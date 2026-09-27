Está consumado - A dívida foi paga

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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VALTEMIR RAMOS GUIMARÃES

Caro leitor, dileto amigo, o assunto em pauta vem nos trazer uma boa nova ou uma notícia alvissareira. Trata de uma expressão de Jesus, quando no cimo da cruz, naquele momento fatídico da crucificação, ele bradou pelo menos sete palavras ou expressões, e a sexta, foi: “está consumado” (João 19:30). No grego (koiné), o idioma do Novo Testamento, esta expressão é tetélestai, e significa está pago, liquidado, consumado.



Na cruz Jesus mostra consciência ativa sobre a sua missão, que como cordeiro imaculado de Deus, veio a este mundo para o sacrifício vicário, isto é, sacrifício em nosso lugar. Outrossim, fala da obra da expiação dos nossos pecados. A expiação vem de uma palavra hebraica kaphar, que significa cobrir, purificar. No Antigo Testamento, Deus exigiu sacrifícios de animais para expiação do povo (Lv 16:21-22). Isso ocorria no Yom kippur – O dia da expiação (uma das festas mais importantes do povo de Israel).



Essa obra da expiação, veio se cumprir em Cristo, quando morreu na cruz do calvário. Ele mesmo disse: “está consumado”, “está pago”. Daí, vem a indagação: A quem ele pagou? Eis uma grande pergunta! Para isso precisamos considerar o termo “redenção” (comprar de volta). Essa palavra tem como um dos sinônimos, o termo “resgate”, que se refere ao preço pago para redimir alguém da escravidão. E, daí, a quem realmente foi pago? Muito chegam a dizer que o preço foi pago a Satanás. Um dos exemplos antigos mostra que o teólogo, um dos pais da igreja de Alexandria e depois de Cesareia, o teólogo Orígenes (185-254 d.C.), sustentou essa ideia. Depois dele, muitos outros. No entanto, estudando mais a fundo as Escrituras, vemos que não há base para isso. Muito pelo contrário, mostra que a “justiça de Deus é que exigiu esse pagamento (Grudem,1999, p.483). Temos nos ensinos do apóstolo Paulo, dizendo: “ao qual Deus propôs para propiciação (apaziguar) pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus” (Rm 3:25). Ele também nos informa que: “Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz” (Cl 2:14). Foi por isso que Jesus falara na cruz, antes de inclinar a cabeça na morte – “está consumado”. Essa é na verdade, uma história de amor e paixão demonstrados por Jesus Cristo pela humanidade. Esse amor vai além, ou transcende a nossa imaginação de forma que não podemos mensurar este grande amor.



Nunca se esqueça de que, independentemente de sua religião ou filosofia de vida, a história de Jesus Cristo revela a mais bela história de amor por você. Você e eu podemos ter todos os defeitos do mundo, mas ainda assim somos especiais. Tão especiais que as duas pessoas mais inteligentes e poderosas do universo, o Autor da vida e seu Filho, arriscou tudo por amor a nós. Eles são apaixonados pela humanidade (Cury, 2002, p.223).

Sendo assim, fica claro que, o homem Jesus é de fato apaixonado pela espécie humana, ele veio para que todo esse bem e liberdade fosse dado gratuitamente a nós, de forma que cada ser humano é visto e valorizado pelo plano e amor com que nos tem amado indiscriminadamente. Você tem valor, Deus olha dos céus e te acompanha com amor eterno. Ele sabe o quanto precisamos deste amor. Amor que perdoa, que resgata, que acolhe e mostra o caminho de paz. Finalmente, queremos concluir evocando uma passagem do Novo Testamento, que diz: “Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne” (Hb 10:19-20). Que possamos nos alegrar e agradecer por tão grande amor.



Valtemir Ramos Guimarães é Pastor da Igreja Pent Ass de Deus - PE. M. da APEL- Acad Pern. Evang. de Letra. Graduado: Física (UFRPE). Me. Ciências da Religião. Doutorando em Educação. (81) 99948-1289

