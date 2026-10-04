Nossas escolhas num mundo polarizado

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A polarização entre o ódio e o amor utilitário não é um fenômeno exterior que nos atinge por mero acaso, mas é a soma das escolhas individuais

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MARIA JOSÉ MORAIS

Vivenciamos um tempo em que as arenas virtuais e os encontros presenciais se tornaram, com frequência, cenários de confronto. Diante de opiniões divergentes, a resposta automática costuma ser o ataque, a ironia ou o afastamento sumário. É fácil amar os que pensam exatamente como nós, validar quem compartilha das nossas preferências e manifestar afeição aos nossos pares. No entanto, há mais de dois milênios, uma indagação de Jesus permanece ecoando como um desafio direto à nossa acomodação moral: “Se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial?” (Mateus 5:47).

Sob a óptica da Doutrina Espírita, essa pergunta deixa de ser apenas uma reflexão poética e assume o caráter de um chamado à autorresponsabilidade.

A polarização entre o ódio e o amor utilitário não é um fenômeno exterior que nos atinge por mero acaso; ela é a soma das escolhas individuais de cada Espírito encarnado e desencarnado que habita a Terra neste momento de transição. Quando o ambiente social se inflama, é comum culparmos os algoritmos, os líderes políticos, a imprensa ou a intolerância alheia. Todavia, O Livro dos Espíritos relembra-nos de que a lei do livre-arbítrio coloca a responsabilidade do estado emocional e moral do mundo nas mãos de cada indivíduo.



Ninguém nos obriga a replicar uma mensagem carregada de deboche, a acalentar o ressentimento ou a rotular o próximo por conta de uma preferência pessoal. Cada pensamento emitido, cada palavra escrita e cada reação impulsiva são escolhas conscientes.



Ao nos deixarmos contagiar pelas correntes de ódio, deixamos de ser agentes da nossa própria história e passamos a atuar como meras caixas de ressonância do desequilíbrio alheio.

O ódio e o orgulho — apontados por Allan Kardec como as maiores chagas da humanidade (questão 913) — alimentam-se da ilusão de que o mal está sempre no outro. Quando nos limitamos a amar "os nossos", praticamos um amor egóico: amamos o espelho, não o próximo.



Em O Evangelho segundo o Espiritismo (Cap. XVII), Kardec desenha o perfil do Homem de Bem. Aplicado aos tempos de polarização, o homem de bem é aquele que pacifica o ambiente onde se encontra, não alimenta a calúnia nem o cancelamento, recusa-se a espalhar o veneno das fake news ou do julgamento precipitado. O homem de bem olha para o adversário ideológico e enxerga um irmão em processo de aprendizado, portador da mesma centelha divina. E compreende que a violência verbal ou física jamais constrói a paz.



E qual é a nossa parcela na construção do mundo?

A transição de um Mundo de Provas e Expiações para um Mundo de Regeneração não acontecerá por um decreto divino imposto de fora para dentro, mas pelo somatório das transformações íntimas de cada um de nós.

Diante do quadro social atual, a omissão ou a simples conformidade com o comportamento geral já representam uma escolha — a escolha de manter o status quo da discórdia.



Responder ao apelo de Jesus "Que fazeis de especial?" exige coragem moral. Num momento em que erguer muros e combater inimigos é o comportamento padrão, a postura espírita convida à construção de pontes.



O amor a que Jesus nos convoca não é uma emoção passiva, mas um imperativo da razão e do sentimento unidos. Fazer o especial é ser a nota de paz no ambiente turbulento, a palavra ponderada no debate inflamado e o abraço fraterno onde a maioria escolheu a distância. Se desejamos ver a regeneração do planeta, o ponto de partida é a regeneração das nossas próprias atitudes.

Portanto, ao final do dia, a pergunta de Jesus convida-nos a um exame íntimo e sincero diante do espelho da consciência: numa sociedade dividida entre o ódio e o afeto condicional, qual tem sido a minha contribuição especial? Eu tenho alimentado as chamas da divisão ou tenho escolhido ser a presença pacificadora onde quer que eu esteja?



A resposta não reside nas palavras que proferimos, mas nas escolhas diárias que decidimos sustentadamente fazer. Reflitamos nisso!



Maria José Morais é espírita, palestrante e escritora. Está vinculada à F. E. Peixotinho (Recife). É colaboradora do canal da Ediluz Livros Espíritas (“Pelos Caminhos de Jesus” e “Prece Pela Vida”) e do canal Consolar e Esclarecer (PT/BR); é coordenadora do Projeto Afeto à Distância.