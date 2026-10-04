O Voto Evangélico e as Eleições

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O simples fato de alguém professar a fé cristã não deveria ser suficiente para determinar o voto, mas deve ser avaliado por suas qualificações

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REV. ROBERVAL GÓIS

O voto do cristão pertence à igreja, ao pastor, ao candidato ou à própria consciência? Vivemos um tempo em que cresce a presença evangélica na vida pública e, com ela, aumentam as disputas em torno da utilização política da fé. Por isso, é preciso estabelecer princípios para que o cristão participe das eleições sem transformar sua convicção religiosa em instrumento de manipulação eleitoral.



A pergunta é simples, mas continua atual: a quem pertence o voto do evangélico? A resposta é contundente: ao próprio eleitor. O voto é intransferível e inegociável. Deve expressar a consciência do cidadão. O pastor pode orientar, ensinar e aconselhar, mas nunca substituir a consciência de quem vota.



Não defendo a retirada dos evangélicos da política. Muito pelo contrário. Como neocalvinista que sou, entendo que a fé cristã alcança todas as áreas da vida e que pastores e líderes têm responsabilidade de preparar seus membros para uma participação ética e consciente na sociedade. O próprio João Calvino compreendia a importância da educação para a formação cristã e para o serviço público, principalmente, com a formação de jovens para o exercício da vida pública.



Eu mesmo já disputei eleições. Fui candidato a vereador, deputado federal e vice-prefeito de Jaboatão. Por isso, estabeleço uma fronteira muito definida: orientar não é manipular. O líder religioso deve evitar transformar a orientação política em instrumento de indução partidária. O eleitor precisa conhecer as propostas, a história e as posições dos candidatos antes de decidir.



A igreja deve ensinar princípios. Pode falar sobre justiça, honestidade, dignidade humana, liberdade, responsabilidade, cuidado com os pobres, família, educação, aborto, drogas, sexualidade e tantos outros temas que fazem parte da reflexão cristã sobre a sociedade.



Mas transformar o púlpito em palanque e a igreja em comitê eleitoral é outra coisa.

O simples fato de alguém professar a fé cristã não deveria ser suficiente para determinar o voto. Um candidato que se apresenta como cristão deve ser avaliado também por suas qualificações e por sua atuação política.



Por isso, além da identidade religiosa, é preciso identificar pelo menos quatro coisas: 1. vocação política; 2. preparo acadêmico; 3. ética cristã e bom testemunho; e 4. coerência entre o que fala e o que vive.



A pergunta não deveria ser apenas: “Ele é evangélico?” Mas também: “Está preparado para exercer o cargo?” “Qual é sua história?” “O que defende?” “Como votou quando exerceu mandato?” “Quais são seus compromissos?” “Suas palavras correspondem aos seus atos?”



Essas perguntas não diminuem a importância da fé. Ao contrário: levam a fé para o campo da responsabilidade pública. Nenhum eleitor deve sentir-se culpado por pensar politicamente diferente de seu pastor. Deve existir uma clara separação entre autoridade espiritual e preferência político-partidária. No campo da política, a opinião do pastor deve ser recebida como a opinião de um cidadão, e não como uma espécie de revelação divina.



O cristão pode respeitar profundamente seu pastor e, ainda assim, votar diferente dele. Pode frequentar a mesma igreja que alguém que pensa politicamente de maneira oposta. Pode ser conservador em determinados assuntos, liberal em outros, discordar de partidos e, principalmente, mudar de opinião diante dos fatos.



A unidade da fé cristã não exige uniformidade político-partidária. O voto não deve ser tratado como mercadoria. Não se vende voto. Não se compra voto. Não se troca consciência por favor pessoal. Não se entrega o voto porque alguém prometeu uma vantagem. O cidadão não é propriedade de candidato, partido, pastor ou liderança.



Em 2026, o verdadeiro desafio do voto evangélico não é descobrir em quem o cristão deve votar, mas recuperar a capacidade de pensar e refletir antes de votar.



O voto cristão não precisa ser partidário. Não precisa ser corporativo. Não precisa ser voto de cabresto religioso. Tampouco precisa ser despolitizado.

Deve ser, simplesmente, um voto consciente.



O cristão deve entrar na cabine eleitoral levando consigo suas convicções bíblicas, sua consciência, sua experiência de vida e sua compreensão sobre o país. Deve avaliar candidatos, comparar propostas, examinar histórias e decidir livremente.



Porque, no fim, a fé deve orientar a consciência, mas ninguém deve sequestrar a consciência do cristão. O voto é seu, e a consciência também.



Mas há um perigo ainda maior.

Se você pensa mais em política do que em Cristo; se uma derrota eleitoral produz desespero existencial; se acredita que determinada pessoa é indispensável para que Deus preserve o seu povo; se não consegue criticar os pecados do seu candidato, mas celebra no seu grupo aquilo que condenaria no adversário; se rompe a comunhão cristã por divergências políticas; se sente mais afinidade com um incrédulo da sua ideologia do que com um irmão em Cristo que pensa diferente; se compartilha informações duvidosas porque favorecem sua causa; ou se trata determinada interpretação política com a mesma autoridade de um texto bíblico, usando para um candidato, partido ou movimento uma linguagem de esperança, salvação e restauração que a Escritura reserva para Cristo, talvez você esteja diante de sintomas de idolatria política.



Só que o trono não está vazio. O Cordeiro não está concorrendo!

Em ano eleitoral, o maior perigo para o cristão talvez não seja apenas escolher mal um governante, mas amar um político de maneira pecaminosa.

Um candidato jamais deve ser tratado como “escolhido de Deus” em sentido redentivo, e um programa partidário nunca se transformará em “agenda do Reino”.



Em Cristo, nossa maior esperança.



Rev. Roberval Góis é Pastor Presbiteriano, bacharel em Teologia, advogado, licenciado em História, especialista em Direito Processual do Trabalho e mestre em Homilética. Atualmente, é presidente da Academia Pernambucana Evangélica de Letras.