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Religião | Notícia

O voluntariado na Fundação João Paulo II

A missão da Canção Nova, com a Fundação João Paulo II, sua mantenedora, estimula a solidariedade, a cidadania, a corresponsabilidade

Por JC Publicado em 30/08/2026 às 0:00

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JOSIANE APARECIDA DA SILVA

O serviço voluntário na Fundação João Paulo II, mantenedora do Sistema Canção Nova de Comunicação e da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, é uma expressão concreta do compromisso da instituição com a dignidade humana e a evangelização.


Amparado juridicamente pela Lei nº 9.608/1998, o voluntariado ocorre de forma espontânea e não remunerada, em apoio às suas ações nas áreas educacional, social, de saúde, de comunicação e administrativa.


A participação voluntária contribui para a execução das ações institucionais e para o atendimento à comunidade beneficiária. Sua atuação ocorre em conformidade com a missão, os objetivos estatutários e os princípios que norteiam a Fundação João Paulo II/Canção Nova.


Como parte da missão da Canção Nova, a Fundação João Paulo II, sua mantenedora, promove o fortalecimento do compromisso social por meio do serviço voluntário, estimulando a solidariedade, a cidadania, a corresponsabilidade e a participação comunitária, agregando valor social às atividades realizadas em benefício da coletividade.


Internamente, por meio da doação de tempo, talentos e experiência, o voluntário contribui diretamente para a continuidade e a qualidade das tarefas desenvolvidas.
Sua presença agrega valor no fortalecimento da identidade e da missão da instituição, uma vez que expressa, na prática, os valores que norteiam o propósito da Canção Nova. Dessa forma, os voluntários atuam como agentes de transformação, promovendo uma cultura de solidariedade, compromisso e corresponsabilidade.


Integrada à missão da Canção Nova, a Fundação João Paulo II, vê no voluntariado uma forma concreta de levar acolhimento, formação, informação e esperança a quem mais precisa.


No Dia Nacional do Voluntariado, ocorrido na última quinta-feira(28) , celebramos e agradecemos a todos aqueles que já dedicam seu tempo e seus dons na missão da Canção Nova, por meio da Fundação João Paulo II, e estendemos um convite especial a quem deseja fazer a diferença: seja voluntário! Sua dedicação pode transformar vidas, e essa transformação começará em você.


Procure o setor no qual pretende atuar e converse com a pessoa responsável pelo voluntariado. O setor analisará a real necessidade do serviço voluntário e em qual atividade, de acordo com as suas qualificações e habilidades. Identificado o perfil profissional do candidato a voluntário, bem como o seu alinhamento com os valores e princípios da instituição, inicia-se o processo de inscrição. O candidato precisará preencher uma ficha, entregar a relação de documentos solicitada e assinar o Termo de Adesão ao Serviço Voluntário.

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Como ensinava o nosso fundador, Padre Jonas Abib: “É o princípio evangélico vivido concretamente: quando se dá, se recebe; quando não se dá, não se recebe. Quanto mais se dá, mais se recebe; quanto menos se dá, menos se recebe.”


Josiane Aparecida da Silva é colaboradora do departamento de Recursos Humanos da Fundação João Paulo II.Paternidade com Jesus

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