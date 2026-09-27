SUCOT – A Festa judaica das Cabanas

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Desde o anoitecer da sexta-feira, 25/09, iniciou-se mais uma festividade judaica muito relevante chamada de "Sucot", literalmente, "Cabanas"

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JÁDER TACHLITSKY



Desde o anoitecer da sexta-feira, 25/09, iniciou-se mais uma festividade judaica muito relevante. Chama-se “Sucot”, literalmente, “Cabanas”.



Durante os dias que antecederam a festa, judeus e judias em todo o mundo mobilizaram-se para construir suas “sucot”, para nelas “habitar” durante os sete dias de comemorações.

Mas qual o sentido desse rito? Por que construir cabanas?



Tudo isso remete à passagem bíblica da jornada percorrida pelos israelitas, cerca de três mil e trezentos anos atrás, desde a saída da escravidão no Egito até o caminho de retorno à Terra Prometida de Canaã.



Essa jornada durou quarenta anos. E, para sobreviver no deserto, era preciso construir habitações simples e provisórias, que os protegessem das agruras de uma região tão inóspita.

Por isso, a “sucá” é construída seguindo algumas orientações.



Ela é erguida sobre uma estrutura de madeira, revestida por folhagens nas laterais e no teto. A parte da frente é totalmente aberta, representando a hospitalidade e o sentimento de acolhimento: todos são bem-vindos à “sucá”.



Ela precisa ser construída a céu aberto e não é hermeticamente fechada no teto. Os raios de sol e os pingos de chuva penetram em seu interior.



Há aqueles que habitam durante todo o período da festividade na “sucá” e aqueles que, simbolicamente, realizam nela algumas atividades pontuais.



Mas cabe uma questão: por que os israelitas levaram tanto tempo para percorrer o caminho do Egito a Canaã?



Há explicações mais calcadas em um aspecto religioso, mas poderíamos dizer que Moisés, líder daquela jornada, percebeu que aquele povo, que havia sido escravo em terras egípcias, não estava preparado para assumir a construção de sua nação.



Eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda habitava neles. Seria necessária uma renovação, uma nova geração nascida no deserto, com espírito livre e determinado.



Gerações e gerações, há milênios, vêm repetindo o rito de construir suas “sucot”. E essa vivência produz lições poderosas.



Que, assim como a “sucá” é frágil, também o são nossas vidas. Que, passado tanto tempo na história da evolução humana, tantos de nossos irmãos e irmãs, mundo afora, continuam vivendo em condições inóspitas.



Que uma habitação, por mais simples que seja, pode acolher o espírito da hospitalidade e da comunhão entre os povos.



Quando estamos dentro da “sucá”, desenvolvemos nossa empatia e fazemos uma profunda reflexão sobre nosso compromisso com a promoção da paz e da justiça para a humanidade.

E podemos sonhar com o dia em que o espírito da redenção messiânica, um dos alicerces do Judaísmo, possa prevalecer.



Que as pessoas possam se escutar, respeitar e aprender umas com as outras.

Que as mãos sejam erguidas para se cumprimentar, abraçar e acolher.



Que os diferentes povos, as distintas nações e as variadas confissões de fé estabeleçam o diálogo definitivo do congraçamento.



E que o mundo possa acordar para a virtude e adormecer em um leito de paz.

CHAG SUCOT SAMEACH!



(Feliz Festa de Sucot)



Jáder Tachlitsky é economista; professor de Cultura Judaica e História Judaica; coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco.

