perdão quando não fomos feridos. Ensinar sobre caridade quando não precisamos renunciar a alguma coisa em favor de alguém. Recomendar serenidade quando a situação está sob nosso controle.



A dificuldade aparece quando o Evangelho deixa de ser uma ideia que admiramos e passa a ser uma escolha que precisamos fazer. E é justamente aqui que começa a verdadeira coerência.

Não se trata de exigir de nós uma perfeição que ainda não possuímos. A Doutrina Espírita não nos apresenta como seres moralmente prontos. Ao contrário, Allan Kardec nos lembra, em O Livro dos Espíritos, que somos seres perfectíveis e que a humanidade ainda está em processo de desenvolvimento moral. Ao tratar da Lei do Progresso, esclarece que o homem se melhora à medida que compreende e pratica a lei natural. Kardec também observa que o progresso intelectual e o progresso moral não caminham necessariamente no mesmo ritmo.



Podemos compreender o bem e ainda não conseguir vivê-lo plenamente; por isso, é importante perguntar: “Estou me esforçando para me tornar aquilo que já compreendo que devo ser?” É nesse ponto que encontramos uma das referências mais importantes de Allan Kardec sobre o verdadeiro espírita. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo XVII, ao tratar dos caracteres do verdadeiro espírita, Kardec coloca a transformação moral e os esforços para domar as más inclinações como referências fundamentais.



A palavra esforços merece nossa atenção. Kardec não fala de uma criatura que já venceu todas as suas imperfeições. Fala daquele que trabalha sobre si mesmo. Isso muda bastante a perspectiva. Ser espírita não significa não ter dificuldades. Significa não fazer das próprias dificuldades uma justificativa permanente para permanecer exatamente como se está.



Ainda podemos carregar impaciência, egoísmo, orgulho e mágoas; o importante é reconhecê-los e empreender esforços para transformá-los, fazendo da coerência entre discurso e vida uma atitude diante da própria consciência.



Existe uma responsabilidade especial quando falamos sobre aquilo em que acreditamos. Toda vez que pronunciamos uma palavra sobre o Evangelho, assumimos, de alguma maneira, um compromisso com aquilo que estamos dizendo. Não precisamos ser perfeitos para falar de Jesus. Mas precisamos ter zelo para que nossas palavras não caminhem permanentemente na direção oposta às nossas atitudes.

Emmanuel sintetiza essa diferença de maneira expressiva: “A palavra esclarece. O exemplo arrasta.” Podemos falar de fraternidade, tolerância, humildade, perdão e caridade, mas é na maneira como tratamos o outro e enfrentamos nossas próprias dificuldades que esses valores encontram sua verdadeira expressão.



Essas contradições não significam que devemos silenciar até nos tornarmos perfeitos. Significam que precisamos ter zelo pela distância entre aquilo que ensinamos e aquilo que estamos vivendo.

A coerência não exige perfeição. Exige consciência. Exige sinceridade diante de nós mesmos. Exige esforço. E exige, sobretudo, que não nos acomodemos à contradição.



Emmanuel nos lembra, em Religião dos Espíritos, que “não basta a fé para vencer” e que é necessário que a fidelidade aos compromissos assumidos se instale na própria alma. A fé, portanto, não deveria permanecer apenas no campo das convicções. Ela precisa encontrar lugar na vida.



A ação é onde o pensamento se revela, Joanna de Ângelis aprofunda essa compreensão ao afirmar: “A ação é o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma.” A frase nos convida a olhar para nossas ações como expressão daquilo que estamos cultivando interiormente.



Pensamentos, sentimentos, valores e escolhas não vivem em mundos completamente separados. Em algum momento, aquilo que cultivamos por dentro encontra uma maneira de aparecer por fora. Por isso, a ação é tão importante.



A Doutrina não nos pede apenas que saibamos. Ela nos convida a viver. E viver é agir. Joanna de Ângelis também nos oferece uma perspectiva muito bonita sobre esse processo ao falar da iluminação interior como uma busca do vir a ser, em harmonia com aquilo que já conseguimos conquistar. Ela nos apresenta esse movimento como parte do crescimento do Espírito, em busca de estágios mais dignificantes e elevados.



Nós não somos apenas aquilo que fomos. Também não somos apenas aquilo que conseguimos ser hoje. Somos, em grande medida, aquilo que estamos nos dispondo a nos tornar. O Espírito está em movimento. A transformação moral é uma construção. E cada esforço verdadeiro participa dessa

construção.

Ser coerente é reconhecer o que ainda somos, honrar o em que acreditamos e, todos os dias, transformar a distância entre um e outro em caminho de evolução.

Silvia Vasconcelos – Psicóloga Clínica, com abordagem junguiana. palestrante espírita e voluntária da Fraternidade Espírita Peixotinho.