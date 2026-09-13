Rosh Hashaná - Ano Novo Jadaico

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O Ano Novo judaico começou na última sexta-feira e encerra-se neste domingo sempre em período que transita entre setembro e outubro

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ROSH HASHANÁ – O ANO NOVO JUDAICO

O DESAFIO DA RENOVAÇÃO

JÁDER TACHLITSKY



O Desafio da Renovação

Diferentemente de outras tradições, o judaísmo celebra o seu ano novo em um período que transita entre os meses de setembro e outubro do calendário gregoriano.

Neste ano, iniciou-se ao anoitecer da sexta-feira, 11 de setembro, e estender-se-á até o anoitecer deste domingo, 13 de setembro.



Simbolicamente, representa o momento do surgimento do ser humano, obra maior da criação divina.

As festividades judaicas sempre representam uma combinação de tradições históricas, religiosas e culturais. O Rosh Hashaná (cabeça do ano), como é chamado o ano novo, insere-se em um contexto muito próprio e especial.



Durante o mês de Elul, o último do calendário judaico, judeus e judias são convocados a fazer uma profunda reflexão interior, um balanço do ano que está se encerrando e uma preparação para o que está por chegar.



Poucos dias após o Rosh Hashaná, advém o Yom Kipur, o Dia do Perdão. Esses dez dias intensos são preenchidos por um processo de arrependimento sincero por nossas faltas e de pedido de perdão a Deus, àqueles a quem fizemos mal e até a nós próprios.



Orações comunitárias são realizadas, marcando algo que é fundamental no judaísmo: o processo de catarse individual vivenciado de forma coletiva.



O mais importante de tudo é a correção de rota e a ação. O judaísmo, em essência, é prática, é mão na massa. É trabalhar para construir uma sociedade mais justa, um mundo melhor para todos.

O conceito de refletir, questionar e renovar está sempre presente na vivência judaica. A cada semana, o sétimo dia reveste-se de sacralidade: é o Shabat. É um dia especial, em que paramos de criar e desfrutamos da criação. E nos renovamos para uma nova semana, acrescentando às nossas vidas algo de novo e significativo.



O período das Grandes Festas, Rosh Hashaná e Yom Kipur, é como uma culminância desse processo. O grande balanço. O determinante ponto de ruptura entre o que fomos até aquele momento e o que seremos a partir de então.



Cabe refletir como as bases do judaísmo foram criadas por um povo recém-saído da escravidão, migrando pelo deserto a caminho de uma ansiada “Terra Prometida”. Na visão judaica, Deus escolheu, naquele momento, um povo nas condições mais inóspitas para transmitir uma mensagem a toda a humanidade: Que a vida humana é revestida de sacralidade; que a humildade se sobrepõe ao poder e ao arbítrio; que todos os seres humanos são revestidos de igual dignidade; e que o respeito ao próximo precisa ser a base de qualquer sociedade.



Nesses momentos em que judeus e judias, no mundo inteiro, mesclam introspecção e alegria, renova-se a esperança na capacidade de todos os seres humanos de superarem seus antagonismos e, juntos, construírem o mundo de paz, fraternidade e justiça anunciado pelos profetas de Israel.

Shaná Tová Umetuká (um ano bom e doce) para o povo judeu e para toda a humanidade.



Jáder Tachlitsky é economista, professor de Cultura Judaica e História Judaica; coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco

