Além do Céu e do Inferno: A Evolução da Esperança Humana

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Por milênios, a humanidade entendeu que as opções se limitavam a duas: ou a desgraça eterna, ou se beneficiava da presença ininterrupta de Deus

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WILSON GOMES



A morte sempre se configurou como um adversário cruel, inimiga da felicidade e ceifadora da continuidade da vida — sobretudo para aqueles que acreditam ou foram educados na compreensão de que, ao morrer, deixaremos de existir. Não menos sofrido e assustador é o cenário para os que, mesmo compreendendo tratar-se de uma transferência domiciliar entre as duas realidades da vida, ainda temem a transição promovida pela megera morte.



Diante disso, qual a sorte daqueles que partem pelo fenômeno da desagregação molecular, afastando-se do plano terreno? Por milênios, a humanidade entendeu que as opções se limitavam a duas: ou se ia para a desgraça eterna, ou se beneficiava da presença ininterrupta de Deus. Céu ou inferno? Eis o grande drama existencial.



Frente a esse dilema absoluto e angustiante, a teologia cristã buscou caminhos para abrandar o rigor da dualidade eterna. Foi assim que, fundamentando-se nas respeitáveis orientações de autoridades eclesiásticas e nas experiências oníricas de cristãos do passado, formulou-se uma alteração na compreensão do código penal da vida futura, desenvolvendo, paulatinamente, o dogma do Purgatório.



Essa transição conceitual encontra raízes profundas na história do cristianismo primitivo. Foi por meio de um sonho com seu irmão que a mártir Perpétua, posteriormente canonizada, indicou a existência de um espaço de intercessão e clemência na engrenagem da justiça divina. Já falecido, o irmão de Perpétua jazia em estado de sofrimento, consumido por uma sede insaciável. Movida pelo amor, ela passou a orar por ele incessantemente, em um profundo testemunho de fé. Aproximadamente 48 horas depois, Perpétua sonhou com ele novamente: o menino agora estava saciado e caminhava para um lugar ameno, livre da sede e da dor.



Ganhava força, ali, a ideia do Purgatório, um estágio de transição para onde as preces de todo o mundo era direcionadas e acolhidas. Essa nova formulação do perdão divino tornou-se a exemplificação máxima da soberania da misericórdia de Deus, oferecendo uma terceira via de esperança além das fronteiras do túmulo.



Infelizmente, a humanidade, aproveitando-se dessa forma de conceber a misericórdia, passou a utilizá-la de maneira mercantil. O perdão, outrora sagrado, passou a ser oferecido como moeda de troca. De forma apressada, iniciou-se a venda da indulgência divina, transformando o acalento da alma em um balcão de negócios institucionais.



Foi nesse cenário de incompreensões que Allan Kardec, pseudônimo de Hippolyte Léon Denizard Rivail, adotou a postura simples e científica de um autêntico sábio. Em vez de dogmas, propôs um questionamento lógico: por que não perguntar aos próprios indivíduos que transpuseram a aduana da morte? Por que não investigar quais foram as reais consequências de suas escolhas para a continuidade da vida?



Reunindo metodicamente essas respostas, Kardec lançou, em 1? de agosto de 1865, a primeira edição de O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. A partir desses depoimentos, foi possível estruturar a doutrina das penas futuras segundo o Espiritismo. Dela, consolidou-se a certeza de que nenhuma penalidade possui caráter perpétuo.



A antiga concepção de purgatório foi, assim, ressignificada: deixou de ser um espaço geográfico de punição comercializável para se tornar um estado permanente de aprimoramento da própria vida. Afinal, sendo Deus a misericórdia infinita, a existência se desenvolve em aprendizado contínuo, sob a premissa de que não há maldade que resista ao poder transformador do tempo e de Deus.

Wilson Gomes é diretor do Departamento de Integração Federativa (DIFE) da Federação Espírita Pernambucana (FEP)

