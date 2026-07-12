O Desejo de Deus

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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O conceito que se tem de Deus não é bem compreendido por nós e as ideias distorcidas sobre ele são comuns até mesmo nos círculos de refinados teólogos

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REV. MIGUEL COX

“O qual (Deus)deseja que todos os homens sejam salvos e

cheguem ao pleno conhecimento da verdade”. (1 Timóteo 2:4)

Lembro-me de uma cena hilária, em um dos filmes “O Gordo E O Magro”, na qual eles, como soldados, continuaram a fazer ronda em torno da pequena trincheira por anos, comendo enlatados, por não saber que a guerra havia terminado! O chão onde pisavam estava cada vez mais fundo, e os dois, fazendo papel de idiotas, continuavam marchando… Esta cena expressa a fidelidade obtusa daqueles que, presos a uma ordem que não fazia mais sentido cumprir, perseveram algemados a conceitos movediços e inadequados. A teimosia numa ideia caduca destrói o descortinar de um horizonte libertador maravilhoso.



O conceito que se tem de Deus não é bem compreendido por nós. Ideias distorcidas sobre ele são comuns até mesmo nos círculos de refinados teólogos. O profeta Isaías afirma que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, e, assim como dista o céu da terra, assim também é a distância entre os nossos pensamentos e os de Deus (Isaías 55:8,9). Portanto, quando Deus declara que a guerra acabou, mesmo que a nós pareça estar em curso, devemos baixar as armas, abandonar a nossa trincheira e retornar para casa. O que, aliás, fizeram o Gordo e o Magro no filme, mesmo relutando acreditar. A notícia chegou tarde para eles, e eles tiveram de aceitar a realidade presente.



A excelente notícia é a de que Deus deseja a salvação de todos e que todos conheçam a verdade. Qual verdade? A do seu perdão incondicional, vou explicar. Deus não pode tolerar erros, porque ele é perfeito, santo e imaculado. Apenas um erro o destruiria, mas isto é impossível de acontecer. Deus não se contamina com o mal e nele não se encontra desvio algum. Por isso, todos nós estávamos condenados a viver longe dele para sempre, o que seria um inferno! Longe dele há sofrimento, escassez de tudo, “choro e ranger de dentes” - como afirmou Jesus. Entretanto, Deus resolveu este problema nos lavando de todos os nossos pecados e rasgando a lista de erros que nos culpava e condenava. A morte sacrificial de Cristo na cruz é a solução divina para todos nós.



Dessa maneira, A Guerra Acabou! Não há mais inimizade entre nós e Deus. Fomos reconciliados. A bandeira da paz está hasteada. Agora é seguro nos aproximar de Deus, porque ele nos tornou tão limpos quanto ele. Em Cristo isto acontece. Não devemos mais nada para Deus, porque Jesus já pagou todas as nossas dívidas impagáveis. Tudo isso foi providência de Deus a nosso favor. O tratado de paz foi assinado com o sangue de Jesus Cristo e tem validade eterna.



Vamos juntos abandonar as nossas trincheiras? Parar de lutar contra inimigos que não mais existem, baixar as nossas armas, retirar as botas e as vestes de soldados, vestir o manto da paz e voltar para casa? É exatamente isto que Deus quer que façamos. Deus nos espera de braços abertos. “E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou” (Lucas 15:20).

Rev. Miguel Cox é mestre em teologia e membro da Academia Pernambucana Evangélica de Letras