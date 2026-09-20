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Religião | Notícia

A Fé é o Melhor Remédio Contra a Depressão

A espiritualidade sadia oferece refúgio e longe de se resumir a regras rígidas ou a um "regulador moral" punitivo, a fé revela um Pai que nos acolhe

Por JC Publicado em 20/09/2026 às 0:00

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REVERENDO IGOR GOMES


Em tempos de pressões invisíveis e mentes sobrecarregadas, o setembro Amarelo nos convoca a uma reflexão urgente sobre a preservação da vida e o cuidado com as nossas emoções.


A sociedade contemporânea, marcada pelo imediatismo e pela comparação constante nas redes sociais, muitas vezes adoece a nossa mente. Ansiedade, depressão e esgotamento (burnout) deixaram de ser meros termos clínicos para se tornarem dores reais que invadem o cotidiano das famílias.
Diante desse cenário, a busca por um relacionamento sincero com o Deus se mostra não como uma fuga da realidade, mas como um poderoso alicerce de estabilidade emocional.


A espiritualidade sadia oferece um refúgio seguro. Longe de se resumir a regras rígidas ou a um "regulador moral" punitivo, a fé revela um Pai de amor pessoal que nos acolhe e sussurra paz em meio ao caos de nossas mentes.


Na narrativa bíblica, o profeta Elias experimentou o esgotamento profundo em uma caverna de dor. Deus, contudo, não o confrontou com trovões ou julgamentos, mas aproximou-se com um sussurro suave.


É na solitude e no silêncio da oração que acalmamos os pensamentos acelerados e experimentamos a paz que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração.
Estudos médicos indicam que a espiritualidade e a vida em comunidade diminuem de forma significativa os índices de depressão.


No entanto, é crucial destacar que a fé não anula a ciência. O acolhimento espiritual caminha lado a lado com a psicologia e a psiquiatria. Sem preconceitos, o trabalho pastoral reconhece que a terapia é um bálsamo essencial e um braço direito na cura das emoções.


Cultivar a espiritualidade nos devolve a nossa verdadeira identidade e senso de valor. Em um mundo que insiste em nos encurvar sob o peso de fardos, o relacionamento com Deus nos ergue, lembrando-nos diariamente de que toda dor é passageira e de que a vida tem um propósito eterno.

Reverendo Igor Gomes é teólogo, pastor da Catedral da Reconciliação – Igreja Episcopal Carismática

 

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