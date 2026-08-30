O voluntariado na Fundação João Paulo II

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A missão da Canção Nova, com a Fundação João Paulo II, sua mantenedora, estimula a solidariedade, a cidadania, a corresponsabilidade

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JOSIANE APARECIDA DA SILVA

O serviço voluntário na Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, é uma expressão concreta do compromisso da instituição com a dignidade humana e a evangelização.



Amparado juridicamente pela Lei nº 9.608/1998, o voluntariado ocorre de forma espontânea e não remunerada, em apoio às suas ações nas áreas educacional, social, de saúde, de comunicação e administrativa.



A participação voluntária contribui para a execução das ações institucionais e para o atendimento à comunidade beneficiária. Sua atuação ocorre em conformidade com a missão, os objetivos estatutários e os princípios que norteiam a Fundação João Paulo II/Canção Nova.



Como parte da missão da Canção Nova, a Fundação João Paulo II, sua mantenedora, promove o fortalecimento do compromisso social por meio do serviço voluntário, estimulando a solidariedade, a cidadania, a corresponsabilidade e a participação comunitária, agregando valor social às atividades realizadas em benefício da coletividade.



Internamente, por meio da doação de tempo, talentos e experiência, o voluntário contribui diretamente para a continuidade e a qualidade das tarefas desenvolvidas.

Sua presença agrega valor no fortalecimento da identidade e da missão da instituição, uma vez que expressa, na prática, os valores que norteiam o propósito da Canção Nova. Dessa forma, os voluntários atuam como agentes de transformação, promovendo uma cultura de solidariedade, compromisso e corresponsabilidade.



Integrada à missão da Canção Nova, a Fundação João Paulo II, vê no voluntariado uma forma concreta de levar acolhimento, formação, informação e esperança a quem mais precisa.



No Dia Nacional do Voluntariado, ocorrido na última quinta-feira(28) , celebramos e agradecemos a todos aqueles que já dedicam seu tempo e seus dons na missão da Canção Nova, por meio da Fundação João Paulo II, e estendemos um convite especial a quem deseja fazer a diferença: seja voluntário! Sua dedicação pode transformar vidas, e essa transformação começará em você.



Procure o setor no qual pretende atuar e converse com a pessoa responsável pelo voluntariado. O setor analisará a real necessidade do serviço voluntário e em qual atividade, de acordo com as suas qualificações e habilidades. Identificado o perfil profissional do candidato a voluntário, bem como o seu alinhamento com os valores e princípios da instituição, inicia-se o processo de inscrição. O candidato precisará preencher uma ficha, entregar a relação de documentos solicitada e assinar o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário.



Como ensinava o nosso fundador, Padre Jonas Abib: “É o princípio evangélico vivido concretamente: quando se dá, se recebe; quando não se dá, não se recebe. Quanto mais se dá, mais se recebe; quanto menos se dá, menos se recebe.”



Josiane Aparecida da Silva é colaboradora do departamento de Recursos Humanos da Fundação João Paulo II.Paternidade com Jesus

